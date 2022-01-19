Тренди секс-іграшок 2022 – як вибрати свою і чи варто міняти інтимні звички

Для когось секс – спосіб розслабитися чи "поле експериментів" з новими гаджетами, а іншій людині ні про що інше, крім місіонерської пози, не варто заїкатися. Які секс-іграшки зараз популярні, чи варто обов'язково ними користуватися та міняти свої інтимні звички – допоміг розібратися перший нейропсихолог, вчений України, лікар психологічних наук, професор Богдан Ткач.
Чи допоможуть секс-іграшки розв'язати інтимні проблеми
Почнемо з того, що якщо ваше сексуальне життя залишає бажати кращого, то піти в секс-шоп та купити іграшку – це не той крок, з якого варто починати. Незважаючи на доступність сьогодні сексуальної освіти, багато людей мають проблеми із сексом: відсутність ерекції у чоловіків, лібідо, статевого потягу (у обох статей), оргазму – у жінок, болючість при статевому акті тощо.
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Якщо є подібні проблеми, то починати треба не з походу в секс-шоп, а йти на консультацію до гінеколога/андролога, а потім до нейропсихолога чи психотерапевта, – каже Богдан Ткач. – Щоб побудувати саме гармонійні сексуальні відносини, крім фізичного та психічного стану свого партнера чи партнерки, важливо також враховувати їхнє виховання, вплив культури тощо. І у виборі секс-іграшок також потрібно відштовхуватися від низки факторів.
Як вибрати секс-іграшку, що важливо врахувати?
При виборі інтимних гаджетів важливо врахувати, для себе особисто ви вибираєте секс-іграшку чи це буде девайс для користування обох партнерів. У цьому теж допоможе психолог, особливо якщо йдеться про іграшки для пари. Вибирати секс-іграшки тільки для себе ви можете без обмежень, але обов'язково дотримуйтесь інструкцій щодо їх використання, обробки та зберігання.
Вибираючи іграшку для пари, фахівець допоможе не лише врахувати усі побажання партнерів, але і провести лікнеп, як правильно обробляти такі гаджети до і після занять сексом, щоб не занести інфекцію з прямої кишки, як користуватися, щоб не завдати травми, як правильно зберігати. На жаль, але не всі про це знають.
Якщо ви вибираєте секс-іграшку для партнера (наприклад, хочете зробити сюрприз) обов'язково враховуйте його (а не свої насамперед) інтереси, інтелект, норми суспільства, в якому партнер/партнерша живе, і т.д. І тут самостійно, без підказки фахівця теж важко розібратися, щоби "влучити в яблучко".
А які секс-іграшки зараз популярні?
Сучасний тренд секс-іграшок №1 – це так звані сурогатні ляльки, що виготовляють як жінок-ляльок, так і чоловіків. Але більшою популярністю користуються ляльки-жінки: на Заході кожен багатий чоловік має таку іграшку або принаймні її нижню частину. Таку секс-ляльку можна вибрати, виходячи не лише з розміру грудей – а аж до підбору кольору очей та лаку на нігтях.
Великою популярністю продовжують користуватися так звана секс-парфумерія: ці аромати ще називають парфумами з феромонами Наскільки ефективні такі духи щодо розпалювання сексуальної пристрасті – питання спірне. І не варто забувати, що будь-яку органіку (а виробники говорять про те, що в такі парфуми додають гормони тварин) слід зберігати в холодильнику. А не на полицях магазинів.
Стосовно популярної тематики БДСМ та корсетів, батігів, іграшок – зараз конкуренцію їм склали різні "вагінальні мишки" на керуванні. Зокрема, засновниця секс-шопів "Афродіта" та її генеральний директор Вікторія Голик зазначає, що все частіше народ цікавиться "віброяйцями".
Це стимулятори, які поміщаються у піхві. А також вагінальними кульками із ручним керуванням. Іграшка також використовується як для тренування піхвових м'язів, клітора, так для ануса, сосків, мошонки, тобто гаджет дозволяє стимулювати ерогенні зони обох партнерів.
А як поміняти секс-звичку партнера, якщо він не хоче?
Незважаючи на те, що наше тіло створено для сексу, задоволення, ми звикли стримувати сексуальність. Усе це століттями нав'язується культурою, суспільством, релігією, вихованням у ній. Візьміть, наприклад, пострадянські країни, до яких належить і Україна.
Спочатку СРСР вибрав тактику нав'язування сексу, взяти хоча б цілу окрему культурну течію – вульгаризм, де демонструвалися геніталії людини, – каже Богдан Ткач. – Але вже з 30-х років минулого століття все змінилося, і, навпаки, пішла невротизація сексуальності. Чого тільки вартує фраза "В СРСР сексу не було".
Тому різко змушувати людину з консервативними поглядами змінювати свої переконання та звички у сексі – неправильно і згубно як для нього, так і для ваших стосунків. Це сучасна молодь використовує секс не лише як прояв любові до партнера, а й як релакс, антистрес.
Не потрібно людей, які звикли раз на тиждень займатися сексом у місіонерській позі і негативно ставляться до секс-іграшок, намагатися змусити користуватися тими ж вагінальними кульками або надягати БДСМ-корсет.
Повинна бути свобода усвідомленого вибору: безумовно, запропонувати ознайомитися, що є таке чи інше нововведення у сексуальній культурі, варто. Але якщо людині це неприйнятно – не наполягайте, поважайте її думку. Краще знайти того, хто підтримує та розділить ваші сексуальні уподобання.
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