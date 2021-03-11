Як чистити срібло: корисні поради

​​​​​​​Дізнайтеся, як правильно чистити срібло в домашніх умовах, щоб воно не темніло

Срібні прикраси або прилади з столового срібла – красиві, практичні і модні речі, але, на жаль, цей благородний метал часто темніє, втрачає свій блиск і яскравість, а отже, і привабливість. Як чистити срібло в домашніх умовах, читайте корисні поради в нашій статті.

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Причини, чому чорніє срібло, можуть бути різними: це і підвищена вологість, і довгий контакт з шкірою, і вплив косметики, і дія хімії, яка міститься в миючих засобах. Якщо ви хочете довше зберегти сяйво срібної прикраси, бажано знімати її перед домашньою роботою, а також під час відвідування басейну або спортивної зали.

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До речі, існує народне спостереження, що якщо срібло на тілі потемніло, значить, у його володаря здоров'я не зовсім в порядку.

Як чистити срібло в домашніх умовах за допомогою підручних засобів

Лайфхак 1. Змочіть шматок вовняної тканини нашатирним спиртом і протріть потемнілий срібний виріб.

Змочіть шматок вовняної тканини нашатирним спиртом і протріть потемнілий срібний виріб. Лайфхак 2. Для забрудненішого срібла є рецепт серйозніший. У склянку води додайте 1 ч. ложку нашатирного спирту, додайте 3 краплі перекису водню і трохи рідкого мила. Помістіть в цю суміш срібний виріб на 15-20 хвилин, а потім протріть його серветкою.

Для забрудненішого срібла є рецепт серйозніший. У склянку води додайте 1 ч. ложку нашатирного спирту, додайте 3 краплі перекису водню і трохи рідкого мила. Помістіть в цю суміш срібний виріб на 15-20 хвилин, а потім протріть його серветкою. Лайфхак 3. Почистити срібло можна за допомогою натурального засобу – картопляного відвару, в який покладіть ще маленький шматочок фольги. Помістіть в відвар срібну річ на 5 хвилин, а потім протріть насухо.

Почистити срібло можна за допомогою натурального засобу – картопляного відвару, в який покладіть ще маленький шматочок фольги. Помістіть в відвар срібну річ на 5 хвилин, а потім протріть насухо. Лайфхак 4. Закип'ятіть в каструлі 1 склянку води і 1 ст. ложку соди, потім помістіть в відвар шматочок фольги. Покладіть срібний виріб на фольгу і потримайте, поки ввн не посвітлішає. Дістаньте срібло, обполосніть в воді і висушіть.

Закип'ятіть в каструлі 1 склянку води і 1 ст. ложку соди, потім помістіть в відвар шматочок фольги. Покладіть срібний виріб на фольгу і потримайте, поки ввн не посвітлішає. Дістаньте срібло, обполосніть в воді і висушіть. Лайфхак 5. Як можна почистити срібло в домашніх умовах? Вам допоможе кухонна сіль. Насипте 1 ч. ложку солі в склянку води, прокип'ятіть в розчині срібну прикрасу і висушіть.

Як можна почистити срібло в домашніх умовах? Вам допоможе кухонна сіль. Насипте 1 ч. ложку солі в склянку води, прокип'ятіть в розчині срібну прикрасу і висушіть. Лайфхак 6. Добре змиває бруд і потемніння з срібла мильний розчин. Потримайте в ньому прикрасу і акуратно протріть зубною щіткою з м'якою щетиною. Після чого промийте в чистій воді і просушіть.

Добре змиває бруд і потемніння з срібла мильний розчин. Потримайте в ньому прикрасу і акуратно протріть зубною щіткою з м'якою щетиною. Після чого промийте в чистій воді і просушіть. Лайфхак 7. Почистити срібло можна 9%-вим столовим оцтом, який слід трохи нагріти і занурити в нього виріб зі срібла на кілька хвилин. Потім дістаньте і протріть насухо серветкою.

Як іще можна доглядати за прикрасами, дивіться в сюжеті:

Раніше ми розповідали, як чистити золото в домашніх умовах.

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