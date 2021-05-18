7 поживних і смачних страв зі стручкової та звичайної квасолі
Доповнюйте квасолю овочами, приготуйте крем-пасту або швидкий суп
Квасоля смачна в будь-якому вигляді. Звичайні бобові можна готувати як гарнір або окрему страву, це ще й чудова альтернатива білку, а стручкова квасоля – це смачно в овочевих салатах, насамперед теплих. Що приготувати з квасолі (будь-якої), щоб це стало вашою постійною стравою, дізнаєтеся нижче.
А в нашому календарі свят травня зібрано найоригінальніші ідеї для подарунків.
Квасолевий суп з грінками і беконом
Інгредієнти
- Квасоля червона – 1 склянка (замочити у воді на ніч)
- Картопля – 5 шт.
- Морква – 2 шт.
- Цибуля – 1 шт.
- Плавлений сирок
- Зелень, спеції – за смаком
Для добавок
- Чорний хліб для грінок
- Часник
- Бекон
Спосіб приготування
- Подрібнити цибулю і моркву, обсмажити на олії. Влити воду, додати картоплю і квасолю. Додати спеції.
- Для грінок в окремій сковороді на невеликій кількості олії присмажити рубаний часник і додати чорний хліб кубиком. Так само обсмажити бекон.
- Після 40 хвилин кипіння, додати в суп натертий плавлений сир і зелень.
- Ретельно перемішати. За бажанням збити блендером до стану крем-супу.
- Подавати із зеленню, грінками і беконом.
Кесаділья з червоною квасолею в барбекю
Інгредієнти
- Червона квасоля в барбекю – 1 б.
- Кукурудза – 50 г
- М'ясо курки – 190 г
- Тортилья пшенична – 3 шт.
- Цибуля ріпчаста – 35 г
- Часник – 5 г
- Сир гауда тертий – 30 г
- Гострий маринований перець халапеньйо – 5 г
- Сіль за смаком
Спосіб приготування
- Обсмажити курку із сіллю і перцем.
- Подрібнену цибулю, часник, кукурудзу, квасолю, натертий сир, курку, перець халапеньо, сіль з'єднати в мисці й перемішати.
- На одну половину тортильї викласти 2 ст. л. начинки і накрити другою половиною коржа.
- Розігріти сковороду на сильному вогні. Обсмажити тортилью з обох боків – по півхвилини з кожного боку.
Квасоля з куркою
Інгредієнти
- Грудка/стегно курки – 700 г
- Консервована квасоля в томатному соусі – 830 г
- Томати свіжі – 100 г
- Хмелі-сунелі – 3 г
- Паприка – 3 г
- Сіль, чорний перець – за смаком
Спосіб приготування
- Нарізати курку і томати на великі кубики.
- У формі з високими бортами з'єднати: курку, квасолю, томати і спеції. Перемішати.
- Відправити в розігріту духовку при 190 градусів, готувати близько 1 години.
- Прикрасити за смаком.
Соус-паштет
Інгредієнти
- Часник – 1 голівка
- Біла квасоля варена – 450 г
- Овочевий бульйон – ¼ чашки
- Оливкова олія – 3 ст. л.
- Лимонний сік – 1 ст. л.
- Розмарин порубаний – 1 ст. л.
- Сіль і перець – за смаком
Спосіб приготування
- Зрізати верхівку головки часнику, змастити олією і загорнути у фольгу.
- Запікати в розігрітій до 210 градусів духовці 20-25 хвилин. Після дати охолонути. ⠀
- Змішати в блендері/кухонному комбайні квасолю, м'якоть однієї головки часнику, бульйон, оливкову олію.
- Потім додати розмарин і знову збити.
- Приправити сіллю з перцем.
Салат з квасолею, шинкою і сухариками
Інгредієнти
- Квасоля червона – 1 склянка
- Огірки – 2 шт.
- Бекон – 100 г
- Корн-салат – 20 г
- Кріп – невеликий пучок
- Сухарики житні – 30 г
Для заправки
- Майонез – 1 ст. л.
- Сметана – 1 ст. л.
- Часник – 1 зубчик
- Сіль перець
Спосіб приготування
- Квасолю відварити до готовності. Бекон нарізати тонкими смужками і обсмажити.
- Огірки нарізати соломкою. Корн-салат промити, обсушити. Сухарики можна купити готові, а можна приготувати самостійно, посушити в духовці скибочки хліба, і натерти їх часником.
- Для заправки змішати майонез, сметану, розчавити зубчик часнику. Додати сіль, перець. Ретельно перемішати.
- З'єднати всі інгредієнти, заправити.
Кролик з овочами в мультиварці
Інгредієнти
- Ніжка кролика – 4 шт.
- Квасоля біла – 1 склянка
- Баклажани – 2 шт.
- Цукіні – 1 шт.
- Морква – 2 шт.
- М'ясисті томати – 2 великих
- Цибуля – 1 шт.
- Болгарський перець – 1 шт.
- Сіль перець
- Олія
Спосіб приготування
- Ніжки кролика помити і обсушити. Покласти їх на дно чаші мультиварки, змащеної олією. Готувати в режимі "Смаження" з обох боків до золотавої скоринки.
- Замочену на ніч квасолю промити і додати до кролика. За необхідності влити трохи води або бульйону. Увімкнути режим "Тушкування". Закрити кришку і підготувати овочі.
- Моркву і перець нарізати кубиками. Баклажан і цукіні – великими шматками, томати і цибулю – дрібними кубиками.
- Коли кролик з квасолею готуватиметься близько 40 хвилин, відправити в чашу мультиварки моркву і тушкувати її 20 хвилин.
- Потім додати томати і цибулю. Потім баклажани, болгарський перець і цукіні. Готувати ще 15 хвилин. Додати сіль і мелений перець, довести страву до готовності.
Стручкова квасоля з помідорами і кінзою
Інгредієнти
- Зелена квасоля – 500 г
- Цибуля ріпчаста – 1-2 шт. (за бажанням – і зелена цибуля)
- Помідори – 500 г
- Часник – 3-4 середніх зуб.
- Червоний перець чилі – 1/2 частина
- Олія – 3-4 ст. л.
- Зелень кінзи – 1 пучок
- Чорний мелений перець, сіль – за смаком
Спосіб приготування
- Квасолю промити і нарізати на частини завдовжки 4-5 см і відварити в підсоленій воді 15 хвилин.
- Відварену квасолю відкинути на друшляк. Цибулю нарізати дрібними кубиками і злегка обсмажити до золотавого кольору.
- З помідорів зняти шкірку, подрібнити ножем (або пропустити в блендері), додати до обсмаженої цибулі і, періодично помішуючи, доки помідорна маса перетвориться на густий соус.
- Підготовлену квасолю з'єднати з помідорним соусом і тушкувати на повільному вогні 10-15 хвилин.
- Посолити, поперчити, додати перець чилі, дрібно нарізану зелень, дрібно нарізаний часник. Перемішати і зняти з вогню.
- Прикрасити зеленню.
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