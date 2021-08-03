10 літніх гарнірів, які ризикують стати улюбленою основною стравою

Ці гарніри можна подавати до м'яса, курки або риби, а можна приготувати окремо для легкої вечері та обіду. Для цих страв потрібні сезонні овочі – баклажани, помідори, кабачки, бобові – і багато зелені

Рецепты овощных гарниров / Фото: freepik.com

Коли ми кажемо "гарнір", то уявляємо свіжі або тушковані овочі. Гарнір – це те, що доповнює основну страву, ми так звикли. Але є рецепти, які здатні перетворити таку їжу на щось особливе. Отже, 10 гарнірів, які ви не втомитеся готувати до легкого вечері. Якщо втомилися бігати по магазинах у пошуках хороших продуктів за хорошими цінами, цей матеріал дасть важливі підказки.

Рагу з баклажанів і кабачків

Рагу з кабачків та баклажанів / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

по 1 шт. – баклажан, кабачок, цибуля, морква, болгарський перець

400 г – картоплі

1,5 ст. л. – томатної пасти

2-3 ст. л. – майонезу

5 зуб. – часнику

1 ч. л. – паприки

сіль, перець

зелень петрушки, кінзи

Спосіб приготування

Нарізати картоплю і зварити, щоб вона зберігла форму, відкласти Цибулю і моркву нарізати кубиком і обсмажити на олії. Нарізати і відправити в сковороду перець, потім кабачок, потім баклажан. Ретельно перемішати і тушкувати 8-10 хвилин під кришкою. Додати томатну пасту, майонез, паприку, відварну картоплю. Влити 250 мл води, накрити кришкою і тушкувати 2-3 хвилини на повільному вогні. Додати спеції, подрібнений часник і зелень. Протушкувати ще кілька хвилин.

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Капоната

Овочеве рагу капоната, instagram.com/tsevantanya/

Інгредієнти

Баклажан, морква – по 2 шт. ⠀

Цукіні – 3 шт. ⠀

Перець, стебло селери, цибулю – по 1 шт. ⠀

Помідори – 5 шт.

Каперси, оливки, м'ята, базилік, орегано – за смаком ⠀

Сіль, перець – за смаком ⠀

Цукор – 1 ст. л. ⠀

Оливкова олія

Кедрові горіхи для прикраси

Спосіб приготування ⠀

Овочі, крім помідорів і цибулі, нарізати кубиками. У каструлі розігріти оливкову олію, вона має повністю покривати овочі, і обсмажити по черзі баклажан, моркву, селеру, кабачки і в кінці – перець. Викласти на паперові рушники, щоб прибрати зайву олію. Обсмажити нарізану цибулю і помідори. Додати каперси, все смажені овочі, чорні оливки, цукор. Посолити, поперчити. Гасити до готовності. Готову капонату приправити орегано, листям м'яти і базиліком. Подавати з грінками.

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Пепероната

Італійська закуска пепероната / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

Болгарський перець – 4 шт. (великих)

Цибуля – 400 г

Консервовані або свіжі помідори – 400 г

Часник – 2 зуб.

Орегано, сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

Часник (цілий) підсмажити на оливковій олії протягом хвилини. Додати нарізаний півкільцями цибулю і тушкувати 15 хвилин. Прибрати часник. Додати нарізаний довгими смужками перець, додати спеції, перемішати і тушкувати ще 15 хвилин. Додати помідори і тушкувати 15 хвилин. За бажанням прикрасити зеленню.

Тушковані баклажани з квасолею і овочами

Рагу з баклажанів і квасолі / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

300 г баклажанів

1 маленька головка ріпчастої цибулі

0,5 ч. л. зерен коріандру

2 ст. л.олії

500 г консервованих помідорів кубиками або свіжих

1 б. консервованої білої квасолі

2 зубчики часнику

1-2 ст. л. подрібненої зелені

Сіль, перець – за смаком

Для соусу

125 мл натурального йогурту

1/4 частина пекучого перцю пеперончино (або за смаком)

1 ч. л. зеленої цибулі

1 ч. л. петрушки

1 маленький зубчик часнику

Сіль за смаком

Спосіб приготування

Дрібно посікти часник і цибулю. Нарізати баклажани невеликими шматочками. Подрібнити в ступці зерна коріандру. Розігріти сотейник з 2 ст. л. олії. Додати зерна коріандру і, помішуючи, обсмажити впродовж декількох секунд. Додати рубану цибулю, часник і обсмажити до прозорості. Викласти в сотейник баклажани, помідори і, помішуючи, продовжувати готувати, доки не випарується зайва рідина. Додати квасолю, попередньо зливши рідину, посолити, поперчити за смаком і тушкувати на невеликому вогні 8-10 хвилин. Приготувати соус. Перець, зелену цибулю, петрушку і часник дрібно порубати, покласти в йогурт, додати сіль за смаком і залишити мінімум на годину в холодильнику. Подавати йогуртовий соус разом з рагу.

Соте

Овочеве соте в духовці / Фото: Pixabay

Інгредієнти

2 баклажани або цукіні

2 помідори

2 солодких перці

2 моркви

3 цибулі-шалот

2-3 зубчики часнику

сіль, перець

зелень – для подачі

2-3 ст. л. оливкової олії

1 ст. л. цукру

1 ст. л. оцту

Спосіб приготування

Всі овочі ретельно миємо й сушимо паперовим рушником. Баклажани нарізаємо кільцями завтовшки приблизно 1 см, натираємо кільця сіллю і залишаємо на деякий час (поки займаємося іншими овочами). Помідори заливаємо на хвилину окропом і очищаємо від шкірки. Розрізаємо кожен томат на шість частин. Перці очищаємо від плодоніжок, серцевини і насіння і теж розрізаємо часточками на шість частин. Моркву чистимо, ріжемо великими брусками. Окремо обсмажуємо на сковородібаклажани або цукіні, перці та помідори. Викладаємо їх на деко і відправляємо в духовку, розігріту до 180 градусів. Але добре розігріту сковороду додаємо невелику кількість оливкової олії. Викладаємо на неї очищені цибулинки-шалот, моркву і швидко обсмажуємо до золотистого кольору. Зменшуємо вогонь до мінімуму, додаємо на сковороду по столовій ложці цукру і оцту. Трохи припускаємо цибулю з морквою на сковороді і додаємо до основних овочів на деко, рівномірно розподіливши по всіх овочах. В цей же час на деко додаємо кілька зубчиків часнику. В цілому соте готується в духовці близько 50 хвилин. Після того, як деко витягли з духовки, в соте можна покласти лаврове листя і присипати зверху рубаною зеленню і часником. Страву можна подавати гарячою, але якщо дати трохи настоятися – буде ще смачніше.

Рис з літніми овочами

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Рис з літніми овочами / Фото: Depositphotos

Інгредієнти на 1-2 порції

250 г кабачків

1 морква

1 помідор

100 г рису

250 мл води

4 ст. ложки олії

сіль

кріп

розмарин

селера

базилік

Спосіб приготування

Рис відварити в підсоленій воді. Кабачки помити, нарізати шматочками, посипати спеціями, полити двома столовими ложками олії, перемішати, викласти у змащену олією форму і запікати до напівготовності 15-20 хвилин. Моркву натерти на крупній тертці, а помідор нарізати шматочками середнього розміру. У розігрітій сковороді спасерувати моркву, потім додати помідор, перемішати і зняти сковороду з вогню. Додати до моркви з помідором варений рис і перемішати. Кабачки дістати з духовки, додати рис і овочі, все швидко перемішати і поставити в духовку ще на 10 хвилин. Готову страву посипати зеленню.

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Смажена брюссельська капуста з беконом

/ Фото: Depositphotos

Інгредієнти

4 смужки бекону

2 ст. л.олії

450 г брюссельської капусти, розрізаної навпіл

1/2 великої цибулини, нарізаної

Сіль і мелений чорний перець

Спосіб приготування

Обсмажте бекон у великій сковороді на середньому вогні до хрусткої скоринки. Перекладіть на тарілку, застелену паперовим рушником, потім грубо наріжте. У тій же сковороді з беконом розігрійте олію на сильному вогні. Додайте цибулю і брюссельську капусту і готуйте, періодично помішуючи, доки качани не стануть золотисто-коричневими, 8-10 хвилин. Приправте сіллю і перцем за смаком, поверніть бекон у сковороду і перемішайте.

Пюре чамп

Картопляне пюре чамп / Фото: instagram.com/godairyfree/

Інгредієнти

6-8 картоплин

110 г зеленої цибулі або зелені часнику

350 г молока

100 г вершкового масла

Сіль, перець

Спосіб приготування

Картоплю промийте та відваріть у шкірці. Цибулю дрібно наріжте і нагрівайте в молоці близько 3-4 хвилин. Відставте, щоб молоко отримало аромати зелені. Картоплю, поки гаряча, очистіть від шкірки і подрібніть в пюре, додаючи молоко з цибулею. Додайте в пюре трохи вершкового масла, сіль і перець. Розкладіть пюре в миски, в центрі зробіть поглиблення і покладіть по хорошому шматку вершкового масла.

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Гарнір із зеленим горошком і шпинатом

Шпинат з зеленим горошком / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

150 г шпинату

4 чашки замороженого горошку

1 червона цибулина

3 зубчики часнику

Півчашки води, в якій варився горошок

3 стебла зеленої цибулі

Оливкова олія

Сіль, перець

Спосіб приготування

Шпинат промити і нарізати. Закип'ятити підсолену воду в каструлі і додати зелений горошок. Після закипання варити ще хвилину, потім процідити. Очистити і нарізати червону цибулю і часник. Дрібно посікти зелену цибулю. У блендер додати півчашки води, в якій варилася горошок, і три чверті відвареного горошку. Посолити і поперчити. Подрібнити. Нагріти оливкову олію, додати червону цибулю і часник. Готувати, помішуючи, 1-2 хвилини. Додати шпинат. Помішувати, доки не випарується рідина. Перекласти в тарілку. Нагріти оливкову олію, додати прокручений горошок і готувати ще 30 секунд. Додати цілий горошок і шпинат з цибулею. Розмішати, посолити і поперчити. Додати зелену цибулю, розмішати і зняти з вогню.

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Вершковий шпинат з пармезаном

Шпинат з вершками і сиром / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

250 г молодого шпинату

30-40 г пармезану

Половина маленької цибулини

1 ст. л. вершкового масла

60 мл вершків

Щіпка натертого мускатного горіха

Сіль

Спосіб приготування

Шпинат ретельно промити і обсушити. Натерти пармезан. Цибулю почистити і дуже дрібно порубати. Нагріти сковорідку, додати масло. Додати нарізану цибулю, смажити до м'якості. Додати шпинат і готувати, помішуючи, 5 хвилин, доки не випарується вся рідина. Посолити, влити вершки, зменшити вогонь, розмішати і готувати ще 3-4 хвилини. Всипати натертий пармезан, розмішати і тушкувати ще 3-4 хвилини. Додати мускатний горіх, розмішати і зняти з вогню.

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