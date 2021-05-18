7 поживних і смачних страв зі стручкової та звичайної квасолі

Доповнюйте квасолю овочами, приготуйте крем-пасту або швидкий суп

Квасоля смачна в будь-якому вигляді. Звичайні бобові можна готувати як гарнір або окрему страву, це ще й чудова альтернатива білку, а стручкова квасоля – це смачно в овочевих салатах, насамперед теплих. Що приготувати з квасолі (будь-якої), щоб це стало вашою постійною стравою, дізнаєтеся нижче.

А в нашому календарі свят травня зібрано найоригінальніші ідеї для подарунків.

Квасолевий суп з грінками і беконом

Фото: instagram.com/kavalisha/

Інгредієнти

Квасоля червона – 1 склянка (замочити у воді на ніч)

Картопля – 5 шт.

Морква – 2 шт.

Цибуля – 1 шт.

Плавлений сирок

Зелень, спеції – за смаком

Для добавок

Чорний хліб для грінок

Часник

Бекон

Спосіб приготування

Подрібнити цибулю і моркву, обсмажити на олії. Влити воду, додати картоплю і квасолю. Додати спеції. Для грінок в окремій сковороді на невеликій кількості олії присмажити рубаний часник і додати чорний хліб кубиком. Так само обсмажити бекон. Після 40 хвилин кипіння, додати в суп натертий плавлений сир і зелень. Ретельно перемішати. За бажанням збити блендером до стану крем-супу. Подавати із зеленню, грінками і беконом.

Кесаділья з червоною квасолею в барбекю

Фото: instagram.com/sergeevnagalichka/

Інгредієнти

Червона квасоля в барбекю – 1 б.

Кукурудза – 50 г

М'ясо курки – 190 г

Тортилья пшенична – 3 шт.

Цибуля ріпчаста – 35 г

Часник – 5 г

Сир гауда тертий – 30 г

Гострий маринований перець халапеньйо – 5 г

Сіль за смаком

Спосіб приготування

Обсмажити курку із сіллю і перцем. Подрібнену цибулю, часник, кукурудзу, квасолю, натертий сир, курку, перець халапеньо, сіль з'єднати в мисці й перемішати. На одну половину тортильї викласти 2 ст. л. начинки і накрити другою половиною коржа. Розігріти сковороду на сильному вогні. Обсмажити тортилью з обох боків – по півхвилини з кожного боку.

Квасоля з куркою

Фото: instagram.com/mirrabera/

Інгредієнти

Грудка/стегно курки – 700 г

Консервована квасоля в томатному соусі – 830 г

Томати свіжі – 100 г

Хмелі-сунелі – 3 г

Паприка – 3 г

Сіль, чорний перець – за смаком

Спосіб приготування

Нарізати курку і томати на великі кубики. У формі з високими бортами з'єднати: курку, квасолю, томати і спеції. Перемішати. Відправити в розігріту духовку при 190 градусів, готувати близько 1 години. Прикрасити за смаком.

Соус-паштет

Фото: instagram.com/eda_polezno_i_vkysno/

Інгредієнти

Часник – 1 голівка

Біла квасоля варена – 450 г

Овочевий бульйон – ¼ чашки

Оливкова олія – 3 ст. л.

Лимонний сік – 1 ст. л.

Розмарин порубаний – 1 ст. л.

Сіль і перець – за смаком

Спосіб приготування

Зрізати верхівку головки часнику, змастити олією і загорнути у фольгу. Запікати в розігрітій до 210 градусів духовці 20-25 хвилин. Після дати охолонути. ⠀ Змішати в блендері/кухонному комбайні квасолю, м'якоть однієї головки часнику, бульйон, оливкову олію. Потім додати розмарин і знову збити. Приправити сіллю з перцем.

Салат з квасолею, шинкою і сухариками

Салат з квасолі з беконом і сухариками Фото: depositphotos.com

Інгредієнти

Квасоля червона – 1 склянка

Огірки – 2 шт.

Бекон – 100 г

Корн-салат – 20 г

Кріп – невеликий пучок

Сухарики житні – 30 г

Для заправки

Майонез – 1 ст. л.

Сметана – 1 ст. л.

Часник – 1 зубчик

Сіль перець

Спосіб приготування

Квасолю відварити до готовності. Бекон нарізати тонкими смужками і обсмажити. Огірки нарізати соломкою. Корн-салат промити, обсушити. Сухарики можна купити готові, а можна приготувати самостійно, посушити в духовці скибочки хліба, і натерти їх часником. Для заправки змішати майонез, сметану, розчавити зубчик часнику. Додати сіль, перець. Ретельно перемішати. З'єднати всі інгредієнти, заправити.

Кролик з овочами в мультиварці

Фото: Depositphotos

Інгредієнти

Ніжка кролика – 4 шт.

Квасоля біла – 1 склянка

Баклажани – 2 шт.

Цукіні – 1 шт.

Морква – 2 шт.

М'ясисті томати – 2 великих

Цибуля – 1 шт.

Болгарський перець – 1 шт.

Сіль перець

Олія

Спосіб приготування

Ніжки кролика помити і обсушити. Покласти їх на дно чаші мультиварки, змащеної олією. Готувати в режимі "Смаження" з обох боків до золотавої скоринки. Замочену на ніч квасолю промити і додати до кролика. За необхідності влити трохи води або бульйону. Увімкнути режим "Тушкування". Закрити кришку і підготувати овочі. Моркву і перець нарізати кубиками. Баклажан і цукіні – великими шматками, томати і цибулю – дрібними кубиками. Коли кролик з квасолею готуватиметься близько 40 хвилин, відправити в чашу мультиварки моркву і тушкувати її 20 хвилин. Потім додати томати і цибулю. Потім баклажани, болгарський перець і цукіні. Готувати ще 15 хвилин. Додати сіль і мелений перець, довести страву до готовності.

Стручкова квасоля з помідорами і кінзою

Фото: instagram.com/annacookbook2021/

Інгредієнти

Зелена квасоля – 500 г

Цибуля ріпчаста – 1-2 шт. (за бажанням – і зелена цибуля)

Помідори – 500 г

Часник – 3-4 середніх зуб.

Червоний перець чилі – 1/2 частина

Олія – 3-4 ст. л.

Зелень кінзи – 1 пучок

Чорний мелений перець, сіль – за смаком

Спосіб приготування

Квасолю промити і нарізати на частини завдовжки 4-5 см і відварити в підсоленій воді 15 хвилин. Відварену квасолю відкинути на друшляк. Цибулю нарізати дрібними кубиками і злегка обсмажити до золотавого кольору. З помідорів зняти шкірку, подрібнити ножем (або пропустити в блендері), додати до обсмаженої цибулі і, періодично помішуючи, доки помідорна маса перетвориться на густий соус. Підготовлену квасолю з'єднати з помідорним соусом і тушкувати на повільному вогні 10-15 хвилин. Посолити, поперчити, додати перець чилі, дрібно нарізану зелень, дрібно нарізаний часник. Перемішати і зняти з вогню. Прикрасити зеленню.

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