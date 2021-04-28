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Модная битва: Ани Лорак повторила образ Ким Кардашьян в топе за 33 000 гривен

Сегодня, 14:57

Прическа певицы тоже оказался весьма похожей

Вчера Ани Лорак блеснула стройной фигурой на гала-ужине российского "МУЗ-ТВ". Для торжественного вечера звезда выбрала жаккардовый лонгслив от Balmain с заостренными плечами. Еще осенью в таком же мы видели американскую светскую львицу Ким Кардашьян.

На ужин Ани Лорак прибыла не только в качестве гостьи, но и как претендентка на премию за "Лучшее женское видео". Вместе с брендовым укороченным топом она надела узкие черные брюки и босоножки на платформе от Christian Louboutin. Волосы певица собрала в высокий хвост.

Фото: instagram.com/muztv

В аналогичном топе и даже с похожей прической фотографировалась Ким Кардашьян еще в октябре. Правда, скандальная звезда пошла дальше и полностью нарядилась в вещи одной коллекции Balmain. К топу она добавила велосипедки, перчатки и сумку с таким же принтом.

Ким Кардашьян
Ким Кардашьян
Фото: instagram.com/kimkardashian

Укороченный лонгслив французского бренда, который так понравился знаменитостям, стоит 33 тыс. гривен. Кому он идет больше? Проголосуйте!

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