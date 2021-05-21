21 травня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Міжнародний день чаю, День апостола і євангеліста Іоана Богослова – які ще значущі дати і важливі події в історії відзначаються 21 травня

21 травня: яке сьогодні свято Фото: Unsplash

Яке сьогодні свято, 21 травня? Міжнародний день чаю, Міжнародний день космосу. День апостола і євангеліста Іоана Богослова – в православному календарі. Іван Довгий – у народному календарі. Іменини святкують Адріан, Арсеній, Іван, Никифор, Пімен.

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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 21 травня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 21 травня.

Всесвітній день культурного різноманіття в ім'я діалогу та розвитку (World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development) проводиться під егідою ООН з 2002 року з метою висвітлення ролі культурної різноманітності.

проводиться під егідою ООН з 2002 року з метою висвітлення ролі культурної різноманітності. Міжнародний день космосу – був оголошений поза Землею, з борта орбітальної станції "Мир" у 1998 році.

– був оголошений поза Землею, з борта орбітальної станції "Мир" у 1998 році. Міжнародний день чаю (International Tea Day) – неофіційне свято любителів і виробників цього напою, що проводиться двічі на рік, 15 травня і 15 грудня, з ініціативи Центру з освіти і Спілкування з 2004 року.

Яке сьогодні свято

21 травня в православній церкві шанується пам'ять апостола і євангеліста Іоана Богослова, преподобного Арсенія Великого, преподобних Арсенія Працелюбного та Пімена, посника, Києво-Печерських, в Дальніх печерах.

У народі 21 травня шанувався Іван Довгий. У цей день для селян було важливо звернути увагу на природні прикмети, щоб посіяти пшеницю і згодом отримати хороший урожай.

Прикмети на 21 травня

сіяти пшеницю можна тоді, коли зацвіте черемха;

не можна сіяти пшеницю раніше за дубове листя;

якщо на Івана Довгого розділити свій хліб із бідняком – до хорошого врожаю.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 21 травня

1831 – вперше був опублікований "Український Альманах'".

1892 – в Києві відбувся пуск першого в Російській імперії електричного трамвая.

1904 – у Франції створена Міжнародна федерація футболу (ФІФА).

1918 – в Києві сформовано Український національно-державний союз.

1928 – Волт Дісней отримав патент на монопольне використання образу Міккі Мауса.

1921 – в Україні організована комісія з ліквідації неписьменності.

Хто народився 21 травня

1844 – Анрі Руссо, французький художник-примітивіст.

1921 – Андрій Сахаров, радянський фізик, творець водневої бомби.

1929 – Борис Зайденберг, український актор.

1934 – Гліб Панфілов, радянський кінорежисер.

1949 – Любов Поліщук, радянська актриса театру і кіно.

1969 – Георгій Гонгадзе, український журналіст і громадський діяч.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у травні 2021 року в Україні.

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