Як швидко дізнатися про склад грунту на ділянці: природний лайфхак
По рослинах на ділянці можна визначити її склад і що краще висаджувати
Лише глянувши на порослу ділянку, можна з високим ступенем точності визначити, з чого вона складається, який тут грунт і чого в ній більше – глини, піску або вапняку. Детальніше читайте в нашій статті.
Раніше ми вже розповідали про рослин-помічників, з якими легко можна визначити кислотність грунту. Також є рослини-індикатори вологості грунту. Сьогодні дамо вам підказку, які рослини можуть легко вказати на механічний склад грунту, щоб згодом не промахнутися з висадкою городніх культур, доглядом за ними і поливом.
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Ця характеристика дуже важлива для садівників і городників. Частинки різних порід, їхня концентрація і розміри визначають склад грунту. Від початкового складу згодом буде залежати, як правильно організувати полив, наскільки часто доведеться рихлити землю, чи потрібно робити мульчування тощо.
Лайфхак: щоб визначити склад грунту, зверніть увагу на рослини-індикатори.
- На піщаних грунтах зазвичай ростуть сосни, верес, мак дикий, коров'як, зірочник, молочай.
- Глинистий грунт обирають будяк, м'ята польова, хвощ, подорожник, перстач гусячий, осот, мати-й-мачуха, кульбаба.
- Якщо в грунті багато вапняку , його облюбують люцерна, жовтець, мати-й-мачуха, льнянка, простріл.
Згодом на ділянку, в залежності від складу грунту краще висаджувати:
- на піщаний грунт – бобові, редис, картоплю, моркву, суницю, малину, смородину, грушу, абрикос, а також ялівець, барбарис, глід, барвінок, арабис, геліантемум;
- на глинистий грунт – різні види хост і троянд, кизильник, бузину, томат, цибулю, буряк, яблуню.
- на вапняну грунт – фруктові дерева та ягідні чагарники, бузину, кизил, барбарис, смородину, обліпиху, глід.
Раніше ми розповідали, як взагалі не допустити появу бур'янів.
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