Сорванный концерт, фейковый роман и ссора с Поляковой: коротко о последних скандалах Тины Кароль

Недавно Потап пошутил о том, что не знает, кто такая Тина Кароль. Певица ответила ему на это сарказмом. Мы собрали все скандальные моменты, произошедшие с Тиной за последнее время

Самые громкие скандалы с Тиной Кароль / Фото: Сегодня

Тина Кароль последнее время практически не исчезает из заголовков и не только потому, что у нее вышел новый альбом и клип, а потому что певица то и дело попадает в скандал. В этом материале мы кратко напомним о самых интересных моментах, которые все обсуждали недавно.

Напомним, что накануне Потап сказал, что не знает, кто такая Тина Кароль и исковеркал ее имя. Певица быстро на это отреагировала у себя в Instastories.

Питон и плагиат

Тина Кароль на фестивале Atlas Weekend вышла на сцену с питоном. Мало того, что ее же поклонники начали писать звезде, что разочарованы в ней из-за бессмысленной эксплуатации животного, так еще и весь номер назвали плагиатом на Бритни Спирс в 2001-м.

"Бритни, это ты? Не органично, как по мне. И животное, и Тина – сплошное напряжение"

"Нет... никакой антураж не стоит мучений живого существа... Я не понимаю, к чему и зачем питон здесь?"

"Жаль животное. Не ожидала такого от Тины"

Скриншот: instagram.com/tina_karol

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Скриншот: instagram.com/tina_karol

Тина Кароль некоторое время молчала, а вскоре прокомментировала негативные отзывы о выступлении с животным. Она сказала, что питона "это не убьет" и что они с ним много репетировали. А еще Кароль сняласьс питоном в промо для песни "Красиво".

Сорванный концерт в Одессе

В конце июня Тина Кароль ушла с собственного концерта из-за мокрой сцены. Это случилось в одном из одесских клубов, где часто выступают популярные артисты.

Концерт Тины Кароль в Одессе сорвался из-за непогоды / Фото: Скриншот из видео

Тогда погодные условия не жаловали ни Тину, ни ее команду, ни гостей шоу. Кароль хватило на 5-6 песен, после чего она сказала фанатам, что не может выступать на залитой дождем сцене, извинилась и попрощалась с ними.

5 июля на пресс-конференции фестиваля Atlas Weekend Тина Кароль отказалась отвечать на вопрос журналиста о том, заплатили ли ей гонорар за концерт в Одессе, который она завершила раньше времени из-за плохой погоды.

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Фейковый роман с Даном Баланом

О романе Тины Кароль и Дана Балана мечтали, наверное, все их поклонники. Тем более, что артисты сами давали фанам повод для таких мыслей – они то и дело мило переглядывались, обнимались и флиртовали еще во время общего участия в одном из песенных шоу.

Тина Кароль и Дан Балан / Фото: instagram.com/danbalan/

В мае продюсер Владимир Завадюк назвал "роман" Дана Балана и Тина Кароль "созданным синтетически" ради высоких рейтингов шоу. Тина вскоре очень неоднозначно прокомментировала это заявление:

Разве флирт называют обманом? Это игра полутеней романтики. Навязать любовь невозможно. Мы были искренни и это наша история. Как будет дальше – это secret paradise.

Впоследствии Владимир Завадюк сказал, что его слова о Дане и Тине были неправильно интерпретированы. Якобы чувства между звездами были реальны, а задача команды шоу – правильно это подать зрителю.

Ссора с Поляковой

В начале этого года Оля Полякова назвала Тину Кароль "плакальщицей на похоронах" в контексте ее творчества – музыка Тины "грустная" и образ у нее соответствующий.

Оля Полякова и Тина Кароль / Фото: Сегодня

Тина Кароль восприняла слова певицы в штыки и еще некоторое время они обменивались фразами в адрес друг друга через разные СМИ и шоу.

В конечном итоге скандал сошел на нет, но перед этим Тина Кароль выпустила песню "Скандал", которую связали как раз с той самой ссорой с Поляковой. Якобы Тина использовала эту ситуацию в качестве рекламной компании для нового трека и клипа. Позже Тина Кароль призналась, что все так и было и даже сменила "грустный" образ на более молодежный и современный, но в духе стильных 90-х.

Смотрите эксклюзивное интервью с Тиной Кароль:

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