Опасны ли кондиционеры для детей – мнение доктора Комаровского

Евгений Комаровский рассказал, что кондиционеры не навредят, а наоборот, помогут детям чувствовать себя комфортно. Как использовать кондиционеры – в материале

Кондиционеры можно использовать для детей в любом их возрасте / Фото: Сегодня

Кондиционер обязательно застудит ребенка – такое мнение, к сожалению, весьма распространено среди родителей. В итоге они не включают кондиционер в машине, боятся ставить его в комнате младенца, чтобы не дай Бог ребенок не заболел.

Однако кондиционер важен и даже нужен для ребенка любого возраста. Зачем – на эти и другие вопросы ответил в своем инстаграм-журнале детский врач высшей категории Евгений Комаровский. А мы в своем календаре летних лайфхаков собрали 10 идей, как сделать ваше лето незабываемым.

С какого возраста кондиционер не навредит ребенку?

С любого: нет возрастных ограничений по использованию кондиционеров для детей. Всегда в жару нужно и можно пользоваться кондиционером: в машине, в детской комнате. Кондиционер в машине сделает ваше автомобильное путешествие особенно комфортным в такую жаркую погоду. Это улучит комфорт и предотвратит перегревание ребенка.

Пользуйтесь кондиционерами правильно, выставляйте нужный режим, подбирайте комфортною температуру, и никакой угрозы здоровью вашего ребенка не будет. Потому что кондиционеры признаны отличным средством профилактики теплового удара и перегревания как у детей, так и у взрослых.

Также раньше мы писали, как не заболеть от кондиционера.