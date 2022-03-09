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Victoria's Secret припиняють роботу у Росії. Повертаються часи панталон та саморобних бюстгальтерів

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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9 березня, 18:50
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Модні бренди та компанії продовжують закривати свої представництва в Росії як реакція на військове вторгнення в Україну. Розповідаємо подробиці
Victoria's Secret закриваються у Росії
Victoria's Secret закриваються у Росії / Фото: Pinterest, instagram.com/victoriassecret, Колаж: Сьогодні

Санкції працюють! В Росії масово закриваються бутики міжнародних брендів. Громадяни країни-агресора щиро здивовані такому повороту подій і не можуть зрозуміти, що відбувається. На жаль, більшість росіян продовжують підтримувати політику Путіна про захоплення України, не усвідомлюючи, що обернеться це повним крахом.

Керівництво ще однієї компанії повідомило про припинення роботи у Росії. Так, бренд спідньої білизни Victoria's Secret опублікував офіційну заяву про призупинення роботи своїх бутіків і онлайн-магазину по всій території Росії.

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Бренд спідньої білизни Victoria's Secret зупиняє роботу по всій території Росії
Бренд спідньої білизни Victoria's Secret зупиняє роботу по всій території Росії / Фото: instagram.com/victoriassecret

Представники компанії запевняють, що онлайн-замовлення намагатимуться доставити найближчим часом, а фізичні бутіки буде закрито, починаючи з 9 березня.

Багато росіян, через некомпетентність у питаннях ринкової політики, вважають, що зможуть обійтися без іноземних товарів, натомість купуючи товари російських брендів. Враховуючи, що ці бренди купують тканини за кордоном, а з них уже шиють продукцію так званого вітчизняного виробництва, вийти у такий спосіб із ситуації не вийде.

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Схоже, штопати свої старі речі, носити панталони та шити бюстгальтери стане новим трендом.

Пантолони, які були популярні в СРСР, оскільки альтернативи не було
Пантолони, які були популярні в СРСР, оскільки альтернативи не було / Фото: Pinterest

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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