Що можна зробити зі старих банок: лайфхаки

Подаруйте банкам нове життя: ТОП-10 свіжих ідей для декору з фото

Не поспішайте позбуватися скляних банок, навіть якщо вони вам не потрібні. Подивіться наші лайфхаки – цілком можливо, вам теж захочеться зробити власноруч цікаву прикрасу, оновити інтер'єр вдома і на дачі, знайти практичне застосування порожнім ємностям у себе на кухні, у ванній, на підвіконні, приготувати оригінальний подарунок.

До речі, не забувайте радувати і піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята березня.

Лайфхак 1. Зробіть із банок кухонні підставки

Що зробити з банок Фото: Pinterest

Візьміть три або більше однакових за розміром і форматом банок. Пофарбуйте їх у різні відтінки, прикрасьте бантиками, наклейте написи, де що буде зберігатися. Підставки під найрізноманітніше кухонне приладдя готові!

Лайфхак 2. Як зробити свічник із банки

Що зробити з банок Фото: Pinterest

Скляна банка – чудовий і безпечний свічник. Якщо ви вмієте в'язати або плести макраме – оплетіть кілька банок різними візерунками і запаліть свічки. Тоді ваш вечір наповниться романтикою і затишком.

Лайфхак 3. Змайструєте банки-кашпо

Що зробити з банок Фото: Pinterest

З прозорих скляних банок можна зробити справжню фіранку на вікно. Розвісьте їх на міцних шнурах на різному рівні, наповніть водою і не забувайте регулярно міняти квіти. Виходить легко і повітряно.

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Лайфхак 4. Як виготовити вазу з банки

Що зробити з банок Фото: Pinterest

Якщо просто поставити квіти в банку – це виглядає буденно і нудно. А от якщо однакові за розміром банки пофарбувати – у вас вийдуть стильні лаконічні вази для квітів.

Лайфхак 5. Покреативьте над банкою для сипучих

Що зробити з банок Фото: Pinterest

За допомогою пластику або солоного тіста можна оживити прості банки, зробивши із них "будиночки" для круп. Погодьтеся, в таких каші будуть набагато смачнішими!

Лайфхак 6. Підготуйте банки для морської солі

Що зробити з банок Фото: Pinterest

Для виготовлення такої милої ємності вам знадобляться найпростіші навички макраме, трохи клею і жменька пам'ятних мушель з останньої відпустки. Сюди так і проситься морська сіль! Інший варіант застосування – запаліть свічки, поки будете приймати ванну.

Лайфхак 7. Як прикрасити банку для десертів

Що зробити з банок Фото: Pinterest

Любите малювати? Поєднайте приємне з корисним. А щоб було легше, покладіть лист із картинкою всередину банки – і тоді вам залишиться обвести її і розфарбувати на склі. У такій мальовничій ємності можна подати на стіл варення – гості гідно оцінять ваші таланти.

Лайфхак 8. Зробіть ошатну скриньку для дрібниць

Що зробити з банок Фото: Pinterest

Стрічки, клаптики, бантики, мереживо, наклеєні на скляну баночку, перетворять її просто на очах. Такою дрібницею приємно користуватися в побуті, а зберігати в ній можна все що завгодно – бісер, ґудзики, шпильки – нічого не загубиться!

Лайфхак 9. Виготовте банку для кави

Що зробити з банок Фото: Pinterest

Подаруйте друге життя використаній банці з-під кави. Трохи фантазії в техніці декупажу, і таку оригінальну річ запросто можна презентувати як подарунок друзям – любителям кави і приколів.

Лайфхак 10. Зробіть баночки для зберігання спецій

Що зробити з банок Фото: Pinterest

Кава, какао, кориця та інші ароматні речовини прекрасно почуватимуться в банках з-під кави, майстерно оновлених і дбайливо виставлених на кухонну поличку. У закритих ємностях вони не втратять свій запах і будуть радувати зовнішнім виглядом.

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