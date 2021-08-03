10 літніх гарнірів, які ризикують стати улюбленою основною стравою

Рецепты овощных гарниров / Фото: freepik.com
Коли ми кажемо "гарнір", то уявляємо свіжі або тушковані овочі. Гарнір – це те, що доповнює основну страву, ми так звикли. Але є рецепти, які здатні перетворити таку їжу на щось особливе. Отже, 10 гарнірів, які ви не втомитеся готувати до легкого вечері. Якщо втомилися бігати по магазинах у пошуках хороших продуктів за хорошими цінами, цей матеріал дасть важливі підказки.
Рагу з баклажанів і кабачків
Рагу з кабачків та баклажанів / Фото: Depositphotos
Рагу з кабачків та баклажанів / Фото: Depositphotos
Інгредієнти
- по 1 шт. – баклажан, кабачок, цибуля, морква, болгарський перець
- 400 г – картоплі
- 1,5 ст. л. – томатної пасти
- 2-3 ст. л. – майонезу
- 5 зуб. – часнику
- 1 ч. л. – паприки
- сіль, перець
- зелень петрушки, кінзи
Спосіб приготування
- Нарізати картоплю і зварити, щоб вона зберігла форму, відкласти
- Цибулю і моркву нарізати кубиком і обсмажити на олії.
- Нарізати і відправити в сковороду перець, потім кабачок, потім баклажан. Ретельно перемішати і тушкувати 8-10 хвилин під кришкою.
- Додати томатну пасту, майонез, паприку, відварну картоплю. Влити 250 мл води, накрити кришкою і тушкувати 2-3 хвилини на повільному вогні.
- Додати спеції, подрібнений часник і зелень. Протушкувати ще кілька хвилин.
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Капоната
Овочеве рагу капоната, instagram.com/tsevantanya/
Овочеве рагу капоната, instagram.com/tsevantanya/
Інгредієнти
- Баклажан, морква – по 2 шт. ⠀
- Цукіні – 3 шт. ⠀
- Перець, стебло селери, цибулю – по 1 шт. ⠀
- Помідори – 5 шт.
- Каперси, оливки, м'ята, базилік, орегано – за смаком ⠀
- Сіль, перець – за смаком ⠀
- Цукор – 1 ст. л. ⠀
- Оливкова олія
- Кедрові горіхи для прикраси
Спосіб приготування ⠀
- Овочі, крім помідорів і цибулі, нарізати кубиками. У каструлі розігріти оливкову олію, вона має повністю покривати овочі, і обсмажити по черзі баклажан, моркву, селеру, кабачки і в кінці – перець.
- Викласти на паперові рушники, щоб прибрати зайву олію.
- Обсмажити нарізану цибулю і помідори. Додати каперси, все смажені овочі, чорні оливки, цукор. Посолити, поперчити. Гасити до готовності.
- Готову капонату приправити орегано, листям м'яти і базиліком. Подавати з грінками.
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Пепероната
Італійська закуска пепероната / Фото: Depositphotos
Італійська закуска пепероната / Фото: Depositphotos
Інгредієнти
- Болгарський перець – 4 шт. (великих)
- Цибуля – 400 г
- Консервовані або свіжі помідори – 400 г
- Часник – 2 зуб.
- Орегано, сіль, перець – за смаком
Спосіб приготування
- Часник (цілий) підсмажити на оливковій олії протягом хвилини. Додати нарізаний півкільцями цибулю і тушкувати 15 хвилин. Прибрати часник.
- Додати нарізаний довгими смужками перець, додати спеції, перемішати і тушкувати ще 15 хвилин.
- Додати помідори і тушкувати 15 хвилин. За бажанням прикрасити зеленню.
Тушковані баклажани з квасолею і овочами
Рагу з баклажанів і квасолі / Фото: Depositphotos
Інгредієнти
- 300 г баклажанів
- 1 маленька головка ріпчастої цибулі
- 0,5 ч. л. зерен коріандру
- 2 ст. л.олії
- 500 г консервованих помідорів кубиками або свіжих
- 1 б. консервованої білої квасолі
- 2 зубчики часнику
- 1-2 ст. л. подрібненої зелені
- Сіль, перець – за смаком
Для соусу
- 125 мл натурального йогурту
- 1/4 частина пекучого перцю пеперончино (або за смаком)
- 1 ч. л. зеленої цибулі
- 1 ч. л. петрушки
- 1 маленький зубчик часнику
- Сіль за смаком
Спосіб приготування
- Дрібно посікти часник і цибулю. Нарізати баклажани невеликими шматочками. Подрібнити в ступці зерна коріандру.
- Розігріти сотейник з 2 ст. л. олії. Додати зерна коріандру і, помішуючи, обсмажити впродовж декількох секунд. Додати рубану цибулю, часник і обсмажити до прозорості.
- Викласти в сотейник баклажани, помідори і, помішуючи, продовжувати готувати, доки не випарується зайва рідина.
- Додати квасолю, попередньо зливши рідину, посолити, поперчити за смаком і тушкувати на невеликому вогні 8-10 хвилин.
- Приготувати соус. Перець, зелену цибулю, петрушку і часник дрібно порубати, покласти в йогурт, додати сіль за смаком і залишити мінімум на годину в холодильнику.
- Подавати йогуртовий соус разом з рагу.
Соте
Овочеве соте в духовці / Фото: Pixabay
Інгредієнти
- 2 баклажани або цукіні
- 2 помідори
- 2 солодких перці
- 2 моркви
- 3 цибулі-шалот
- 2-3 зубчики часнику
- сіль, перець
- зелень – для подачі
- 2-3 ст. л. оливкової олії
- 1 ст. л. цукру
- 1 ст. л. оцту
Спосіб приготування
- Всі овочі ретельно миємо й сушимо паперовим рушником.
- Баклажани нарізаємо кільцями завтовшки приблизно 1 см, натираємо кільця сіллю і залишаємо на деякий час (поки займаємося іншими овочами).
- Помідори заливаємо на хвилину окропом і очищаємо від шкірки. Розрізаємо кожен томат на шість частин.
- Перці очищаємо від плодоніжок, серцевини і насіння і теж розрізаємо часточками на шість частин.
- Моркву чистимо, ріжемо великими брусками.
- Окремо обсмажуємо на сковородібаклажани або цукіні, перці та помідори. Викладаємо їх на деко і відправляємо в духовку, розігріту до 180 градусів.
- Але добре розігріту сковороду додаємо невелику кількість оливкової олії. Викладаємо на неї очищені цибулинки-шалот, моркву і швидко обсмажуємо до золотистого кольору.
- Зменшуємо вогонь до мінімуму, додаємо на сковороду по столовій ложці цукру і оцту. Трохи припускаємо цибулю з морквою на сковороді і додаємо до основних овочів на деко, рівномірно розподіливши по всіх овочах. В цей же час на деко додаємо кілька зубчиків часнику.
- В цілому соте готується в духовці близько 50 хвилин. Після того, як деко витягли з духовки, в соте можна покласти лаврове листя і присипати зверху рубаною зеленню і часником.
- Страву можна подавати гарячою, але якщо дати трохи настоятися – буде ще смачніше.
Рис з літніми овочами
Рис з літніми овочами / Фото: Depositphotos
Інгредієнти на 1-2 порції
- 250 г кабачків
- 1 морква
- 1 помідор
- 100 г рису
- 250 мл води
- 4 ст. ложки олії
- сіль
- кріп
- розмарин
- селера
- базилік
Спосіб приготування
- Рис відварити в підсоленій воді.
- Кабачки помити, нарізати шматочками, посипати спеціями, полити двома столовими ложками олії, перемішати, викласти у змащену олією форму і запікати до напівготовності 15-20 хвилин.
- Моркву натерти на крупній тертці, а помідор нарізати шматочками середнього розміру.
- У розігрітій сковороді спасерувати моркву, потім додати помідор, перемішати і зняти сковороду з вогню.
- Додати до моркви з помідором варений рис і перемішати.
- Кабачки дістати з духовки, додати рис і овочі, все швидко перемішати і поставити в духовку ще на 10 хвилин. Готову страву посипати зеленню.
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Смажена брюссельська капуста з беконом
/ Фото: Depositphotos
Інгредієнти
- 4 смужки бекону
- 2 ст. л.олії
- 450 г брюссельської капусти, розрізаної навпіл
- 1/2 великої цибулини, нарізаної
- Сіль і мелений чорний перець
Спосіб приготування
- Обсмажте бекон у великій сковороді на середньому вогні до хрусткої скоринки.
- Перекладіть на тарілку, застелену паперовим рушником, потім грубо наріжте.
- У тій же сковороді з беконом розігрійте олію на сильному вогні.
- Додайте цибулю і брюссельську капусту і готуйте, періодично помішуючи, доки качани не стануть золотисто-коричневими, 8-10 хвилин.
- Приправте сіллю і перцем за смаком, поверніть бекон у сковороду і перемішайте.
Пюре чамп
Картопляне пюре чамп / Фото: instagram.com/godairyfree/
Картопляне пюре чамп / Фото: instagram.com/godairyfree/
Інгредієнти
- 6-8 картоплин
- 110 г зеленої цибулі або зелені часнику
- 350 г молока
- 100 г вершкового масла
- Сіль, перець
Спосіб приготування
- Картоплю промийте та відваріть у шкірці.
- Цибулю дрібно наріжте і нагрівайте в молоці близько 3-4 хвилин. Відставте, щоб молоко отримало аромати зелені.
- Картоплю, поки гаряча, очистіть від шкірки і подрібніть в пюре, додаючи молоко з цибулею.
- Додайте в пюре трохи вершкового масла, сіль і перець.
- Розкладіть пюре в миски, в центрі зробіть поглиблення і покладіть по хорошому шматку вершкового масла.
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Гарнір із зеленим горошком і шпинатом
Шпинат з зеленим горошком / Фото: Depositphotos
Інгредієнти
- 150 г шпинату
- 4 чашки замороженого горошку
- 1 червона цибулина
- 3 зубчики часнику
- Півчашки води, в якій варився горошок
- 3 стебла зеленої цибулі
- Оливкова олія
- Сіль, перець
Спосіб приготування
- Шпинат промити і нарізати.
- Закип'ятити підсолену воду в каструлі і додати зелений горошок. Після закипання варити ще хвилину, потім процідити.
- Очистити і нарізати червону цибулю і часник. Дрібно посікти зелену цибулю.
- У блендер додати півчашки води, в якій варилася горошок, і три чверті відвареного горошку. Посолити і поперчити. Подрібнити.
- Нагріти оливкову олію, додати червону цибулю і часник. Готувати, помішуючи, 1-2 хвилини.
- Додати шпинат. Помішувати, доки не випарується рідина. Перекласти в тарілку.
- Нагріти оливкову олію, додати прокручений горошок і готувати ще 30 секунд.
- Додати цілий горошок і шпинат з цибулею. Розмішати, посолити і поперчити.
- Додати зелену цибулю, розмішати і зняти з вогню.
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Вершковий шпинат з пармезаном
Шпинат з вершками і сиром / Фото: Depositphotos
Інгредієнти
- 250 г молодого шпинату
- 30-40 г пармезану
- Половина маленької цибулини
- 1 ст. л. вершкового масла
- 60 мл вершків
- Щіпка натертого мускатного горіха
- Сіль
Спосіб приготування
- Шпинат ретельно промити і обсушити.
- Натерти пармезан.
- Цибулю почистити і дуже дрібно порубати.
- Нагріти сковорідку, додати масло.
- Додати нарізану цибулю, смажити до м'якості.
- Додати шпинат і готувати, помішуючи, 5 хвилин, доки не випарується вся рідина.
- Посолити, влити вершки, зменшити вогонь, розмішати і готувати ще 3-4 хвилини.
- Всипати натертий пармезан, розмішати і тушкувати ще 3-4 хвилини.
- Додати мускатний горіх, розмішати і зняти з вогню.
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