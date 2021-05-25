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Кейт Миддлтон повторила образ принцессы Дианы. Спустя 28 лет он по-прежнему в тренде!

Сегодня, 14:01

Герцогиня Кембриджская присоединились к принцу Уильяму в туре по Шотландии

Многим современным тенденциям мы обязаны тонкому вкусу Леди Ди. Образы принцессы Уэльской опережали время, ломали стереотипы, вдохновляли. И за 20 с лишним лет мало что изменилось. Диана все так же остается иконой стиля и музой дизайнеров. Очередным подтверждением тому стал новый выход Кейт Миддлтон — в костюме точь-в-точь, как у "королевы людских сердец".

Вместе с принцем Уильямом герцогиня Кембриджская посетила благотворительную организацию Turning Point в Шотландии. Для официального визита она выбрала наряд насыщенного кобальтового оттенка от демократичных марок.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон
Фото: Getty Images

Кейт Миддлтон надела двубортный пиджак Zara с золотистыми пуговицами (2700 грн) и плиссированную юбку от Hope (3695 грн). Образ дополнили светло-коричневые лодочки из замши и клатч в тон. Также на жене Уильяма были сережки с сапфирами и помолвочное кольцо, принадлежавшее когда-то Диане.

К слову, в очень похожем наряде Леди Ди видели в Ноттингеме в 1992-м году. Отличия незначительные — более плавные складки на юбке и синие туфли. Кольцо на ней можно рассмотреть то же самое, а вот серьги принцесса Уэльская подобрала поярче.

Принцесса Диана
Фото: Getty Images

Чей образ с кобальтовым пиджаком и юбкой вам нравится больше? Отдайте голос за фаворитку в нашем опросе!

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