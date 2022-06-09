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Маникюр на лето 2022 – идеи дизайна в сине-желтых оттенках (фото)

Мила Тодоренко Мила Тодоренко Редактор
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9 июня, 19:07
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Какой дизайн ногтей выбрать в цветах флага Украины, чтобы он был стильным, элегантным и в то же время трендовым – читайте в материале
Модный маникюр в сине-желтых цветах - идеальный для лета
Модный маникюр в сине-желтых цветах - идеальный для лета / Фото: Коллаж: Сегодня

Когда мы делаем маникюр, то обеспечиваем работой мастера – конкретного человека, поддерживаем малый бизнес и экономику страны. А маникюр с патриотическим дизайном – это поднятие собственного боевого духа и окружающих людей.

Выбрали несколько вариантов элегантных и креативных дизайнов маникюра в цветах флага Украины.

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Не бойтесь сочетать синий с желтым, а чтобы это выглядело эстетично – экспериментируйте. Попробуйте сочетать пудровые оттенки, а для ярких цветов воспользуйтесь матовым покрытием.

Графические и цветочные элементы сделают маникюр небанальным. Эффектно будут смотреться блестки желтого и золотого цвета на темно-синем или нежно-голубом покрытии. Лиственные орнаменты или ромашки – идеальны для лета. Вдохновляйтесь!

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Читайте также: Какой маникюр сейчас в тренде.

Мила Тодоренко
Мила Тодоренко Редактор

Окончила Институт журналистики КНУ имени Тараса Шевченко. Пишу о красоте, моде, трендах и о всём, что вдохновляет поколение Z

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