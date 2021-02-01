1 лютого: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

Дізнайтеся про найважливіші події 1 лютого в історії

Яке сьогодні свято, 1 лютого? Всесвітній тиждень гармонійних міжконфесійних відносин, Міжнародний день десерту, Всесвітній день хіджабу. День святого Макарія – в православному і народному календарі. Іменини святкують: Антон, Арсеній, Юхим, Макар, Марк, Микола, Петро, Федір.

Сегодня.Lifestyle пишуть, яке православне свято в українців 1 лютого 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 1 лютого.

1 лютого: яке сьогодні свято Фото: Unsplash

Всесвітній тиждень гармонійних міжконфесійних відносин проводиться з 2010 року під егідою ООН в перший тиждень лютого і закликає людей усіх віросповідань до гармонійних стосунків.

проводиться з 2010 року під егідою ООН в перший тиждень лютого і закликає людей усіх віросповідань до гармонійних стосунків. Міжнародний день десерту – окрім 12 листопада також відзначається 1 лютого усіма кулінарами, кондитерами і ласунами.

– окрім 12 листопада також відзначається 1 лютого усіма кулінарами, кондитерами і ласунами. Всесвітній день хіджабу (World Hijab Day) щорічно відзначається 1 лютого представниками ісламу й іншими людьми, які цікавляться цим атрибутом жіночого одягу.

щорічно відзначається 1 лютого представниками ісламу й іншими людьми, які цікавляться цим атрибутом жіночого одягу. Національний день свободи (National Freedom Day) відзначається в Америці на честь внесення до Конституції США поправки про скасування рабства в 1865 році.

Яке сьогодні свято

1 лютого в православній церкві шанується день пам'яті преподобного Макарія Великого, Єгипетського, святителя Марка, архієпископа Ефеського, преподобного Макарія, постника Києво-Печерського, в Ближніх печерах, преподобного Макарія, диякона Києво-Печерського, в Дальніх печерах, блаженного Феодора, Христа ради юродивого, Новгородського. Знайдення мощей преподобного Сави Сторожевського, Звенигородського, преподобного Макарія Римлянина, Новгородського, мучениці Євфрасії, діви преподобного Макарія Олександрійського, святителя Арсенія, архієпископа Керкірського, преподобного Антонія, стовпника, Марткобского.

У народі 1 січня відзначається Макарьев день, який також називали Макар-весновказівник. По погоді цього дня люди судили про те, яка буде весна.

Прикмети на 1 лютого

якщо день на Макара ясний і сонячний – до ранньої весни;

яка погода на Макара, таким буде весь лютий;

на Макара крапель – у весну ранню повір;

якщо в Макарьев день заметіль – то і на Масляну буде заметіль;

Дивіться відео про вихідні-2021 в Україні:

Відео: Сьогодні

Цікаві і важливі події в Україні та світі 1 лютого

1865 – скасування рабства в США.

1884 – опубліковано перше видання Оксфордського словника англійської мови.

1930 – газета "Таймс" опублікувала перший в світі кросворд.

1958 – відбувся запуск у космос першого американського супутника.

1992 – укладена російсько-американська декларація про завершення холодної війни.

1994 – вступили в силу Шенгенські угоди, підписані країнами ЄС.

Хто народився 1 лютого

1894 – Джон Форд, американський кінорежисер, сценарист, продюсер.

1950 – Майк Кепмбелл, американський гітарист, автор пісень, музичний продюсер.

1965 – Вадим Писарєв, український артист балету, хореограф.

1965 – Шерілін Фенн, американська актриса кіно і телебачення.

1968 – Ліза Марія Преслі, американська співачка, дочка Елвіса Преслі, екс-дружина Ніколаса Кейджа і Майкла Джексона.

1971 – Майкл Сі Холл, американський актор, продюсер.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у січні 2021 року в Україні.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися