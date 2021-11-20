Life
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔱 "Вагнергейт" - кто оказался "кротом"? Шахтер - Рух: онлайн Шахтер - Рух: онлайн 💸 Тысяча Зеленского 💡 Большое обновление сетей

Black Friday 2021

Стиль Кэрри

Крутые фото на смартфон

Шоу "Маска"-2

Новый год 2022

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

"Несе Галя воду" на сумках и других вещах: JUL и Ukrainian folks выпустили второй дроп (фото)

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор проекта Красиво
20 ноября, 10:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Популярный в Украине масс-маркет бренда женской одежды объединился с этнографическим визуальным дневником для продолжения фольклорной коллаборации вокруг народных и эстрадных песен
JUL и Ukrainian Folks выпустили новую коллекцию
JUL и Ukrainian Folks выпустили новую коллекцию / Фото: Коллаж: Сегодня

JUL объединились с Ukrainian Folks и представили вторую фольклорную коллаборацию. В этот раз темой вдохновения стали украинские народные и эстрадные песни. Первая общая коллекция вышла летом и показала, насколько важно для людей проявлять свою национальную и культурную идентичность. После нее у JUL и Ukrainian Folks не осталось сомнений – нужно продолжать интегрировать украинский фольклор в современный контекст, как это умело делает Кэрри Брэдшоу из продолжения сериала "Секс в большом городе".

В новой коллекции повторяются народная песня "Несе Галя воду" и романс авторства языковеда Константина Думитрашка "Черні брови, карі очі", а также появляются две новые композиции: "Ніч яка місячна", которая ошибочно считается народной из-за своей популярности, хотя ее авторами являются драматург и родоначальник украинского театра Михаил Старицкий и композитор Николай Лысенко. А также звучит популярная во всем мире "Щедрик", относящийся к циклу народных праздничных новогодних и рождественских песен "щедровок". Благодаря хоровому звучанию, которое Николай Леонтович ей придал, она стала самой известной рождественской песней в мире и получила свое более распространенное название Carol of the Bells.

Реклама

JUL и Ukrainian Folks выпустили вторую коллекцию
JUL и Ukrainian Folks выпустили вторую коллекцию / Фото: пресс-служба

Во вторую коллекцию JUL и Ukrainian Folks вошло шесть вещей в разных цветных вариациях и надписях, но неоригинальных, а переведенных на английский язык музыкальными сервисами: футболка, лонгслив, анорак, свитер, кардиган и сумка.

Так, надпись "Несе Галя воду" – стала Galya Carries Water, "Черні брови, карі очі" – Black Brows, Brown Eyes, "Ніч яка місячна " – What a Moonlight Night, "Щедрик" – Shchedryk. Именно эти песни выбрали не случайно, ведь на них есть множество выдающихся римейков: "Несе Галя воду" в исполнении "Трио Маренич", "Черні брови, карі очі" Анатолия Соловьяненко, "Ніч яка місячна" в инструментальной версии ансамбля "Кобза" и в оперном исполнении Бориса Гмыри.

Реклама

Коллекция JUL и Ukrainian Folks с фразами украинских песен
Коллекция JUL и Ukrainian Folks с фразами украинских песен / Фото: пресс-служба

Я была удивлена тем, как много людей нуждаются в новых формах для выражения принадлежности к своей стране, ее культурным кодам. Но они должны соответствовать настоящему, не пытаться повторить прошлое, не играть в историзмы. В нашей зимней подборке мы снова обратились к переводам украинских песен на английский музыкальными сервисами, потому что эта форма коммуникации показала свою жизнеспособность. А это очень классно, потому что наибольший вызов в том, чтобы делать традиционное интересным и даже модным, интегрировать его в современный контекст — поиск удачной формы донесения национальной культурной идеи.

– комментирует коллаборацию Настя Ивченко, автор Ukrainian Folks, соучредитель бутикового коммуникационного агентства Public Kitchen.

Фольклорная коллаборация JUL и Ukrainian Folks
Фольклорная коллаборация JUL и Ukrainian Folks / Фото: пресс-служба

Реклама

Мы снова рискнули и продолжили тему переводов украинских песен. Добавили зимнего, "лунного" и "рождественского". Настя поэксперементировала с цветами и формами, что очень своевременно в осенний период. Счастлива дотронуться к украинскому в каждом дропе.

– комментирует коллаборацию Юлия Логвин, основательница бренда JUL.

Новая коллекция JUL и Ukrainian Folks | Фото: пресс-служба
Новая коллекция JUL и Ukrainian Folks / Фото: пресс-служба
Новая коллекция JUL и Ukrainian Folks | Фото: пресс-служба
Новая коллекция JUL и Ukrainian Folks / Фото: пресс-служба
Новая коллекция JUL и Ukrainian Folks | Фото: пресс-служба
Новая коллекция JUL и Ukrainian Folks / Фото: пресс-служба
Новая коллекция JUL и Ukrainian Folks | Фото: пресс-служба
Новая коллекция JUL и Ukrainian Folks / Фото: пресс-служба
Новая коллекция JUL и Ukrainian Folks | Фото: пресс-служба
Новая коллекция JUL и Ukrainian Folks / Фото: пресс-служба
Новая коллекция JUL и Ukrainian Folks | Фото: пресс-служба
Новая коллекция JUL и Ukrainian Folks / Фото: пресс-служба
Новая коллекция JUL и Ukrainian Folks | Фото: пресс-служба
Новая коллекция JUL и Ukrainian Folks / Фото: пресс-служба
Новая коллекция JUL и Ukrainian Folks | Фото: пресс-служба
Новая коллекция JUL и Ukrainian Folks / Фото: пресс-служба
Новая коллекция JUL и Ukrainian Folks | Фото: пресс-служба
Новая коллекция JUL и Ukrainian Folks / Фото: пресс-служба
Новая коллекция JUL и Ukrainian Folks | Фото: пресс-служба
Новая коллекция JUL и Ukrainian Folks / Фото: пресс-служба
Новая коллекция JUL и Ukrainian Folks | Фото: пресс-служба
Новая коллекция JUL и Ukrainian Folks / Фото: пресс-служба
Новая коллекция JUL и Ukrainian Folks | Фото: пресс-служба
Новая коллекция JUL и Ukrainian Folks / Фото: пресс-служба
Новая коллекция JUL и Ukrainian Folks | Фото: пресс-служба
Новая коллекция JUL и Ukrainian Folks / Фото: пресс-служба
Новая коллекция JUL и Ukrainian Folks | Фото: пресс-служба
Новая коллекция JUL и Ukrainian Folks / Фото: пресс-служба
Новая коллекция JUL и Ukrainian Folks | Фото: пресс-служба
Новая коллекция JUL и Ukrainian Folks / Фото: пресс-служба
Новая коллекция JUL и Ukrainian Folks | Фото: пресс-служба
Новая коллекция JUL и Ukrainian Folks / Фото: пресс-служба
1/16

Автором графического дизайна стал Антон Синица.

Читайте также:

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор проекта Красиво

Я не из тех людей, которые со школы знали, кем будут, когда вырастут. Но один важный человек как-то мне сказал: "Образование филолога - полифункциональное: можешь быть и учителем, и журналистом, и кем-угодно, если мозги работают", - поэтому посвятила себя углубленному изучению литературы и даже выпустила сборник сочинений, чтобы мама гордилась. В журналистике с 2014 года. Работала в интернет-изданиях: Infomist, Телеграф и HOCHU.ua. К команде Сегодня.ua присоединилась в ноябре 2021.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Мобильные духом
Получи свою суперсилу
Залетай во вселенную Киевстар!
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Just do it
Полезный совет на сегодня
No Smoking
Эффективные способы
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Happy New Year
Встречаем Новый год в Европе
Выбрать направление
Реюнион года
Поттериана возвращается! Ждешь премьеру?
Когда и где смотреть
Лайфхак недели
Как сделать фото на 1000 лайков
Хакнуть
Здорово
Узнать индекс массы своего тела СЕГОДНЯ
Рассчитать
Ваш ИМТ
Be like Carrie Bradshow
Хочешь арендовать знаменитую квартиру героини
Сколько стоит жилье в стиле Керри
Личный опыт
Что нужно знать перед тем, как стоять на гвоздях
Честный отзыв
Осеннее чтиво
Выбираем книгу под настроение
Буду читать
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Насколько за год подорожала богатая жизнь?
Идем в самый дорогой супермаркет Киева
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
15 - 21 ноября
Читать гороскоп
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять