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Как похудеть на 75 кг и не отказывать себе в сладком – личная история украинки

Сегодня, 15:25

В меню Ольги есть конфеты и торты, но все они без муки и сахара. Главное правило у нее: завтрак, обед и ужин – все должно содержать не более 1500 калорий

Украинка похудела на 75 кг и рассказала свой секрет стройности
Украинка похудела на 75 кг и рассказала свой секрет стройности
Фото: скриншот

Похудела на 75 килограммов! Ольга Мудрицкая из Винницы три года шла к своей мечте. Она весила 138 килограммов, когда выиграла путевку в Турцию, а когда вернулась домой, то твердо решила сбросить все лишнее. Как надо питаться, чтобы похудеть – далее в материале.

Как понять, что пора худеть

Женщина весила 138 килограммов и сама понимала, что это очень много. Ольга очень комплексовала, не могла ездить даже в общественном транспорте. Про авиапутешествия она только мечтала, пока не выиграла путевку в Турцию. Но радость от победы сменилась слезами, ведь она не представляла, как войти в самолет и где сидеть. Поэтому решила худеть.

Ольга выбрала для себя диету и к отдыху сбросила десяток килограммов. Но по возвращению домой снова набрала вес. Только тогда Ольга обратилась к специалисту. Совместно с диетологом разработала меню и начала худеть правильно.

Что есть, чтобы похудеть

В меню Ольги Мудрицкой есть конфеты, кексы, пирожные и даже торт. Но все это готовится абсолютно без муки. Также в рационе есть рыба, мясо, овощи, фрукты, супы, борщи.

Завтрак, обед и ужин – все должно содержать не более 1500 калорий. Готовить Ольге помогают дочери.

Ольга Мудрицкая рассказала, как похудела на 75 кг
Ольга Мудрицкая рассказала, как похудела на 75 кг
Фото: скриншот

Как изменилась жизнь Ольги после похудения

Муж гордится женой, что она смогла добиться своего. Хотя признается, что вес его чувствам никогда не мешал. Но чтобы почувствовала поддержку – подарил любимой спортивный снаряд.

По его словам батут, который он подарил, поможет женщине сжигать больше калорий, ведь нагрузка там больше, чем при ходьбе. На батуте 15 минут – то же, что 10 километров ходьбы, говорит Алексей Мудрицкий.

Сейчас Ольга весит 63 килограмма и давние подруги ее не сразу узнают. При этом она посчитала, что на свое питание тратит не более 700 гривен в неделю.

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Лайфхак для худеющих от диетолога

Залог похудения не только в полезном питании. Диетологи отмечают, что любую пищу надо тщательно жевать, ведь организм только со временем понимает: голодные мы или уже нет.

"Во-первых мы помогаем нашему организму переварить пищу, во-вторых, пока мы долго жуем, мы насыщаем свой организм, потому что насыщение приходит со временем", – поясняет диетолог Галина Бурковская.

Напомним, ранее похудевший на 50 кг парень раскрыл простые секреты сброса веса.

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Источник: Сегодня
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