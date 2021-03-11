Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Як чистити срібло: корисні поради

Сьогодні, 16:11

​​​​​​​Дізнайтеся, як правильно чистити срібло в домашніх умовах, щоб воно не темніло

Срібні прикраси або прилади з столового срібла – красиві, практичні і модні речі, але, на жаль, цей благородний метал часто темніє, втрачає свій блиск і яскравість, а отже, і привабливість. Як чистити срібло в домашніх умовах, читайте корисні поради в нашій статті.

Також не забувайте робити приємні сюрпризи рідним і близьким людям. А які подарунки придумати у різні весняні дні, підкаже наш календар свят на березень.

Причини, чому чорніє срібло, можуть бути різними: це і підвищена вологість, і довгий контакт з шкірою, і вплив косметики, і дія хімії, яка міститься в миючих засобах. Якщо ви хочете довше зберегти сяйво срібної прикраси, бажано знімати її перед домашньою роботою, а також під час відвідування басейну або спортивної зали.

Дізнайтеся цікаві факти про професію ювеліра, як створюють прикраси і як за ними потрібно доглядати.

До речі, існує народне спостереження, що якщо срібло на тілі потемніло, значить, у його володаря здоров'я не зовсім в порядку.

Як чистити срібло в домашніх умовах за допомогою підручних засобів

  • Лайфхак 1. Змочіть шматок вовняної тканини нашатирним спиртом і протріть потемнілий срібний виріб.
  • Лайфхак 2. Для забрудненішого срібла є рецепт серйозніший. У склянку води додайте 1 ч. ложку нашатирного спирту, додайте 3 краплі перекису водню і трохи рідкого мила. Помістіть в цю суміш срібний виріб на 15-20 хвилин, а потім протріть його серветкою.
  • Лайфхак 3. Почистити срібло можна за допомогою натурального засобу – картопляного відвару, в який покладіть ще маленький шматочок фольги. Помістіть в відвар срібну річ на 5 хвилин, а потім протріть насухо.
  • Лайфхак 4. Закип'ятіть в каструлі 1 склянку води і 1 ст. ложку соди, потім помістіть в відвар шматочок фольги. Покладіть срібний виріб на фольгу і потримайте, поки ввн не посвітлішає. Дістаньте срібло, обполосніть в воді і висушіть.
  • Лайфхак 5. Як можна почистити срібло в домашніх умовах? Вам допоможе кухонна сіль. Насипте 1 ч. ложку солі в склянку води, прокип'ятіть в розчині срібну прикрасу і висушіть.
  • Лайфхак 6. Добре змиває бруд і потемніння з срібла мильний розчин. Потримайте в ньому прикрасу і акуратно протріть зубною щіткою з м'якою щетиною. Після чого промийте в чистій воді і просушіть.
  • Лайфхак 7. Почистити срібло можна 9%-вим столовим оцтом, який слід трохи нагріти і занурити в нього виріб зі срібла на кілька хвилин. Потім дістаньте і протріть насухо серветкою.

Як іще можна доглядати за прикрасами, дивіться в сюжеті:

Раніше ми розповідали, як чистити золото в домашніх умовах.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Жінка знайшла у полі тисячолітні прикраси з золота та срібла (фото) В Україні випустили срібну банкноту 200 гривень: як вона виглядає В Японії створили маску за 10 тисяч доларів з кристалами Swarovski (фото)
чистка прикраси срібло
Джерело: Сьогодні
Реклама

Новини партнерів

Какие сыры опасны для здоровья: врачи дали ответ
Какие сыры опасны для здоровья: врачи дали ответ
Впервые. Украиноязычная песня набрала более 360 млн просмотров
Впервые. Украиноязычная песня набрала более 360 млн просмотров
Из творога и печенья. Рецепт быстрого торта без выпекания
Из творога и печенья. Рецепт быстрого торта без выпекания
Все женщины колдуньи: у кого как развита магия по знаку зодиака
Все женщины колдуньи: у кого как развита магия по знаку зодиака

Популярні статті

Сьогодні, 16:11Модно

Як чистити срібло: корисні поради

Сьогодні, 05:49Психо

Гороскоп на сьогодні 11 березня: Козерогу потрібно завершити всі свої справи, а на Водолія чекає успішний день

Вчора, 17:58Смачно

Як правильно тушкувати капусту: 5 рецептів

Вчора, 14:29Зірково

Важко говорить і дихає: нові подробиці про стан Григорія Чапкіса

Вчора, 13:30Зірково

Дочку Олі Полякової госпіталізували

Вчора, 10:26Смачно

Пісні млинці на мінеральній воді: 3 рецепти на Масницю

Вчора, 08:36Зірково

Ексдружину Андрія Богдана заскочили з іншим чоловіком, але це не холостяк (фото)

Вчора, 05:47Психо

Гороскоп на сьогодні 10 березня: Дівам потрібно стати впевненими в собі, а Рибам – застосовувати творчий підхід у роботі

9 березняЗірково

У Букінгемському палаці відреагували на інтерв'ю Гаррі і Меган – офіційна заява

9 березняЗірково

Сергій Притула йде з українського шоу, яке фінансує Росія

9 березняСмачно

Як приготувати спаржу: 5 рецептів смачних весняних блюд

9 березняЗірково

Російський гурт Little Big після відмови від "Євробачення" загримів у скандал через плагіат

9 березняЗірково

Андрій Данилко видав інтимний секрет Ірини Білик

9 березняЗірково

Олена Зеленська в трендовому пальті прийшла з квітами до пам'ятника Шевченку (фото)

9 березняПсихо

Гороскоп на сьогодні 9 березня: на Рака чекають несподіванки, а Леви будуть сповнені енергії

8 березняЗірково

"А була така любов": Кіркорова розкритикували за те, що він не привітав Пугачову з 8 Березня

Новини партнерів

Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Леонтьев показал жену, о которой мало кто знает
Леонтьев показал жену, о которой мало кто знает
В авто Кошевого поставили камеру: увиденное ошеломило даже его
В авто Кошевого поставили камеру: увиденное ошеломило даже его
Ксения Мишина позировала в откровенном купальнике на пальме
Ксения Мишина позировала в откровенном купальнике на пальме
Ярославский раскрыл правду о закулисье шоу МастерШеф
Ярославский раскрыл правду о закулисье шоу МастерШеф
Девушка Бондаря покоряет Доминикану идеальной фигурой
Девушка Бондаря покоряет Доминикану идеальной фигурой
Как «Мисс Казахстан-2019» превратилась в посудомойщицу
Как «Мисс Казахстан-2019» превратилась в посудомойщицу
Злата Огневич стала жертвой мошенника и "попала" на деньги
Злата Огневич стала жертвой мошенника и "попала" на деньги

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти