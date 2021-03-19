Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Що можна зробити зі старих банок: лайфхаки

Сьогодні, 10:15

Подаруйте банкам нове життя: ТОП-10 свіжих ідей для декору з фото

Не поспішайте позбуватися скляних банок, навіть якщо вони вам не потрібні. Подивіться наші лайфхаки – цілком можливо, вам теж захочеться зробити власноруч цікаву прикрасу, оновити інтер'єр вдома і на дачі, знайти практичне застосування порожнім ємностям у себе на кухні, у ванній, на підвіконні, приготувати оригінальний подарунок.

До речі, не забувайте радувати і піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята березня.

  • Лайфхак 1. Зробіть із банок кухонні підставки

Що зробити з банок
Що зробити з банок
Фото: Pinterest

Візьміть три або більше однакових за розміром і форматом банок. Пофарбуйте їх у різні відтінки, прикрасьте бантиками, наклейте написи, де що буде зберігатися. Підставки під найрізноманітніше кухонне приладдя готові!

  • Лайфхак 2. Як зробити свічник із банки

Що зробити з банок
Що зробити з банок
Фото: Pinterest

Скляна банка – чудовий і безпечний свічник. Якщо ви вмієте в'язати або плести макраме – оплетіть кілька банок різними візерунками і запаліть свічки. Тоді ваш вечір наповниться романтикою і затишком.

  • Лайфхак 3. Змайструєте банки-кашпо

Що зробити з банок
Що зробити з банок
Фото: Pinterest

З прозорих скляних банок можна зробити справжню фіранку на вікно. Розвісьте їх на міцних шнурах на різному рівні, наповніть водою і не забувайте регулярно міняти квіти. Виходить легко і повітряно.

Читайте також:
Які рослини садити для любові і багатства

  • Лайфхак 4. Як виготовити вазу з банки

Що зробити з банок
Що зробити з банок
Фото: Pinterest

Якщо просто поставити квіти в банку – це виглядає буденно і нудно. А от якщо однакові за розміром банки пофарбувати – у вас вийдуть стильні лаконічні вази для квітів.

  • Лайфхак 5. Покреативьте над банкою для сипучих

Що зробити з банок
Що зробити з банок
Фото: Pinterest

За допомогою пластику або солоного тіста можна оживити прості банки, зробивши із них "будиночки" для круп. Погодьтеся, в таких каші будуть набагато смачнішими!

  • Лайфхак 6. Підготуйте банки для морської солі

Що зробити з банок
Що зробити з банок
Фото: Pinterest

Для виготовлення такої милої ємності вам знадобляться найпростіші навички макраме, трохи клею і жменька пам'ятних мушель з останньої відпустки. Сюди так і проситься морська сіль! Інший варіант застосування – запаліть свічки, поки будете приймати ванну.

  • Лайфхак 7. Як прикрасити банку для десертів

Що зробити з банок
Що зробити з банок
Фото: Pinterest

Любите малювати? Поєднайте приємне з корисним. А щоб було легше, покладіть лист із картинкою всередину банки – і тоді вам залишиться обвести її і розфарбувати на склі. У такій мальовничій ємності можна подати на стіл варення – гості гідно оцінять ваші таланти.

  • Лайфхак 8. Зробіть ошатну скриньку для дрібниць

Що зробити з банок
Що зробити з банок
Фото: Pinterest

Стрічки, клаптики, бантики, мереживо, наклеєні на скляну баночку, перетворять її просто на очах. Такою дрібницею приємно користуватися в побуті, а зберігати в ній можна все що завгодно – бісер, ґудзики, шпильки – нічого не загубиться!

  • Лайфхак 9. Виготовте банку для кави

Що зробити з банок
Що зробити з банок
Фото: Pinterest

Подаруйте друге життя використаній банці з-під кави. Трохи фантазії в техніці декупажу, і таку оригінальну річ запросто можна презентувати як подарунок друзям – любителям кави і приколів.

  • Лайфхак 10. Зробіть баночки для зберігання спецій

Що зробити з банок
Що зробити з банок
Фото: Pinterest

Кава, какао, кориця та інші ароматні речовини прекрасно почуватимуться в банках з-під кави, майстерно оновлених і дбайливо виставлених на кухонну поличку. У закритих ємностях вони не втратять свій запах і будуть радувати зовнішнім виглядом.

Раніше ми давали корисні поради, як чистити срібло.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Як зробити добрива для квітів з яєчної шкаралупи: лайфхаки Як приховати відрослі корені волосся: 5 жіночих хитрощів 17 викинутих на смітник речей, які стали фішкою інтер'єру (фото) Як привітати людину зі святом, коли вона далеко
фото подарунки інтер'єр вироби ідеї декор хенд-мейд лайфхаки
Реклама

Новини партнерів

Леонтьев показал жену, о которой мало кто знает
Леонтьев показал жену, о которой мало кто знает
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Четыре самых вредных мужчины по знаку зодиака
Четыре самых вредных мужчины по знаку зодиака
В обнимку с бутылкой: Гросу показала себя в неприглядном свете
В обнимку с бутылкой: Гросу показала себя в неприглядном свете

Популярні статті

Сьогодні, 06:10Психо

Сьогодні Всесвітній день сну: як привітати своїх друзів

Вчора, 18:35Смачно

Як спекти смачний пиріг на кефірі: 5 рецептів

Вчора, 14:31Зірково

Надія Мейхер заблокувала відомого ведучого в соцмережах за нескромні питання про її груди

Вчора, 11:49Смачно

Як зварити насправді смачну вівсянку: стисла інструкція

Вчора, 11:44Зірково

Андрія Данилка помітили в обіймах екстравагантної жінки: фото

Вчора, 11:10Зірково

5 видовищних фільмів Люка Бессона, який подарував світові "Леона"

Вчора, 05:24Психо

Гороскоп на сьогодні 18 березня: Терезам потрібно пригальмувати, а Скорпіону – розслабитися

17 березняЗірково

В Одесі у Регіни Тодоренко діагностували невиліковну хворобу (відео)

17 березняСмачно

Як приготувати пісні котлети: 5 рецептів

17 березняФаново

День святого Патріка-2021: історія і традиції свята

17 березняПсихо

Гороскоп на сьогодні 17 березня: Леви знайдуть додатковий прибуток, а Дівам потрібен відпочинок

16 березняЗірково

Регіна Тодоренко вперше за довгий час приїхала з Москви до рідної Одеси: відео

16 березняЗірково

Не можна залишати будинок навіть випити кави: що забороняли Меган Маркл і її мамі в Лондоні

16 березняЗірково

Сховався з її плечима: Волочкова засвітила нового бойфренда

16 березняЗірково

Алан Бадоєв зняв кліп українському гурту, який працює в Росії: відео

16 березняЗірково

Олег Винник розповів, які фото йому надсилає Павло Зібров. Це дуже несподівано

Новини партнерів

Жасмин Тукс опубликовала абсолютно обнаженные фото
Жасмин Тукс опубликовала абсолютно обнаженные фото
10 фото "жертв" визажистов, которым непоправимо испортили образ
10 фото "жертв" визажистов, которым непоправимо испортили образ
Девушка Бондаря покоряет Доминикану идеальной фигурой
Девушка Бондаря покоряет Доминикану идеальной фигурой
В беспощадной битве за молодость Алентова совсем потеряла лицо
В беспощадной битве за молодость Алентова совсем потеряла лицо
Седокова устроила скандал в эфире шоу Галкина
Седокова устроила скандал в эфире шоу Галкина
Завсегдатаи спиртных заведений: самые пьющие знаки зодиака
Завсегдатаи спиртных заведений: самые пьющие знаки зодиака
Какие знаки зодиака самые счастливые: таких только три
Какие знаки зодиака самые счастливые: таких только три
Алла Мазур показала детское фото и растрогала сеть
Алла Мазур показала детское фото и растрогала сеть

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти