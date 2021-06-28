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СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Опасны ли кондиционеры для детей – мнение доктора Комаровского

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
28 июня, 09:00
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Евгений Комаровский рассказал, что кондиционеры не навредят, а наоборот, помогут детям чувствовать себя комфортно. Как использовать кондиционеры – в материале
Кондиционеры можно использовать для детей в любом их возрасте
Кондиционеры можно использовать для детей в любом их возрасте / Фото: Сегодня

Кондиционер обязательно застудит ребенка – такое мнение, к сожалению, весьма распространено среди родителей. В итоге они не включают кондиционер в машине, боятся ставить его в комнате младенца, чтобы не дай Бог ребенок не заболел.

Однако кондиционер важен и даже нужен для ребенка любого возраста. Зачем – на эти и другие вопросы ответил в своем инстаграм-журнале детский врач высшей категории Евгений Комаровский. А мы в своем календаре летних лайфхаков собрали 10 идей, как сделать ваше лето незабываемым.

С какого возраста кондиционер не навредит ребенку?

С любого: нет возрастных ограничений по использованию кондиционеров для детей. Всегда в жару нужно и можно пользоваться кондиционером: в машине, в детской комнате. Кондиционер в машине сделает ваше автомобильное путешествие особенно комфортным в такую жаркую погоду. Это улучит комфорт и предотвратит перегревание ребенка.

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Пользуйтесь кондиционерами правильно, выставляйте нужный режим, подбирайте комфортною температуру, и никакой угрозы здоровью вашего ребенка не будет. Потому что кондиционеры признаны отличным средством профилактики теплового удара и перегревания как у детей, так и у взрослых.

Также раньше мы писали, как не заболеть от кондиционера.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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