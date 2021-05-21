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Як швидко дізнатися про склад грунту на ділянці: природний лайфхак

Сьогодні, 20:59

По рослинах на ділянці можна визначити її склад і що краще висаджувати

Як визначити склад грунту
Як визначити склад грунту
Фото: Unsplash

Лише глянувши на порослу ділянку, можна з високим ступенем точності визначити, з чого вона складається, який тут грунт і чого в ній більше – глини, піску або вапняку. Детальніше читайте в нашій статті.

Раніше ми вже розповідали про рослин-помічників, з якими легко можна визначити кислотність грунту. Також є рослини-індикатори вологості грунту. Сьогодні дамо вам підказку, які рослини можуть легко вказати на механічний склад грунту, щоб згодом не промахнутися з висадкою городніх культур, доглядом за ними і поливом.

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Як визначити склад грунту: лайфхак

Ця характеристика дуже важлива для садівників і городників. Частинки різних порід, їхня концентрація і розміри визначають склад грунту. Від початкового складу згодом буде залежати, як правильно організувати полив, наскільки часто доведеться рихлити землю, чи потрібно робити мульчування тощо.

Лайфхак: щоб визначити склад грунту, зверніть увагу на рослини-індикатори.

Рослини-індикатори
Рослини-індикатори
Фото: Pinterest

  • На піщаних грунтах зазвичай ростуть сосни, верес, мак дикий, коров'як, зірочник, молочай.
  • Глинистий грунт обирають будяк, м'ята польова, хвощ, подорожник, перстач гусячий, осот, мати-й-мачуха, кульбаба.
  • Якщо в грунті багато вапняку , його облюбують люцерна, жовтець, мати-й-мачуха, льнянка, простріл.

Згодом на ділянку, в залежності від складу грунту краще висаджувати:

  • на піщаний грунт – бобові, редис, картоплю, моркву, суницю, малину, смородину, грушу, абрикос, а також ялівець, барбарис, глід, барвінок, арабис, геліантемум;
  • на глинистий грунт – різні види хост і троянд, кизильник, бузину, томат, цибулю, буряк, яблуню.
  • на вапняну грунт – фруктові дерева та ягідні чагарники, бузину, кизил, барбарис, смородину, обліпиху, глід.

Раніше ми розповідали, як взагалі не допустити появу бур'янів.

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