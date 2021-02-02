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День бабака-2021: як відзначають в Україні та світі

Сьогодні, 04:30

Сьогодні День бабака: як за ним можна взнати погоду

Сьогодні, 2 лютого, настав День бабака-2021. Що це за свято, яких традицій дотримуються і як відзначають День бабака в Україні та світі, дізнайтеся в нашій статті.

День бабака
День бабака
Фото: Depositphotos

День бабака: дата і значення свята

Щорічно 2 лютого в багатьох країнах світу відзначається День бабака. У 2021 році він припадає на вівторок.

Це цікаве і веселе свято присвячене передбаченню погоди.

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За народними спостереженнями, в цей період бабак прокидається від зимової сплячки і вибирається зі своєї нори.

Веселий ритуал пробудження бабака збирає безліч людей, які спостерігають за його поведінкою і складають прогнози щодо погоди на найближчий період.

Як передбачити погоду в День бабака
Як передбачити погоду в День бабака
Фото: Depositphotos

Якщо бабак бачить свою тінь, то лякається і знову ховається в нірку. Вважається, що в цьому випадку зима триватиме ще довго – цілих шість тижнів.

Якщо ж день бабака похмурий, сонця немає, звірятко сміливо вилазить зі своєї схованки. Це означає, що можна чекати швидкого приходу весни.

День бабака: історія свята

Вперше День бабака в далекому 1886 року відсвяткували жителі маленького американського містечка Панксатоні. Там рано вранці 2 лютого з нори витягли бабака на ім'я Філ, якого згодом назвали "Великий Філ – провидець із провидців, мудрець з мудреців, пророк із пророків". А місто Панксатоні назвали Всесвітнім центром погоди.

Вважається, що ритуал пробудження бабака і передбачення погоди бере свій початок з традицій переселенців з Німеччини, пенсільванських голландців, які в XVIII столітті привезли свої звичаї до Америки з Європи.

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Зауважимо, що День бабака збігається з християнським святом Стрітення Господнього, яке символізує зустріч зими з весною – хто з них виявиться сильнішим, той і пануватиме світом найближчими тижнями Раніше Стрітення відзначалося 2 лютого за Григоріанським календарем або ж 15-го числа за Юліанським. За погодою на Стрітення розмірковували про майбутню весну: якщо цей день сонячний, зима ще буде холодною і довгою.

Після виходу на широкі екрани в 1993 році однойменного американського художнього фільму свято Дня бабака в Панксатоні здобув світову популярність, дійшовши і до України.

День бабака в Україні: як відзначається

З давніх-давен українці стежили за поведінкою тварин у період настання весни. За народними спостереженнями, бабак прокидався від зимової сплячки на день Явдохи, 14 березня. Вийшовши з нори і тричі просвистівши, він знову перевертався на інший бік і спав до Благовіщення.

День бабака
День бабака
Фото: Pixabay

У нашій країні теж є свої улюбленці – провісники погоди, причому вже не одне покоління бабаків. Це харківський Тимко і львівська Маруся.

Українці люблять передбачення, а тому в День бабака не обмежуються лише прогнозом погоди. Наприклад, в минулі роки розбуджену тварину, що вилізла спросоння з нори, запитували про безвіз, коливання курсу долара, будівництво підприємств і про інші актуальні теми.

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Багато людей чекають і сподіваються на якнайшвидше потепління. Але з іншого боку, прихід аномально ранньої весни згодом може відгукнутися квітневим похолоданням і навіть снігом. А тому природу квапити не варто, і кожен сезон має розпочинатися вчасно.

Нагадаємо, раніше ми публікували прогноз магнітних бур на лютий-2021.

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Джерело: Сьогодні
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