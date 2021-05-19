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Двойной френч, стеклянные ногти и бабочки: 10 трендов маникюра для этого лета

Сегодня, 15:47

Идеи дизайна ногтей к любому наряду и поводу.

Лето уже на пороге! Пора переодеваться в стильное новое платье, обувать туфли и покорять залитые солнцем городские улицы. Главное, помнить про акценты в образе. Например, модный маникюр. Летом 2021-го в тренде двойной френч, смешанные принты и асимметрия. Примеры с фото можно подсмотреть ниже, а заодно заскринить парочку идей для своего мастера по маникюру.

Рамки

Фото: instagram.com/sarahpaintsnails

Трендово выглядят небрежные линии, будто нарисованные на скорую руку или расплывающиеся. Оттенки — пастель, золото, серебро. Про контрастные цвета и безупречные границы лучше забыть. Такой вариант немного устарел.

Бабочки

Фото: instagram.com/desavir

Мода на такой маникюр вернулась внезапно и с подачи Дуа Липы. На 63-й церемонии "Грэмми" певица появилась в роскошном платье Versace с расшитой камнями бабочкой. Грилзы и дизайн ногтей звезда подобрала соответствующие. Буквально на следующий день соцсети заполонили посты с аналогичным маникюром. Так рождаются тренды!

Negative space

Фото: instagram.com/solovey_nail_art

Речь про дизайн, когда рисунок располагается на голой ногтевой пластине и не перекрывает ее полностью. Что бы вы ни захотели изобразить, в negative space будет выглядеть стильно. К слову, бабочки пунктом выше — тоже хороший пример.

"Стеклянный" маникюр

Фото: instagram.com/twelvenyc

Минус — придется нарастить ногти. Плюс — это настолько эффектно, что можно и потерпеть.

Волнистые линии

Фото: instagram.com/paintbucketnails

Тренд в стиле 70-х, о котором мы рассказывали в марте, не растеряет популярность до конца лета. Полосы могут отличаться цветом и толщиной, располагаться по вертикали или горизонтали. Подключайте фантазию!

Двойной френч

Фото: instagram.com/paintbucketnails

Французский маникюр снова актуален, особенно в интересных оттенках. Но если не хочется экспериментировать с цветом, измените форму. Модное решение — френч с более тонкой полоской у основания ногтя.

"Голые" ногти

Фото: instagram.com/solovey_nail_art

За время карантина многие отказались от гель-лака. И с удивлением обнаружили, что естественные ухоженные ногти смотрятся ничуть не хуже. Если вы уже стали забывать, как пальцы выглядят без покрытия, самое время сделать перерыв. Максимум — прозрачное укрепляющее средство.

Фрукты

Фото: instagram.com/paintbucketnails

Как и цветочный маникюр, рисунки ягод и фруктов идеально подходят на лето. Главное, не возвращаться к сложным детализированным дизайнам из нулевых. Пары вишенок или минималистичной дольки апельсина хватит с головой для красивого нейл-арта.

Смешанные принты

Фото: instagram.com/pop_polished

Так много крутых идей и такое короткое лето... Как быть? Соединить несколько рисунков в одном нейл-дизайне! Выберите понравившиеся принты и покройте каждый ноготь разным.

Асимметрия

Фото: instagram.com/paintbucketnails

В маникюре этот тренд так же актуален, как и в одежде. Миксуйте линии и другие геометрические фигуры, получая оригинальные формы.

Еще одна идея – маникюр в оттенках фисташки, мяты и лайма. Зеленый цвет станет одним из самых модных летом 2021-го.

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