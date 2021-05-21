Як швидко дізнатися про склад грунту на ділянці: природний лайфхак

По рослинах на ділянці можна визначити її склад і що краще висаджувати

Як визначити склад грунту Фото: Unsplash

Лише глянувши на порослу ділянку, можна з високим ступенем точності визначити, з чого вона складається, який тут грунт і чого в ній більше – глини, піску або вапняку. Детальніше читайте в нашій статті.

Раніше ми вже розповідали про рослин-помічників, з якими легко можна визначити кислотність грунту. Також є рослини-індикатори вологості грунту. Сьогодні дамо вам підказку, які рослини можуть легко вказати на механічний склад грунту, щоб згодом не промахнутися з висадкою городніх культур, доглядом за ними і поливом.

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Як визначити склад грунту: лайфхак

Ця характеристика дуже важлива для садівників і городників. Частинки різних порід, їхня концентрація і розміри визначають склад грунту. Від початкового складу згодом буде залежати, як правильно організувати полив, наскільки часто доведеться рихлити землю, чи потрібно робити мульчування тощо.

Лайфхак: щоб визначити склад грунту, зверніть увагу на рослини-індикатори.

Рослини-індикатори Фото: Pinterest

На піщаних грунтах зазвичай ростуть сосни, верес, мак дикий, коров'як, зірочник, молочай.

зазвичай ростуть сосни, верес, мак дикий, коров'як, зірочник, молочай. Глинистий грунт обирають будяк, м'ята польова, хвощ, подорожник, перстач гусячий, осот, мати-й-мачуха, кульбаба.

обирають будяк, м'ята польова, хвощ, подорожник, перстач гусячий, осот, мати-й-мачуха, кульбаба. Якщо в грунті багато вапняку , його облюбують люцерна, жовтець, мати-й-мачуха, льнянка, простріл.

Згодом на ділянку, в залежності від складу грунту краще висаджувати:

на піщаний грунт – бобові, редис, картоплю, моркву, суницю, малину, смородину, грушу, абрикос, а також ялівець, барбарис, глід, барвінок, арабис, геліантемум;

– бобові, редис, картоплю, моркву, суницю, малину, смородину, грушу, абрикос, а також ялівець, барбарис, глід, барвінок, арабис, геліантемум; на глинистий грунт – різні види хост і троянд, кизильник, бузину, томат, цибулю, буряк, яблуню.

– різні види хост і троянд, кизильник, бузину, томат, цибулю, буряк, яблуню. на вапняну грунт – фруктові дерева та ягідні чагарники, бузину, кизил, барбарис, смородину, обліпиху, глід.

Раніше ми розповідали, як взагалі не допустити появу бур'янів.

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