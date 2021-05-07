Поболтала с подругой – укрепила здоровье: почему сплетничать полезно

Обсудить с подружкой новое платье или повышение – полезно! Совсем другое дело, когда сплетни вредят людям. Как сплетничать с пользой для здоровья – в сюжете

Сплетни также важны для жизни человека, как воздух и сон Фото: unsplash.com

Знали ли вы, что доброжелательные сплетни также важны для жизни человека, как воздух и сон? Такой сенсационный вывод сделали американские ученые, однако украинские коллеги с ними согласны. Чем полезно для здоровья обсуждение других людей, как не скатиться от доброжелательности до "перемывания костей" и сплетничать правильно – разбиралась ведущая информационно-развлекательного шоу "Сегодня утро. Выходной" на канале "Украина 24" Юлия Галушка.

В чем же польза сплетен и зачем нам обсуждать других?

К выводу, что сплетничать – полезно пришли американские ученые. Но люди – везде люди, украинцы тоже любят посудачить. И совершенно правильно, как отмечает нейроисследовательница Наталья Кадя. Оказывается, сплетни – это одна из базовых потребностей человека. То есть обсуждать других нам также необходимо, как спать или принимать пищу.

Наталья Кадя подчеркивает, что наш мозг без этого не может функционировать, так он устроен. И это тянется еще с древних вреен, когда человек с помощью передач информации понимал, что за пределами пещеры нет тигра, а есть другие люди, с которыми можно создать семью и продлить свой род. Сегодня обсуждение других людей с друг другом об этом не только дает мозгу необходимую ему информацию. А также помогает нам наладить связи друг с другом, успешнее коммуницировать, улучшает настроение, самочувствие и позитивной настрой.

Причем, полезно как обсуждать других с друзьями, коллегами или знакомыми, так и делать это в своих мыслях или дома самому с собой. В этом разница между мужчинами и женщинами.

Получается, мужчины и женщины одинаково любят сплетничать?

Да, и женщины, и мужчины обсуждают других одинаково часто. Но делают это по-разному: женщины больше предпочитают делать это вслух с кем-либо, поскольку они ярче проявляют свои эмоции. А мужчины чаще обсуждают кого-то у себя в голове или просто думают вслух. Но оба способы полезны, если сплетни не становятся токсичными.

А как сплетничать с пользой для здоровья и не перегибать палку?

Очень просто – оцените цель, с которой вы кого-то обсуждаете. Обсуждение чужого опыта, дел, даже здоровья без придания разговору негативной окраски – полезно для нашего эмоционального здоровья.

Запомните сами и скажите детям – сплетни должны быть доброжелательными Фото: unsplash.com

Если в ваших сплетнях нет цели унизить и оскорбить человека, навредить ему, оболгать, то все в порядке, такая сплетня – это так сказать экологичный опыт.

Так что если хотите сплетничать о ком-то, говорите на здоровье, только помните, что разговор не должен быть токсичным и злым.

Убеждать себя, что вы никогда не сплетничаете – было бы неправдой. Нейроисследования доказали, что 65% ваших мыслей связаны с действиями какого-либо человека или вы думаете непосредственно нем. Не стоит заставлять себя не делать этого, просто думайте в позитивном ключе!

Напомним, что ранее мы также писали о том, откуда берутся сплетни.

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