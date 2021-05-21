21 травня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити
Міжнародний день чаю, День апостола і євангеліста Іоана Богослова – які ще значущі дати і важливі події в історії відзначаються 21 травня
Яке сьогодні свято, 21 травня? Міжнародний день чаю, Міжнародний день космосу. День апостола і євангеліста Іоана Богослова – в православному календарі. Іван Довгий – у народному календарі. Іменини святкують Адріан, Арсеній, Іван, Никифор, Пімен.
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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 21 травня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 21 травня.
- Всесвітній день культурного різноманіття в ім'я діалогу та розвитку (World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development) проводиться під егідою ООН з 2002 року з метою висвітлення ролі культурної різноманітності.
- Міжнародний день космосу – був оголошений поза Землею, з борта орбітальної станції "Мир" у 1998 році.
- Міжнародний день чаю (International Tea Day) – неофіційне свято любителів і виробників цього напою, що проводиться двічі на рік, 15 травня і 15 грудня, з ініціативи Центру з освіти і Спілкування з 2004 року.
21 травня в православній церкві шанується пам'ять апостола і євангеліста Іоана Богослова, преподобного Арсенія Великого, преподобних Арсенія Працелюбного та Пімена, посника, Києво-Печерських, в Дальніх печерах.
У народі 21 травня шанувався Іван Довгий. У цей день для селян було важливо звернути увагу на природні прикмети, щоб посіяти пшеницю і згодом отримати хороший урожай.
- сіяти пшеницю можна тоді, коли зацвіте черемха;
- не можна сіяти пшеницю раніше за дубове листя;
- якщо на Івана Довгого розділити свій хліб із бідняком – до хорошого врожаю.
- 1831 – вперше був опублікований "Український Альманах'".
- 1892 – в Києві відбувся пуск першого в Російській імперії електричного трамвая.
- 1904 – у Франції створена Міжнародна федерація футболу (ФІФА).
- 1918 – в Києві сформовано Український національно-державний союз.
- 1928 – Волт Дісней отримав патент на монопольне використання образу Міккі Мауса.
- 1921 – в Україні організована комісія з ліквідації неписьменності.
- 1844 – Анрі Руссо, французький художник-примітивіст.
- 1921 – Андрій Сахаров, радянський фізик, творець водневої бомби.
- 1929 – Борис Зайденберг, український актор.
- 1934 – Гліб Панфілов, радянський кінорежисер.
- 1949 – Любов Поліщук, радянська актриса театру і кіно.
- 1969 – Георгій Гонгадзе, український журналіст і громадський діяч.
Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у травні 2021 року в Україні.
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