Снимите это немедленно: плащ Balenciaga с эффектом птичьего помета стоимостью 75 тыс. грн (фото)

Креативности и выдумкам дизайнеров нет предела. Но, сколько их клиенты готовы платить за одежду, которую не хотелось бы иметь в гардеробе?

Новое творение Демны Гвасалии из коллекции Balenciaga лето 2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

Люксовые бренды впечатляют своими творениями, а цены на эти вещи просто ошеломляют. Не успели мы отойти от диванов для котиков за 290 тыс. грн от Gucci, как Balenciaga решили добить нас своим творчеством.

В летней коллекции бренда мы нашли тренчи, которые в качестве принтов покрыты брызгами краски так, что внешне они напоминают голубиный помет. Плащи представлены в двух цветовых вариантах – темно-зеленом и бежевом. Выполнены изделия из хлопковой ткани.

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Тренч Balenciaga / Фото: Balenciaga

Тренч Balenciaga / Фото: Balenciaga

Стоимость тренча составит всего 75 тыс. грн. Вещь создана не только для мужчин, но и для женщин. Плащи созданы в разных вариантах кроя. Темно-зеленый с рукавами реглан и поясом напоминает классический вариант межсезонного гардероба. А бежевый имеет прямой крой со скрытыми пуговицами.

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Тренч Balenciaga / Фото: Balenciaga

Тренч Balenciaga / Фото: Balenciaga

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