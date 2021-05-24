10 рецептів рагу, які щоразу збуджують апетит
Воно може бути виключно овочевим, з м'ясом, з додаванням бобових і навіть з морепродуктів
Авжеж, збуджуватимуть апетит. Саме так, до речі, можна перекалсти слово "рагу" з французької. Перший прототип рагу був приготований в одному з міст півдня Франції під час Столітньої війни. Тоді люди, замучені голодом, вийшли на площу і скинули в котел всі залишки продуктів і протушкувати їх. Так їм вдалося протриматися до зняття блокади. Сьогодні існує десятки варіацій рагу, деякі національні кухні – ірландська – пишаються своїм особистим рецептом. У цій добірці він теж є. І ще 9 рецептів цієї ситної страви.
Якщо вам потрібен найоригінальніший подарунок, скористайтеся ідеями з нашого травневого календаря свят.
Рагу з індичкою з картоплею і квасолею
Інгредієнти
- 500 г – індички
- по 1 шт. – цибулина, морква, болгарський перець
- 4-5 зуб. – часнику
- 5 штук. – картоплі
- 100 г – квасолі
- 70 г – зеленого горошку
- 2 ст. л. – томатної пасти
- сіль перець
Спосіб приготування
- Індичку нарізати на середні шматочки і обсмажити. Додати подрібнену цибулю і часник, трохи обсмажити.
- Додати середньо нарізані моркву, перець, картоплю.
- Покласти томатну пасту, сіль, перець, і залити водою, щоби покривала овочі й тушкувати до готовності.
- Додати квасолю і горошок і ще трохи протушкувати.
Рагу з морепродуктами і фореллю
інгредієнти
- по 1 шт. – цукіні, баклажан, цибуля
- 2 шт. – помідор
- половина болгарського перцю
- 1 стебло – селера
- 350 г – морський коктейль
- 150 г – форель
- спеції – за смаком
Спосіб приготування
- Нарізати кубиками цибулю, перець, селера і обсмажити на олії до золотистого кольору.
- Додати коктейль, рибу і смажити 5 хвилин.
- Додати порізані кубиком помідори, цукіні, баклажани, спеції.
- Накрити кришкою і тушкувати на середньому вогні 15-25 хвилин.
- Перед подачею посипати зеленню.
Рагу з баклажанів і кабачком
інгредієнти
- по 1 шт. – баклажан, кабачок, цибулю, моркву, болгарський перець
- 400 г – картопля
- 1,5 ст. л. – томатної пасти
- 2-3 ст. л. майонезу
- 5 зуб. – часнику
- 1 ч. О.- паприки
- сіль перець
- зелень петрушки, кінзи
Спосіб приготування
- Нарізати картоплю і зварити, щоб він зберіг форму. відкласти
- Цибулю і моркву нарізати кубиком і обсмажити на рослинному маслі.
- Нарізати і відправити в сковороду перець, потім кабачок, потім баклажан. Ретельно перемішати і тушкувати 8-10 хвилин під кришкою.
- Додати томатну пасту, майонез, паприку, відварну картоплю. Влити 250 мл води, накрити кришкою і тушкувати 2-3 хвилини на повільному вогні.
- Додати спеції, подрібнений часник і зелень. Протушкувати ще кілька хвилин.
Рагу з нутом і індичкою
інгредієнти
- 1 шт. – грудка індички
- 200 г – нуту
- 2 шт. – кабачок
- половина болгарського перцю
- по 1 шт. – морква, цибуля, помідор
для соусу
- 300 мл – вода
- 35 г – томатна паста
- часник, перуки, спеції, зелень – за смаком
Спосіб приготування
- Попередньо замочити нут на кілька годин, після відварити до готовності.
- Нарізати індичку, обсмажити. Додати нарізаний кубиком цибулю і моркву, смажити 5 хвилин.
- Додати нарізаний кабачок, перець, томати. Гасити 5 хвилин.
- Додати нут і соус.
- Змішати всі інгредієнти для соусу, додати в рагу і тушкувати під кришкою 25 хвилин.
Рагу з квасолею та ковбасками
інгредієнти
- 2 зуб. – часник
- 1 ст. л. – томатна паста
- 1 шт. – перець болгарський
- 1 б. – квасоля червона консервована
- 100 г – квасоля стручкова
- 3 ст. л. – кукурудза
- невеликий пучок кінзи
- сіль, перець, спеції – за смаком
Спосіб приготування
На розігрітій сковороді обсмажуємо часник, з томатною пастою на сильному вогні хвилини три
2. Додаємо квасолю стручкову і перець болгарської обсмажуємо ще хвилини три
3. Заливаємо водою тушкуємо овочі до стану яке любимо (аль денте або повної м'якості)
4. Додаємо кукурудзу, квасолю з банки, тушкуємо ще пару хвилин додаємо кінзу. Готово.
Овочеве рагу з кабачками
інгредієнти
- 1 кабачок
- 2 картоплини
- 1 морква
- 1 помідор або 1 ст. л. томатної пасти
- 2-3 зубчики часнику
- Чорний мелений перець і сіль – за смаком
- Рослинну рафіновану олію – для смаження
- Будь-які прянощі, трави та спеції – за смаком
- Вода або овочевий бульйон
Спосіб приготування
- Підготувати овочі. Кабачок і помідор промити під проточною водою і висушити паперовою серветкою.
- Картопля, морква і часник очистити, помити і дати висохнути. Овочі нарізати кубиками по 1,5 см., Морква і часник – 1 см.
- У казан або сковороду з товстим дном налити рослинне масло і нагріти. Покласти смажитися овочі, які найдовше готуються – картопля і морква. Встановити середній нагрів і готувати, періодично помішуючи, близько 10 хвилин, до легкої золотистої.
- Додати в сковороду кабачки і помідори. Все перемішати і продовжувати смажити ще 5-7 хвилин. Покласти в сковороду сіль, мелений перець і будь-які прянощі. Можна використовувати запашний перець горошком, мелену паприку і прованські трави.
- Також налити до продуктів 50 мл води або бульйону. Перемішати, довести до кипіння, сковороду закрити кришкою і тушкуємо близько півгодини на повільному вогні.
Ірландське рагу з яловичини
інгредієнти
- 1,5 кг м'яса
- 1,5 картоплі
- 6 зубців часнику
- 400 мл темного пива
- 3 склянки бульйону
- 300 г консервованих томатів
- 100 г кореня селери
- 2 цибулини
- 1 ст. л. цукру
- 2 ст. л. чебрецю
- трохи вустерського соусу
- 2 лаврові листки
- 50 г оливкової олії
- 2 ст. ложки вершкового масла
- 2 морквини
- перець
- сіль
- 2 ст. ложки петрушки
Спосіб приготування
- Помийте м'ясо, обсушити, наріжте його невеликими шматками. Обсмажте на розігрітій сковороді невеликими порціями. Окремо посмажте морква, цибуля, корінь селери.
- Коли овочі стануть м'яким, покладіть консервовані томати, подрібнені зубки часнику, чебрець, влийте вустерский соус. Додайте шматочки м'яса, влийте гарячі пиво і бульйон.
- Поперчіть, посоліть, всипте цукор, покладіть лавровий лист. Гасіть рагу на маленькому вогні 1-1,5 години. В кінці додайте обсмажену картоплю, зелень.
Овочеве рагу в мультиварці
інгредієнти
- 200 г кабачків
- 200 г баклажанів
- 200 г болгарського перцю
- 1 невеликий стручок гострого перцю
- 100 г моркви
- 500 г картоплі
- 3 зубчики часнику
- 200 г свіжих помідорів або 50 г в'ялених
- Сіль перець
- 1 ст. л. рослинної олії
Спосіб приготування
- Овочі очистити, нарізати брусочками. Часник дрібно нашаткувати. Посолити, поперчити, додати сіль і перець за смаком.
- Помістити овочі в чашу мультиварки. Готувати в режимі "Гасіння" до звукового сигналу.
- У процесі потрібно буде кілька разів перемішати овочі спеціальною лопаткою, що додається до мультиварці.
Овочеве рагу з м'ясом індички
інгредієнти
- 500 г філе індички
- 1 цукіні або кабачок
- 1 баклажан
- 2 солодких перцю різного кольору
- 1 цибулина
- 2 зубчики часнику
- 2 помідори
- зелень петрушки або базиліка
- рослинна олія
- 50 мл соєвого соусу
- 1/2 ч. Л. каррі
- 1/2 ч. Л. меленої паприки
- Сіль, мелений перець
Спосіб приготування
- Філе індички помити і обсушити. Нарізати кубиками і замаринувати в суміші соєвого соусу, каррі і паприки. Поставити в холодильник на півгодини.
- Очищену цибулю, часник і зелень дрібно порубати.
- Підготовлені овочі (перець, баклажан, цукіні, помідори) нарізати кубиками.
- Обсмажити цибулю і часник до м'якості, додати філе індички. Готувати, поки воно не побіліє.
- Додати овочі і зелень і тушкувати близько 20-30 хвилин. Баклажани і кабачки повинні легко проколюватися виделкою. Перевірити рагу на сіль перець. Дати йому настоятися протягом 20-30 хвилин перед подачею.
Овочеве рагу з картоплею і фрикадельками
інгредієнти
Для м'ясних кульок
- 500 г курячого фаршу
- 1 яйце
- Сіль перець
- 1/2 цибулини
для рагу
- 1/2 цибулини
- 3 картоплини
- 2 маленьких кабачка
- 1 баклажан більше середнього
- 2 помідори
- 1/2 банки консервованої кукурудзи
- 2-3 ст. л. сметани
- вода
- італійські трави
- зелень
- Рослинна олія
- Сіль перець
Спосіб приготування
- Змішати фарш, яйце, спеції і дрібно порубаний лук. Сформувати мокрими руками кульки і обсмажити на розігрітій сковороді до золотистого кольору. Перекласти в окрему миску.
- Цибулю дрібно порубати, картопля очистити і нарізати кубиками.
- Баклажани і кабачки нарізати кубиками, посолити і дати постояти, щоб стік зайвий сік.
- На рослинному маслі обсмажити цибулю до м'якості, додати картоплю і трохи води, тушкувати під кришкою 10 хвилин. Потім промити і обсушити баклажани і кабачки, додати до картоплі.
- Тим часом залити окропом помідори на хвилину і зняти шкірку. Нарізати м'якоть дрібними кубиками. Зелень порубати.
- Додати помідори разом з фрикадельками, тушкувати ще близько 10 хвилин. Потім додати сметану, зелень, італійські трави, спеції, кукурудзу і довести до готовності.
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