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7 поживних і смачних страв зі стручкової та звичайної квасолі

Сьогодні, 14:48

Доповнюйте квасолю овочами, приготуйте крем-пасту або швидкий суп

Квасоля смачна в будь-якому вигляді. Звичайні бобові можна готувати як гарнір або окрему страву, це ще й чудова альтернатива білку, а стручкова квасоля – це смачно в овочевих салатах, насамперед теплих. Що приготувати з квасолі (будь-якої), щоб це стало вашою постійною стравою, дізнаєтеся нижче.

А в нашому календарі свят травня зібрано найоригінальніші ідеї для подарунків.

Квасолевий суп з грінками і беконом

Фото: instagram.com/kavalisha/

Інгредієнти

  • Квасоля червона – 1 склянка (замочити у воді на ніч)
  • Картопля – 5 шт.
  • Морква – 2 шт.
  • Цибуля – 1 шт.
  • Плавлений сирок
  • Зелень, спеції – за смаком

Для добавок

  • Чорний хліб для грінок
  • Часник
  • Бекон

Спосіб приготування

  1. Подрібнити цибулю і моркву, обсмажити на олії. Влити воду, додати картоплю і квасолю. Додати спеції.
  2. Для грінок в окремій сковороді на невеликій кількості олії присмажити рубаний часник і додати чорний хліб кубиком. Так само обсмажити бекон.
  3. Після 40 хвилин кипіння, додати в суп натертий плавлений сир і зелень.
  4. Ретельно перемішати. За бажанням збити блендером до стану крем-супу.
  5. Подавати із зеленню, грінками і беконом.

Кесаділья з червоною квасолею в барбекю

Фото: instagram.com/sergeevnagalichka/

Інгредієнти

  • Червона квасоля в барбекю – 1 б.
  • Кукурудза – 50 г
  • М'ясо курки – 190 г
  • Тортилья пшенична – 3 шт.
  • Цибуля ріпчаста – 35 г
  • Часник – 5 г
  • Сир гауда тертий – 30 г
  • Гострий маринований перець халапеньйо – 5 г
  • Сіль за смаком

Спосіб приготування

  1. Обсмажити курку із сіллю і перцем.
  2. Подрібнену цибулю, часник, кукурудзу, квасолю, натертий сир, курку, перець халапеньо, сіль з'єднати в мисці й перемішати.
  3. На одну половину тортильї викласти 2 ст. л. начинки і накрити другою половиною коржа.
  4. Розігріти сковороду на сильному вогні. Обсмажити тортилью з обох боків – по півхвилини з кожного боку.

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Квасоля з куркою

Фото: instagram.com/mirrabera/

Інгредієнти

  • Грудка/стегно курки – 700 г
  • Консервована квасоля в томатному соусі – 830 г
  • Томати свіжі – 100 г
  • Хмелі-сунелі – 3 г
  • Паприка – 3 г
  • Сіль, чорний перець – за смаком

Спосіб приготування

  1. Нарізати курку і томати на великі кубики.
  2. У формі з високими бортами з'єднати: курку, квасолю, томати і спеції. Перемішати.
  3. Відправити в розігріту духовку при 190 градусів, готувати близько 1 години.
  4. Прикрасити за смаком.

Соус-паштет

Фото: instagram.com/eda_polezno_i_vkysno/

Інгредієнти

  • Часник – 1 голівка
  • Біла квасоля варена – 450 г
  • Овочевий бульйон – ¼ чашки
  • Оливкова олія – 3 ст. л.
  • Лимонний сік – 1 ст. л.
  • Розмарин порубаний – 1 ст. л.
  • Сіль і перець – за смаком

Спосіб приготування

  1. Зрізати верхівку головки часнику, змастити олією і загорнути у фольгу.
  2. Запікати в розігрітій до 210 градусів духовці 20-25 хвилин. Після дати охолонути. ⠀
  3. Змішати в блендері/кухонному комбайні квасолю, м'якоть однієї головки часнику, бульйон, оливкову олію.
  4. Потім додати розмарин і знову збити.
  5. Приправити сіллю з перцем.

Салат з квасолею, шинкою і сухариками

Салат з квасолі з беконом і сухариками Фото: depositphotos.com
Салат з квасолі з беконом і сухариками Фото: depositphotos.com

Інгредієнти

  • Квасоля червона – 1 склянка
  • Огірки – 2 шт.
  • Бекон – 100 г
  • Корн-салат – 20 г
  • Кріп – невеликий пучок
  • Сухарики житні – 30 г

Для заправки

  • Майонез – 1 ст. л.
  • Сметана – 1 ст. л.
  • Часник – 1 зубчик
  • Сіль перець

Спосіб приготування

  1. Квасолю відварити до готовності. Бекон нарізати тонкими смужками і обсмажити.
  2. Огірки нарізати соломкою. Корн-салат промити, обсушити. Сухарики можна купити готові, а можна приготувати самостійно, посушити в духовці скибочки хліба, і натерти їх часником.
  3. Для заправки змішати майонез, сметану, розчавити зубчик часнику. Додати сіль, перець. Ретельно перемішати.
  4. З'єднати всі інгредієнти, заправити.

Кролик з овочами в мультиварці

Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • Ніжка кролика – 4 шт.
  • Квасоля біла – 1 склянка
  • Баклажани – 2 шт.
  • Цукіні – 1 шт.
  • Морква – 2 шт.
  • М'ясисті томати – 2 великих
  • Цибуля – 1 шт.
  • Болгарський перець – 1 шт.
  • Сіль перець
  • Олія

Спосіб приготування

  1. Ніжки кролика помити і обсушити. Покласти їх на дно чаші мультиварки, змащеної олією. Готувати в режимі "Смаження" з обох боків до золотавої скоринки.
  2. Замочену на ніч квасолю промити і додати до кролика. За необхідності влити трохи води або бульйону. Увімкнути режим "Тушкування". Закрити кришку і підготувати овочі.
  3. Моркву і перець нарізати кубиками. Баклажан і цукіні – великими шматками, томати і цибулю – дрібними кубиками.
  4. Коли кролик з квасолею готуватиметься близько 40 хвилин, відправити в чашу мультиварки моркву і тушкувати її 20 хвилин.
  5. Потім додати томати і цибулю. Потім баклажани, болгарський перець і цукіні. Готувати ще 15 хвилин. Додати сіль і мелений перець, довести страву до готовності.

Стручкова квасоля з помідорами і кінзою

Фото: instagram.com/annacookbook2021/

Інгредієнти

  • Зелена квасоля – 500 г
  • Цибуля ріпчаста – 1-2 шт. (за бажанням – і зелена цибуля)
  • Помідори – 500 г
  • Часник – 3-4 середніх зуб.
  • Червоний перець чилі – 1/2 частина
  • Олія – 3-4 ст. л.
  • Зелень кінзи – 1 пучок
  • Чорний мелений перець, сіль – за смаком

Спосіб приготування

  1. Квасолю промити і нарізати на частини завдовжки 4-5 см і відварити в підсоленій воді 15 хвилин.
  2. Відварену квасолю відкинути на друшляк. Цибулю нарізати дрібними кубиками і злегка обсмажити до золотавого кольору.
  3. З помідорів зняти шкірку, подрібнити ножем (або пропустити в блендері), додати до обсмаженої цибулі і, періодично помішуючи, доки помідорна маса перетвориться на густий соус.
  4. Підготовлену квасолю з'єднати з помідорним соусом і тушкувати на повільному вогні 10-15 хвилин.
  5. Посолити, поперчити, додати перець чилі, дрібно нарізану зелень, дрібно нарізаний часник. Перемішати і зняти з вогню.
  6. Прикрасити зеленню.

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