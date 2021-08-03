Змінити мову на: RU Перейти до новин

10 літніх гарнірів, які ризикують стати улюбленою основною стравою

3 серпня, 14:13

Ірина Маслова

Ці гарніри можна подавати до м'яса, курки або риби, а можна приготувати окремо для легкої вечері та обіду. Для цих страв потрібні сезонні овочі – баклажани, помідори, кабачки, бобові – і багато зелені

Рецепты овощных гарниров / Фото: freepik.com

Коли ми кажемо "гарнір", то уявляємо свіжі або тушковані овочі. Гарнір – це те, що доповнює основну страву, ми так звикли. Але є рецепти, які здатні перетворити таку їжу на щось особливе. Отже, 10 гарнірів, які ви не втомитеся готувати до легкого вечері. Якщо втомилися бігати по магазинах у пошуках хороших продуктів за хорошими цінами, цей матеріал дасть важливі підказки.

Рагу з баклажанів і кабачків

Рагу з кабачків та баклажанів / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

Спосіб приготування

  1. Нарізати картоплю і зварити, щоб вона зберігла форму, відкласти
  2. Цибулю і моркву нарізати кубиком і обсмажити на олії.
  3. Нарізати і відправити в сковороду перець, потім кабачок, потім баклажан. Ретельно перемішати і тушкувати 8-10 хвилин під кришкою.
  4. Додати томатну пасту, майонез, паприку, відварну картоплю. Влити 250 мл води, накрити кришкою і тушкувати 2-3 хвилини на повільному вогні.
  5. Додати спеції, подрібнений часник і зелень. Протушкувати ще кілька хвилин.

Читайте також: 10 рецептів рагу, які щоразу збуджують апетит

Капоната

Овочеве рагу капоната, instagram.com/tsevantanya/

Інгредієнти

Спосіб приготування ⠀

  1. Овочі, крім помідорів і цибулі, нарізати кубиками. У каструлі розігріти оливкову олію, вона має повністю покривати овочі, і обсмажити по черзі баклажан, моркву, селеру, кабачки і в кінці – перець.
  2. Викласти на паперові рушники, щоб прибрати зайву олію.
  3. Обсмажити нарізану цибулю і помідори. Додати каперси, все смажені овочі, чорні оливки, цукор. Посолити, поперчити. Гасити до готовності.
  4. Готову капонату приправити орегано, листям м'яти і базиліком. Подавати з грінками.

Читайте також: 10 несподіваних способів приготування кабачків

Пепероната

Італійська закуска пепероната / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

Спосіб приготування

  1. Часник (цілий) підсмажити на оливковій олії протягом хвилини. Додати нарізаний півкільцями цибулю і тушкувати 15 хвилин. Прибрати часник.
  2. Додати нарізаний довгими смужками перець, додати спеції, перемішати і тушкувати ще 15 хвилин.
  3. Додати помідори і тушкувати 15 хвилин. За бажанням прикрасити зеленню.

Тушковані баклажани з квасолею і овочами

Рагу з баклажанів і квасолі / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

Для соусу

Спосіб приготування

  1. Дрібно посікти часник і цибулю. Нарізати баклажани невеликими шматочками. Подрібнити в ступці зерна коріандру.
  2. Розігріти сотейник з 2 ст. л. олії. Додати зерна коріандру і, помішуючи, обсмажити впродовж декількох секунд. Додати рубану цибулю, часник і обсмажити до прозорості.
  3. Викласти в сотейник баклажани, помідори і, помішуючи, продовжувати готувати, доки не випарується зайва рідина.
  4. Додати квасолю, попередньо зливши рідину, посолити, поперчити за смаком і тушкувати на невеликому вогні 8-10 хвилин.
  5. Приготувати соус. Перець, зелену цибулю, петрушку і часник дрібно порубати, покласти в йогурт, додати сіль за смаком і залишити мінімум на годину в холодильнику.
  6. Подавати йогуртовий соус разом з рагу.

Соте

Овочеве соте в духовці / Фото: Pixabay

Інгредієнти

Спосіб приготування

  1. Всі овочі ретельно миємо й сушимо паперовим рушником.
  2. Баклажани нарізаємо кільцями завтовшки приблизно 1 см, натираємо кільця сіллю і залишаємо на деякий час (поки займаємося іншими овочами).
  3. Помідори заливаємо на хвилину окропом і очищаємо від шкірки. Розрізаємо кожен томат на шість частин.
  4. Перці очищаємо від плодоніжок, серцевини і насіння і теж розрізаємо часточками на шість частин.
  5. Моркву чистимо, ріжемо великими брусками.
  6. Окремо обсмажуємо на сковородібаклажани або цукіні, перці та помідори. Викладаємо їх на деко і відправляємо в духовку, розігріту до 180 градусів.
  7. Але добре розігріту сковороду додаємо невелику кількість оливкової олії. Викладаємо на неї очищені цибулинки-шалот, моркву і швидко обсмажуємо до золотистого кольору.
  8. Зменшуємо вогонь до мінімуму, додаємо на сковороду по столовій ложці цукру і оцту. Трохи припускаємо цибулю з морквою на сковороді і додаємо до основних овочів на деко, рівномірно розподіливши по всіх овочах. В цей же час на деко додаємо кілька зубчиків часнику.
  9. В цілому соте готується в духовці близько 50 хвилин. Після того, як деко витягли з духовки, в соте можна покласти лаврове листя і присипати зверху рубаною зеленню і часником.
  10. Страву можна подавати гарячою, але якщо дати трохи настоятися – буде ще смачніше.

Рис з літніми овочами

Реклама

Рис з літніми овочами / Фото: Depositphotos

Інгредієнти на 1-2 порції

Спосіб приготування

  1. Рис відварити в підсоленій воді.
  2. Кабачки помити, нарізати шматочками, посипати спеціями, полити двома столовими ложками олії, перемішати, викласти у змащену олією форму і запікати до напівготовності 15-20 хвилин.
  3. Моркву натерти на крупній тертці, а помідор нарізати шматочками середнього розміру.
  4. У розігрітій сковороді спасерувати моркву, потім додати помідор, перемішати і зняти сковороду з вогню.
  5. Додати до моркви з помідором варений рис і перемішати.
  6. Кабачки дістати з духовки, додати рис і овочі, все швидко перемішати і поставити в духовку ще на 10 хвилин. Готову страву посипати зеленню.

Читайте також: 12 кращих страв з рисом – від плову і долми до сирної запіканки і запечених яблук

Смажена брюссельська капуста з беконом

/ Фото: Depositphotos

Інгредієнти

Спосіб приготування

  1. Обсмажте бекон у великій сковороді на середньому вогні до хрусткої скоринки.
  2. Перекладіть на тарілку, застелену паперовим рушником, потім грубо наріжте.
  3. У тій же сковороді з беконом розігрійте олію на сильному вогні.
  4. Додайте цибулю і брюссельську капусту і готуйте, періодично помішуючи, доки качани не стануть золотисто-коричневими, 8-10 хвилин.
  5. Приправте сіллю і перцем за смаком, поверніть бекон у сковороду і перемішайте.

Пюре чамп

Картопляне пюре чамп / Фото: instagram.com/godairyfree/

Інгредієнти

Спосіб приготування

  1. Картоплю промийте та відваріть у шкірці.
  2. Цибулю дрібно наріжте і нагрівайте в молоці близько 3-4 хвилин. Відставте, щоб молоко отримало аромати зелені.
  3. Картоплю, поки гаряча, очистіть від шкірки і подрібніть в пюре, додаючи молоко з цибулею.
  4. Додайте в пюре трохи вершкового масла, сіль і перець.
  5. Розкладіть пюре в миски, в центрі зробіть поглиблення і покладіть по хорошому шматку вершкового масла.

Читайте також: Картопля дюшес – рецепт найвишуканішого пюре

Гарнір із зеленим горошком і шпинатом

Шпинат з зеленим горошком / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

Спосіб приготування

  1. Шпинат промити і нарізати.
  2. Закип'ятити підсолену воду в каструлі і додати зелений горошок. Після закипання варити ще хвилину, потім процідити.
  3. Очистити і нарізати червону цибулю і часник. Дрібно посікти зелену цибулю.
  4. У блендер додати півчашки води, в якій варилася горошок, і три чверті відвареного горошку. Посолити і поперчити. Подрібнити.
  5. Нагріти оливкову олію, додати червону цибулю і часник. Готувати, помішуючи, 1-2 хвилини.
  6. Додати шпинат. Помішувати, доки не випарується рідина. Перекласти в тарілку.
  7. Нагріти оливкову олію, додати прокручений горошок і готувати ще 30 секунд.
  8. Додати цілий горошок і шпинат з цибулею. Розмішати, посолити і поперчити.
  9. Додати зелену цибулю, розмішати і зняти з вогню.

Читайте також: 8 цікавих варіянтів, щоби приготувати шпинат – від борщу до млинців

Вершковий шпинат з пармезаном

Шпинат з вершками і сиром / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

Спосіб приготування

  1. Шпинат ретельно промити і обсушити.
  2. Натерти пармезан.
  3. Цибулю почистити і дуже дрібно порубати.
  4. Нагріти сковорідку, додати масло.
  5. Додати нарізану цибулю, смажити до м'якості.
  6. Додати шпинат і готувати, помішуючи, 5 хвилин, доки не випарується вся рідина.
  7. Посолити, влити вершки, зменшити вогонь, розмішати і готувати ще 3-4 хвилини.
  8. Всипати натертий пармезан, розмішати і тушкувати ще 3-4 хвилини.
  9. Додати мускатний горіх, розмішати і зняти з вогню.

І ще один рецепт – кіша з тунцем і шпинатом – дізнаєтеся з відео.

І ще 7 поживних страв із стручкової і звичайної квасолі знайдете тут.

Новини на цю ж тему:
рис рецепт шпинат томати кабачки квасоля гарнір баклажани

Реклама