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Як розбити город на маленькій ділянці землі: вдалі лайфхаки

Сьогодні, 13:22

Помідори і перець можна виростити навіть у горщику, а врожай полуниці зняти з дерева

Город на маленькій присадибній ділянці
Город на маленькій присадибній ділянці
Фото: Unsplash

Раніше ми вже розповідали, як зробити міні-город у квартирі. Але якщо у вас є ділянка більша за підвіконня чи балкон, то на ній можна посадити безліч рослин і незабаром збирати урожай. Як це зробити, читайте наші лайфхаки.

Зрозуміло, зняти сотні кілограмів на продаж з маленького палісадника або клумби у вас не вийде, але забезпечити себе свіжою зеленню і власними плодами на салатик, рагу або компот цілком реально.

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Як зробити город на маленькій ділянці землі: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Використовуйте горщики

Город на маленькій присадибній ділянці
Город на маленькій присадибній ділянці
Фото: Pinterest

Рослини можна посадити в горщики, які зручно розташувати не тільки на ділянці, але навіть на полицях або багатоярусних стелажах.

  • Лайфхак 2. Мобільні клумби

Город на маленькій ділянці
Город на маленькій ділянці
Фото: Pinterest

Ще одне вдале рішення – висадка рослин у переносні клумби, наприклад, дачні тачки на колесах. Їх можна переміщати в залежності від розташування сонця, тіні, опадів. До того ж вам не доведеться носити важкі речі.

  • Лайфхак 3. Садіть у різний час

Город на маленькій присадибній ділянці
Город на маленькій присадибній ділянці
Фото: Pinterest

Використовуйте рослини з різними термінами посіву. Так ви зможете вписати в один рік кілька культур – одні вже віддали свій урожай, а інші ще не почали плодоносити. Наприклад, салат дозріває набагато швидше, ніж петрушка.

  • Лайфхак 4. Підбирайте вдале сусідство

Також добре садити ранні овочі та зелень під чагарниками. Вони встигнуть дати врожай, поки чагарники ще не розрослися, як слід.

  • Лайфхак 5. Вибирайте компактні рослини

Город на маленькій присадибній ділянці
Город на маленькій присадибній ділянці
Фото: Pinterest

Як правило, на маленькі дільниці не садять великі і розлогі рослини. Для цього оптимальні компактні кущі. Наприклад, вибирайте штамбові сорти томатів, кущові кабачки, огірки, в'юнкі рослини, які можна підв'язати і направити вгору.

  • Лайфхак 6. Вертикальна посадка

Город на маленькій присадибній ділянці
Город на маленькій присадибній ділянці
Фото: Pinterest

Взагалі на невеликій ділянці практично використовувати принцип багатоярусних і вертикальних грядок. У такий спосіб, наприклад, можна вирощувати полуницю та інші рослини.

  • Лайфхак 7. Незвичайні підпірки

Город на маленькій присадибній ділянці
Город на маленькій присадибній ділянці
Фото: Pinterest

Багато дачників примудряються пустити пагони витких городніх рослин на стіну і навіть на дах технічних будівель. Кам'яна стіна при нагріванні віддає частину свого тепла дозріваючим плодам. А на даху затишно почуваються гарбузи і навіть дині.

  • Лайфхак 8. І стіна, і дах

Город на маленькій присадибній ділянці
Город на маленькій присадибній ділянці
Фото: Pinterest

Корисне рішення садити на ділянці багатофункціональні рослини, які можуть давати плоди і водночас служать природною огорожею. Наприклад, із колючої малини або ожини виходить паркан. А виноград, крім ягід, дасть чудову тінь на альтанку.

  • Лайфхак 9. Вічна грядка

Практичним є прийом довгограючою грядки, коли в одне і те ж саме місце замість знятого врожаю відразу висаджують таке саме насіння. Наприклад, висмикнувши редиску, в ту ж лунку знову посадити насіннячко редису.

Раніше ми публікували прості лайфхаки, як швидше за все перевірити кислотність грунту на ділянці.

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