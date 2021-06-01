Як розбити город на маленькій ділянці землі: вдалі лайфхаки

Помідори і перець можна виростити навіть у горщику, а врожай полуниці зняти з дерева

Город на маленькій присадибній ділянці Фото: Unsplash

Раніше ми вже розповідали, як зробити міні-город у квартирі. Але якщо у вас є ділянка більша за підвіконня чи балкон, то на ній можна посадити безліч рослин і незабаром збирати урожай. Як це зробити, читайте наші лайфхаки.

Зрозуміло, зняти сотні кілограмів на продаж з маленького палісадника або клумби у вас не вийде, але забезпечити себе свіжою зеленню і власними плодами на салатик, рагу або компот цілком реально.

Як зробити город на маленькій ділянці землі: лайфхаки

Лайфхак 1. Використовуйте горщики

Город на маленькій присадибній ділянці Фото: Pinterest

Рослини можна посадити в горщики, які зручно розташувати не тільки на ділянці, але навіть на полицях або багатоярусних стелажах.

Лайфхак 2. Мобільні клумби

Город на маленькій ділянці Фото: Pinterest

Ще одне вдале рішення – висадка рослин у переносні клумби, наприклад, дачні тачки на колесах. Їх можна переміщати в залежності від розташування сонця, тіні, опадів. До того ж вам не доведеться носити важкі речі.

Лайфхак 3. Садіть у різний час

Город на маленькій присадибній ділянці Фото: Pinterest

Використовуйте рослини з різними термінами посіву. Так ви зможете вписати в один рік кілька культур – одні вже віддали свій урожай, а інші ще не почали плодоносити. Наприклад, салат дозріває набагато швидше, ніж петрушка.

Лайфхак 4. Підбирайте вдале сусідство

Також добре садити ранні овочі та зелень під чагарниками. Вони встигнуть дати врожай, поки чагарники ще не розрослися, як слід.

Лайфхак 5. Вибирайте компактні рослини

Город на маленькій присадибній ділянці Фото: Pinterest

Як правило, на маленькі дільниці не садять великі і розлогі рослини. Для цього оптимальні компактні кущі. Наприклад, вибирайте штамбові сорти томатів, кущові кабачки, огірки, в'юнкі рослини, які можна підв'язати і направити вгору.

Лайфхак 6. Вертикальна посадка

Город на маленькій присадибній ділянці Фото: Pinterest

Взагалі на невеликій ділянці практично використовувати принцип багатоярусних і вертикальних грядок. У такий спосіб, наприклад, можна вирощувати полуницю та інші рослини.

Лайфхак 7. Незвичайні підпірки

Город на маленькій присадибній ділянці Фото: Pinterest

Багато дачників примудряються пустити пагони витких городніх рослин на стіну і навіть на дах технічних будівель. Кам'яна стіна при нагріванні віддає частину свого тепла дозріваючим плодам. А на даху затишно почуваються гарбузи і навіть дині.

Лайфхак 8. І стіна, і дах

Город на маленькій присадибній ділянці Фото: Pinterest

Корисне рішення садити на ділянці багатофункціональні рослини, які можуть давати плоди і водночас служать природною огорожею. Наприклад, із колючої малини або ожини виходить паркан. А виноград, крім ягід, дасть чудову тінь на альтанку.

Лайфхак 9. Вічна грядка

Практичним є прийом довгограючою грядки, коли в одне і те ж саме місце замість знятого врожаю відразу висаджують таке саме насіння. Наприклад, висмикнувши редиску, в ту ж лунку знову посадити насіннячко редису.

Раніше ми публікували прості лайфхаки, як швидше за все перевірити кислотність грунту на ділянці.

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