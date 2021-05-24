10 рецептів рагу, які щоразу збуджують апетит

Воно може бути виключно овочевим, з м'ясом, з додаванням бобових і навіть з морепродуктів

Фото: instagram.com/prostaya_pp_eda/

Авжеж, збуджуватимуть апетит. Саме так, до речі, можна перекалсти слово "рагу" з французької. Перший прототип рагу був приготований в одному з міст півдня Франції під час Столітньої війни. Тоді люди, замучені голодом, вийшли на площу і скинули в котел всі залишки продуктів і протушкувати їх. Так їм вдалося протриматися до зняття блокади. Сьогодні існує десятки варіацій рагу, деякі національні кухні – ірландська – пишаються своїм особистим рецептом. У цій добірці він теж є. І ще 9 рецептів цієї ситної страви.

Якщо вам потрібен найоригінальніший подарунок, скористайтеся ідеями з нашого травневого календаря свят.

Рагу з індичкою з картоплею і квасолею

Фото: instagram.com/kryibina/

Інгредієнти

500 г – індички

по 1 шт. – цибулина, морква, болгарський перець

4-5 зуб. – часнику

5 штук. – картоплі

100 г – квасолі

70 г – зеленого горошку

2 ст. л. – томатної пасти

сіль перець

Спосіб приготування

Індичку нарізати на середні шматочки і обсмажити. Додати подрібнену цибулю і часник, трохи обсмажити. Додати середньо нарізані моркву, перець, картоплю. Покласти томатну пасту, сіль, перець, і залити водою, щоби покривала овочі й тушкувати до готовності. Додати квасолю і горошок і ще трохи протушкувати.

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Рагу з морепродуктами і фореллю

Фото: instagram.com/svetlanapatlina/

інгредієнти

по 1 шт. – цукіні, баклажан, цибуля

2 шт. – помідор

половина болгарського перцю

1 стебло – селера

350 г – морський коктейль

150 г – форель

спеції – за смаком

Спосіб приготування

Нарізати кубиками цибулю, перець, селера і обсмажити на олії до золотистого кольору. Додати коктейль, рибу і смажити 5 хвилин. Додати порізані кубиком помідори, цукіні, баклажани, спеції. Накрити кришкою і тушкувати на середньому вогні 15-25 хвилин. Перед подачею посипати зеленню.

Рагу з баклажанів і кабачком

Фото: instagram.com/maliitatiana/

інгредієнти

по 1 шт. – баклажан, кабачок, цибулю, моркву, болгарський перець

400 г – картопля

1,5 ст. л. – томатної пасти

2-3 ст. л. майонезу

5 зуб. – часнику

1 ч. О.- паприки

сіль перець

зелень петрушки, кінзи

Спосіб приготування

Нарізати картоплю і зварити, щоб він зберіг форму. відкласти Цибулю і моркву нарізати кубиком і обсмажити на рослинному маслі. Нарізати і відправити в сковороду перець, потім кабачок, потім баклажан. Ретельно перемішати і тушкувати 8-10 хвилин під кришкою. Додати томатну пасту, майонез, паприку, відварну картоплю. Влити 250 мл води, накрити кришкою і тушкувати 2-3 хвилини на повільному вогні. Додати спеції, подрібнений часник і зелень. Протушкувати ще кілька хвилин.

Рагу з нутом і індичкою

Фото: instagram.com/prostaya_pp_eda/

інгредієнти

1 шт. – грудка індички

200 г – нуту

2 шт. – кабачок

половина болгарського перцю

по 1 шт. – морква, цибуля, помідор

для соусу

300 мл – вода

35 г – томатна паста

часник, перуки, спеції, зелень – за смаком

Спосіб приготування

Попередньо замочити нут на кілька годин, після відварити до готовності. Нарізати індичку, обсмажити. Додати нарізаний кубиком цибулю і моркву, смажити 5 хвилин. Додати нарізаний кабачок, перець, томати. Гасити 5 хвилин. Додати нут і соус. Змішати всі інгредієнти для соусу, додати в рагу і тушкувати під кришкою 25 хвилин.

Рагу з квасолею та ковбасками

Фото: instagram.com/openkuhnya/

інгредієнти

2 зуб. – часник

1 ст. л. – томатна паста

1 шт. – перець болгарський

1 б. – квасоля червона консервована

100 г – квасоля стручкова

3 ст. л. – кукурудза

невеликий пучок кінзи

сіль, перець, спеції – за смаком

Спосіб приготування

На розігрітій сковороді обсмажуємо часник, з томатною пастою на сильному вогні хвилини три

2. Додаємо квасолю стручкову і перець болгарської обсмажуємо ще хвилини три

3. Заливаємо водою тушкуємо овочі до стану яке любимо (аль денте або повної м'якості)

4. Додаємо кукурудзу, квасолю з банки, тушкуємо ще пару хвилин додаємо кінзу. Готово.

Овочеве рагу з кабачками

Рагу з кабачками Фото: Depositphotos

інгредієнти

1 кабачок

2 картоплини

1 морква

1 помідор або 1 ст. л. томатної пасти

2-3 зубчики часнику

Чорний мелений перець і сіль – за смаком

Рослинну рафіновану олію – для смаження

Будь-які прянощі, трави та спеції – за смаком

Вода або овочевий бульйон

Спосіб приготування

Підготувати овочі. Кабачок і помідор промити під проточною водою і висушити паперовою серветкою. Картопля, морква і часник очистити, помити і дати висохнути. Овочі нарізати кубиками по 1,5 см., Морква і часник – 1 см. У казан або сковороду з товстим дном налити рослинне масло і нагріти. Покласти смажитися овочі, які найдовше готуються – картопля і морква. Встановити середній нагрів і готувати, періодично помішуючи, близько 10 хвилин, до легкої золотистої. Додати в сковороду кабачки і помідори. Все перемішати і продовжувати смажити ще 5-7 хвилин. Покласти в сковороду сіль, мелений перець і будь-які прянощі. Можна використовувати запашний перець горошком, мелену паприку і прованські трави. Також налити до продуктів 50 мл води або бульйону. Перемішати, довести до кипіння, сковороду закрити кришкою і тушкуємо близько півгодини на повільному вогні.

Ірландське рагу з яловичини

Ірландська рагу Фото: Depositphotos

інгредієнти

1,5 кг м'яса

1,5 картоплі

6 зубців часнику

400 мл темного пива

3 склянки бульйону

300 г консервованих томатів

100 г кореня селери

2 цибулини

1 ст. л. цукру

2 ст. л. чебрецю

трохи вустерського соусу

2 лаврові листки

50 г оливкової олії

2 ст. ложки вершкового масла

2 морквини

перець

сіль

2 ст. ложки петрушки

Спосіб приготування

Помийте м'ясо, обсушити, наріжте його невеликими шматками. Обсмажте на розігрітій сковороді невеликими порціями. Окремо посмажте морква, цибуля, корінь селери. Коли овочі стануть м'яким, покладіть консервовані томати, подрібнені зубки часнику, чебрець, влийте вустерский соус. Додайте шматочки м'яса, влийте гарячі пиво і бульйон. Поперчіть, посоліть, всипте цукор, покладіть лавровий лист. Гасіть рагу на маленькому вогні 1-1,5 години. В кінці додайте обсмажену картоплю, зелень.

Овочеве рагу в мультиварці

Фото: Depositphotos

інгредієнти

200 г кабачків

200 г баклажанів

200 г болгарського перцю

1 невеликий стручок гострого перцю

100 г моркви

500 г картоплі

3 зубчики часнику

200 г свіжих помідорів або 50 г в'ялених

Сіль перець

1 ст. л. рослинної олії

Спосіб приготування

Овочі очистити, нарізати брусочками. Часник дрібно нашаткувати. Посолити, поперчити, додати сіль і перець за смаком. Помістити овочі в чашу мультиварки. Готувати в режимі "Гасіння" до звукового сигналу. У процесі потрібно буде кілька разів перемішати овочі спеціальною лопаткою, що додається до мультиварці.

Овочеве рагу з м'ясом індички

Фото: Depositphotos

інгредієнти

500 г філе індички

1 цукіні або кабачок

1 баклажан

2 солодких перцю різного кольору

1 цибулина

2 зубчики часнику

2 помідори

зелень петрушки або базиліка

рослинна олія

50 мл соєвого соусу

1/2 ч. Л. каррі

1/2 ч. Л. меленої паприки

Сіль, мелений перець

Спосіб приготування

Філе індички помити і обсушити. Нарізати кубиками і замаринувати в суміші соєвого соусу, каррі і паприки. Поставити в холодильник на півгодини. Очищену цибулю, часник і зелень дрібно порубати. Підготовлені овочі (перець, баклажан, цукіні, помідори) нарізати кубиками. Обсмажити цибулю і часник до м'якості, додати філе індички. Готувати, поки воно не побіліє. Додати овочі і зелень і тушкувати близько 20-30 хвилин. Баклажани і кабачки повинні легко проколюватися виделкою. Перевірити рагу на сіль перець. Дати йому настоятися протягом 20-30 хвилин перед подачею.

Овочеве рагу з картоплею і фрикадельками

Фото: Depositphotos

інгредієнти

Для м'ясних кульок

500 г курячого фаршу

1 яйце

Сіль перець

1/2 цибулини

для рагу

1/2 цибулини

3 картоплини

2 маленьких кабачка

1 баклажан більше середнього

2 помідори

1/2 банки консервованої кукурудзи

2-3 ст. л. сметани

вода

італійські трави

зелень

Рослинна олія

Сіль перець

Спосіб приготування

Змішати фарш, яйце, спеції і дрібно порубаний лук. Сформувати мокрими руками кульки і обсмажити на розігрітій сковороді до золотистого кольору. Перекласти в окрему миску. Цибулю дрібно порубати, картопля очистити і нарізати кубиками. Баклажани і кабачки нарізати кубиками, посолити і дати постояти, щоб стік зайвий сік. На рослинному маслі обсмажити цибулю до м'якості, додати картоплю і трохи води, тушкувати під кришкою 10 хвилин. Потім промити і обсушити баклажани і кабачки, додати до картоплі. Тим часом залити окропом помідори на хвилину і зняти шкірку. Нарізати м'якоть дрібними кубиками. Зелень порубати. Додати помідори разом з фрикадельками, тушкувати ще близько 10 хвилин. Потім додати сметану, зелень, італійські трави, спеції, кукурудзу і довести до готовності.

тут знайдете 10 рецептів страв з індички, від рагу до люля-кебаб .

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