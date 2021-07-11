Зірваний концерт, фейковий роман і сварка з Поляковою: коротко про останні скандали Тіни Кароль

Нещодавно Потап пожартував про те, що не знає, хто така Тіна Кароль. Співачка відповіла йому на це сарказмом. Ми зібрали всі скандальні моменти з Тіною за останній час

Найгучніші скандали з Тіною Кароль / Фото: Сьогодні

Ім'я Тіни Кароль останнім часом майже не зникає з заголовків, і не тільки тому, що в неї вийшли нові альбом і кліп, а тому що співачка раз у раз потрапляє в скандал. У цьому матеріалі ми коротко нагадаємо про найцікавіші моменти, які всі обговорювали нещодавно.

Нагадаємо, напередодні Потап сказав, що не знає, хто така Тіна Кароль і викривив її ім'я. Співачка швидко на це відреагувала у себе в Instastories.

Пітон і плагіат

Тіна Кароль на фестивалі Atlas Weekend вийшла на сцену з пітоном. Мало того, що її шанувальники почали писати зірці, що розчаровані нею через безглузду експлуатацію тварини, так ще і весь номер назвали плагіатом Брітні Спірс 2001 року.

"Брітні, це ти? Не органічно, як на мене. І тварина, і Тіна – суцільне напруження..."

"Ні... Ніякий антураж не вартий мук живої істоти... Я не розумію, до чого і навіщо пітон тут?"

"Шкода тварину. Не очікувала такого від Тіни".

Скріншот: instagram.com/tina_karol

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Скріншот: instagram.com/tina_karol

Тіна Кароль якийсь час мовчала, а невдовзі прокоментувала негативні відгуки про виступ з твариною. Вона сказала, що пітона "це не вб'є" і що вони з ним багато репетирували. А ще Кароль знялася з пітоном у промо для пісні "Красиво".

Зірваний концерт в Одесі

У кінці червня Тіна Кароль пішла з власного концерту через мокру сцену. Це сталося в одному з одеських клубів, де часто виступають популярні артисти.

Концерт Тіни Кароль у Одесі зірвався через негоду / Фото: Скриншот из видео

Тоді погодні умови не милували ні Тіну, ні її команду, ні гостей шоу. Кароль вистачило на 5-6 пісень, після чого вона сказала фанатам, що не може виступати на залитій дощем сцені, вибачилася і попрощалася з ними.

5 липня на пресконференції фестивалю Atlas Weekend Тіна Кароль відмовилася відповідати на запитання журналіста, чи заплатили їй гонорар за концерт в Одесі, який вона завершила завчасно через погану погоду.

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Фейковий роман з Даном Баланом

Про роман Тіни Кароль і Дана Балана мріяли, напевно, всі їхні шанувальники. Адже артисти самі давали фанам привід так думати – вони раз у раз мило переглядалися, обіймалися і фліртували ще під час спільної участі в пісенному шоу.

Тіна Кароль та Дан Балан / Фото: instagram.com/danbalan/

У травні продюсер Володимир Завадюк назвав "роман" Дана Балана і Тіна Кароль "створеним синтетично" заради високих рейтингів шоу. Тіна незабаром дуже неоднозначно прокоментувала цю заяву:

Хіба флірт називають обманом? Це гра півтіней романтики. Нав'язати любов неможливо. Ми були щирі, і це наша історія. Як буде далі – це secret paradise.

Згодом Володимир Завадюк сказав, що його слова про Дана і Тіну були неправильно інтерпретовані. Нібито почуття між зірками були реальні, а завдання команди шоу – правильно це подати глядачеві.

Сварка з Поляковою

На початку цього року Оля Полякова назвала Тіну Кароль "плакальницею на похороні", як потім сказала, у контексті її творчості – музика Тіни "сумна", і образ у неї відповідний.

Оля Полякова та Тіна Кароль / Фото: Сьогодні

Тіна Кароль сприйняла слова співачки вороже, і ще деякий час вони пускали шпильки одна одній через різні ЗМІ та шоу.

Зрештою скандал зійшов нанівець, але перед цим Тіна Кароль випустила пісню "Скандал", яку пов'язали саме з тією самою сваркою з Поляковою. Нібито Тіна використовувала цю ситуацію як рекламу нового треку і кліпу. Пізніше вона зізналася, що все так і було, та навіть змінила "сумний" образ на більш молодіжний і сучасний, але в дусі стильних 90-х.

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з Тіною Кароль:

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