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И так сойдет: знаменитости, которые в повседневной жизни ходят без маникюра (фото)

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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3 января, 10:00
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Эти девушки не любят длинные ногти и цветной дизайн
Знаменитые женщины, которые ходят без маникюра
Знаменитые женщины, которые ходят без маникюра / Фото: Коллаж: Сегодня

Каждая из нас понимает, что уход за ногтями в холодное время года очень сложен, но важен. Во-первых, нужно защищать руки от холода с помощью перчаток. Во-вторых, необходимо увлажнять кожу и кутикулу различными кремами и средствами. А что касается лака – так можно и без него. Сейчас знаменитости покажут, как это.

Несмотря на растущую востребованность в сфере красоты по-настоящему хороших мастеров ногтевого сервиса, большинство девушек предпочитают ходить со своими ногтями. Но мы не удивляемся, ведь среди звезд наблюдаем ту же тенденцию.

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ТОП-10 знаменитостей, которые ходят без маникюра

Эмили Ратаковски

Дженнифер Лопес

Риз Уизерспун

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Тина Кунаки

Приянка Чопра

Зои Салдана

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Ким Кардашьян

Аманда Сейфрид

Джессика Альба

Тайра Бэнкс

Также читайте про новый тренд маникюра "северное сияние".

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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