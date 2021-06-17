Как похудеть на 75 кг и не отказывать себе в сладком – личная история украинки
В меню Ольги есть конфеты и торты, но все они без муки и сахара. Главное правило у нее: завтрак, обед и ужин – все должно содержать не более 1500 калорий
Похудела на 75 килограммов! Ольга Мудрицкая из Винницы три года шла к своей мечте. Она весила 138 килограммов, когда выиграла путевку в Турцию, а когда вернулась домой, то твердо решила сбросить все лишнее. Как надо питаться, чтобы похудеть – далее в материале.
Как понять, что пора худеть
Женщина весила 138 килограммов и сама понимала, что это очень много. Ольга очень комплексовала, не могла ездить даже в общественном транспорте. Про авиапутешествия она только мечтала, пока не выиграла путевку в Турцию. Но радость от победы сменилась слезами, ведь она не представляла, как войти в самолет и где сидеть. Поэтому решила худеть.
Ольга выбрала для себя диету и к отдыху сбросила десяток килограммов. Но по возвращению домой снова набрала вес. Только тогда Ольга обратилась к специалисту. Совместно с диетологом разработала меню и начала худеть правильно.
Что есть, чтобы похудеть
В меню Ольги Мудрицкой есть конфеты, кексы, пирожные и даже торт. Но все это готовится абсолютно без муки. Также в рационе есть рыба, мясо, овощи, фрукты, супы, борщи.
Завтрак, обед и ужин – все должно содержать не более 1500 калорий. Готовить Ольге помогают дочери.
Как изменилась жизнь Ольги после похудения
Муж гордится женой, что она смогла добиться своего. Хотя признается, что вес его чувствам никогда не мешал. Но чтобы почувствовала поддержку – подарил любимой спортивный снаряд.
По его словам батут, который он подарил, поможет женщине сжигать больше калорий, ведь нагрузка там больше, чем при ходьбе. На батуте 15 минут – то же, что 10 километров ходьбы, говорит Алексей Мудрицкий.
Сейчас Ольга весит 63 килограмма и давние подруги ее не сразу узнают. При этом она посчитала, что на свое питание тратит не более 700 гривен в неделю.
Лайфхак для худеющих от диетолога
Залог похудения не только в полезном питании. Диетологи отмечают, что любую пищу надо тщательно жевать, ведь организм только со временем понимает: голодные мы или уже нет.
"Во-первых мы помогаем нашему организму переварить пищу, во-вторых, пока мы долго жуем, мы насыщаем свой организм, потому что насыщение приходит со временем", – поясняет диетолог Галина Бурковская.
Напомним, ранее похудевший на 50 кг парень раскрыл простые секреты сброса веса.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное