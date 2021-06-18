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Какое мороженое самое опасное в летнее время

Сегодня, 12:25

Покупать мороженое на улице эксперты не советуют. Часто состав такого мороженого остается загадкой, а еще санитарные нормы могут быть не соблюдены. Лучше покупать мороженое в пакетиках

Почему мороженое на улице лучше не покупать
Почему мороженое на улице лучше не покупать
Фото: Unsplash

Соблазнительно-прохладное, вкусное, дарит гормон радости, но иногда мы даже не подозреваем, что едим на самом деле. В программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" с ведущими Лилией Ребрик и Анатолием Анатоличем рассказали, чем опасен летний перекус мороженым.

А чтобы ваше лето прошло хорошо, важно не только знать, какое мороженое есть, а и что важно успеть сделать. Мы подготовили календарь летних лайфхаков, где вы найдете 10 креативных идей, которые сделают эту горячую пору незабываемой.

Почему мороженое лучше не покупать на улице

Несмотря на актуальность мороженого в летнее время, к его выбору нужно относиться серьезно. Так, например, покупать мороженое на улице эксперты не советуют.

"Если это продажи под открытым небом – без проточной воды и надлежащих санитарных условий, то лучше такую ​​продукцию не покупать, потому что вы не знаете, какие бактерии могут попасть на продукт из окружающей среды", – отметила заместитель председателя общественного контроля защиты прав потребителей Ольга Котехова.

К тому же часто состав такого мороженого остается загадкой. А еще один вопрос – его качество, ведь нередко продавцы в целях экономии отключают морозильные камеры на ночь. Если мороженое растаяло, а потом застыло снова, то из вкусного десерта оно превращается в холодный яд.

Почему мороженое на улице лучше не покупать
Почему мороженое на улице лучше не покупать
Фото: freepik.com

Не меньшим источником инфекций может быть и ложечка, которой набирают мягкие сорта мороженого.

"Во-первых, для каждого вида мороженого должна быть отдельная ложка. Во-вторых, в публичном доступе должен быть график дезинфекции и мытья этих девайсов", – комментирует эксперт.

Вы имеете право запросить такой график и удостоверение о качестве товара, а также узнать информацию о субъекте хозяйственной деятельности, то есть, кто реализует продукт. Но если документы продавцы показывать отказываются, обратите внимание на воду, в которой моют ложку для мороженого.

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Специалисты предостерегают – только один контакт продукта с ней может привести к последствиям:

"Обычно у продавцов есть отдельная чаша с грязной водой, в которой они "моют" эту ложку в течение дня, а потом раздают ею мороженое. У вас может быть пищевое отравление только из-за этой воды, которую они набрали неизвестно где, и это в лучшем случае, в худшем – гепатит А, ведь он передается через воду", – комментирует исполнительный директор союза потребителей Украины Максим Несмеянов.

Какое мороженое в жару покупать безопасно

Поэтому, чтобы полакомиться прохладной вкусностью в летний день, эксперты советуют покупать только упакованное мороженое – оно меньше контактирует с людьми и имеет низкую вероятность заразить вас инфекционными заболеваниями. А на упаковке следует искать пометку: ГОСТ 4733 – это значит, что мороженое сделано только из молока.

Как приготовить домашнее мороженое – смотрите и записывайте рецепт:

Тем временем диетолог рассказала, почему стоит отказаться от шаурмы и жаренных пирожков в жару.

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Источник: Сегодня
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