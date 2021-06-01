Як розбити город на маленькій ділянці землі: вдалі лайфхаки
Помідори і перець можна виростити навіть у горщику, а врожай полуниці зняти з дерева
Раніше ми вже розповідали, як зробити міні-город у квартирі. Але якщо у вас є ділянка більша за підвіконня чи балкон, то на ній можна посадити безліч рослин і незабаром збирати урожай. Як це зробити, читайте наші лайфхаки.
Зрозуміло, зняти сотні кілограмів на продаж з маленького палісадника або клумби у вас не вийде, але забезпечити себе свіжою зеленню і власними плодами на салатик, рагу або компот цілком реально.
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- Лайфхак 1. Використовуйте горщики
Рослини можна посадити в горщики, які зручно розташувати не тільки на ділянці, але навіть на полицях або багатоярусних стелажах.
- Лайфхак 2. Мобільні клумби
Ще одне вдале рішення – висадка рослин у переносні клумби, наприклад, дачні тачки на колесах. Їх можна переміщати в залежності від розташування сонця, тіні, опадів. До того ж вам не доведеться носити важкі речі.
- Лайфхак 3. Садіть у різний час
Використовуйте рослини з різними термінами посіву. Так ви зможете вписати в один рік кілька культур – одні вже віддали свій урожай, а інші ще не почали плодоносити. Наприклад, салат дозріває набагато швидше, ніж петрушка.
- Лайфхак 4. Підбирайте вдале сусідство
Також добре садити ранні овочі та зелень під чагарниками. Вони встигнуть дати врожай, поки чагарники ще не розрослися, як слід.
- Лайфхак 5. Вибирайте компактні рослини
Як правило, на маленькі дільниці не садять великі і розлогі рослини. Для цього оптимальні компактні кущі. Наприклад, вибирайте штамбові сорти томатів, кущові кабачки, огірки, в'юнкі рослини, які можна підв'язати і направити вгору.
- Лайфхак 6. Вертикальна посадка
Взагалі на невеликій ділянці практично використовувати принцип багатоярусних і вертикальних грядок. У такий спосіб, наприклад, можна вирощувати полуницю та інші рослини.
- Лайфхак 7. Незвичайні підпірки
Багато дачників примудряються пустити пагони витких городніх рослин на стіну і навіть на дах технічних будівель. Кам'яна стіна при нагріванні віддає частину свого тепла дозріваючим плодам. А на даху затишно почуваються гарбузи і навіть дині.
- Лайфхак 8. І стіна, і дах
Корисне рішення садити на ділянці багатофункціональні рослини, які можуть давати плоди і водночас служать природною огорожею. Наприклад, із колючої малини або ожини виходить паркан. А виноград, крім ягід, дасть чудову тінь на альтанку.
- Лайфхак 9. Вічна грядка
Практичним є прийом довгограючою грядки, коли в одне і те ж саме місце замість знятого врожаю відразу висаджують таке саме насіння. Наприклад, висмикнувши редиску, в ту ж лунку знову посадити насіннячко редису.
Раніше ми публікували прості лайфхаки, як швидше за все перевірити кислотність грунту на ділянці.
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