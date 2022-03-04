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В укрытии или убежище – как справиться с тревожностью в замкнутом пространстве

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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4 марта, 07:00
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Справляться с чувством тревоги и растерянности, находясь в укрытии помогут самомассаж, объятия, прыжки на месте. А если хочется плакать – то дайте волю слезам
Cправиться с тревожностью в замкнутом пространстве помогут объятия, глубокое дыхание и самомассаж
Cправиться с тревожностью в замкнутом пространстве помогут объятия, глубокое дыхание и самомассаж / Фото: freepik.com, euronews.com

Тысячи мирных украинцев из-за войны, которую развернула Россия против Украины, вынуждены прятаться в подвалах и укрытиях. Как сохранить ясный ум и снизить тревожность, долго находясь в замкнутом пространстве рассказали в МОЗ Украины.

В самые стрессовые моменты помогут точки опоры – упритесь в пол или стену ногами, спиной
В самые стрессовые моменты помогут точки опоры – упритесь в пол или стену ногами, спиной / Фото: freepik.com

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Если тревожность зашкаливает, то первое, что можно сделать – глубоко подышать. Вдохи делайте длинными, а выдохи – короткими. В самые стрессовые моменты помогут точки опоры – упритесь в пол или стену ногами, спиной. Также можно попрыгать на месте, когда вы отталкиваетесь пятками от пола, нервная система получает сигналь опоры, а это приделает сил. Все эти "лайфхаки" помогают вывести адреналин и снизить уровень стресса.

Важно не забывать пить, чтобы избежать обезвоживания организма, ведь в состоянии стресса мы забываем пить именно чистую воду. Чувствуете приступ тревоги – подумайте о том, что вы сейчас в безопасном месте. А также сделайте самомассаж, потрогайте или похлопайте себя за плечи, ноги, помассируйте уши, ладони, нос.

Объятия также помогают снять тревожность, обнимайтесь друг с другом, обнимайте или гладьте животных
Объятия также помогают снять тревожность, обнимайтесь друг с другом, обнимайте или гладьте животных / Фото: freepik.com

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В состоянии стресса вам может быть холодно даже в теплом помещении, а в холодных укрытиях – тем более. Поэтому запасайтесь теплыми вещами, пледами, теплым чаем, обнимайте друг друга. Хочется плакать – не держите это в себе, поплачьте, не избегайте здоровых контактов с людьми, принимайте поддержку.

Объятия также помогают снять тревожность, обнимайтесь друг с другом, обнимайте или гладьте животных (если не против они сами и их хозяева). Если обнимать некого, то можно обнять самого себя за колени, завернувшись при этом в теплое одело.

Берегите не только ментальное, но и физическое здоровье, узнайте "Сидя в подвале или бомбоубежище – как не заболеть в холодном помещении".

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Также важно поддержать детей, читайте: "Как уберечь психологическое здоровье ребенка во время войны – 8 эффективных советов".

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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