И так сойдет: знаменитости, которые в повседневной жизни ходят без маникюра (фото)

Каждая из нас понимает, что уход за ногтями в холодное время года очень сложен, но важен. Во-первых, нужно защищать руки от холода с помощью перчаток. Во-вторых, необходимо увлажнять кожу и кутикулу различными кремами и средствами. А что касается лака – так можно и без него. Сейчас знаменитости покажут, как это.
Несмотря на растущую востребованность в сфере красоты по-настоящему хороших мастеров ногтевого сервиса, большинство девушек предпочитают ходить со своими ногтями. Но мы не удивляемся, ведь среди звезд наблюдаем ту же тенденцию.
ТОП-10 знаменитостей, которые ходят без маникюра
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