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Снимите это немедленно: плащ Balenciaga с эффектом птичьего помета стоимостью 75 тыс. грн (фото)

Мила Тодоренко Мила Тодоренко Редактор
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7 июля, 19:10
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Креативности и выдумкам дизайнеров нет предела. Но, сколько их клиенты готовы платить за одежду, которую не хотелось бы иметь в гардеробе?
Новое творение Демны Гвасалии из коллекции Balenciaga лето 2022
Новое творение Демны Гвасалии из коллекции Balenciaga лето 2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

Люксовые бренды впечатляют своими творениями, а цены на эти вещи просто ошеломляют. Не успели мы отойти от диванов для котиков за 290 тыс. грн от Gucci, как Balenciaga решили добить нас своим творчеством.

В летней коллекции бренда мы нашли тренчи, которые в качестве принтов покрыты брызгами краски так, что внешне они напоминают голубиный помет. Плащи представлены в двух цветовых вариантах – темно-зеленом и бежевом. Выполнены изделия из хлопковой ткани.

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Тренч Balenciaga
Тренч Balenciaga / Фото: Balenciaga

Тренч Balenciaga
Тренч Balenciaga / Фото: Balenciaga

Стоимость тренча составит всего 75 тыс. грн. Вещь создана не только для мужчин, но и для женщин. Плащи созданы в разных вариантах кроя. Темно-зеленый с рукавами реглан и поясом напоминает классический вариант межсезонного гардероба. А бежевый имеет прямой крой со скрытыми пуговицами.

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Тренч Balenciaga
Тренч Balenciaga / Фото: Balenciaga

Тренч Balenciaga
Тренч Balenciaga / Фото: Balenciaga

Вам будет интересно увидеть: американский бренд показал, что его белье могут носить все

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Мила Тодоренко
Мила Тодоренко Редактор

Окончила Институт журналистики КНУ имени Тараса Шевченко. Пишу о красоте, моде, трендах и о всём, что вдохновляет зумеров

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Маникюр на лето 2022
Маникюр на лето 2022
Маникюр на лето 2022
Маникюр на лето 2022
Маникюр на лето 2022
Маникюр на лето 2022
Маникюр на лето 2022
Маникюр на лето 2022
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