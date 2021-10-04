Life
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❓ Отставка Разумкова 🚨 Задержание Саакашвили ⚡ Газовый скандал с Венгрией 🚫 Скандальный закон про олигархов

Наши в Париже

Стиль Зеленской

Отдых в Будапеште

Мисс Украина

Тесты

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

Ботфорты для мужчин, костюмы на Хэллоуин и украшения-веревки: Givenchy показали новую коллекцию в Париже

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life"
4 октября, 12:17
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Креативный директор дома Мэтью М. Уильямс представил коллекцию в здании крупнейшего концертного зала Европы. Сложный крой – главная тема сезона
Givenchy SS 2022
Givenchy SS 2022 / Фото: Vogue

Мэтью М. Уильямс показал свою третью коллекцию одежды, созданную для Givenchy сезона весна-лето 2022. В отличии от фиолетовых и желтых образов, как на показе Valentino, креативный директор бренда сосредоточился на темной стороне.

Показ прошел внутри крупнейшего концертного зала Европы – Пари-Ла-Дефанс Арена. Уильямс возвел гигантскую овальную световую конструкцию, в которой около 70 моделей представили творения дизайнера.

Реклама

Givenchy SS 2022
Givenchy SS 2022 / Фото: Vogue

За основу Мэтью взял силуэты 1940-х годов – скульптурные плечи, узкая талия. Также в коллекции были представлены: кроп-свитеры с объемными плечами, шаровары с рюшами, платья-колонны с инкрустированными большими пайетками, жакеты болеро с подкладкой с плотной микроплиссировкой.

Givenchy SS 2022
Givenchy SS 2022 / Фото: Vogue

Реклама

Givenchy SS 2022
Givenchy SS 2022 / Фото: Vogue

Изделия действительно проработанные и сложные. Во многих смыслах эта коллекция была предшественницей идеи делать одежду от-кутюр. Это видно в тщательном дизайне, который разрабатывался для жестких конструкций, таких как высокие клоги, обтягивающие куртки из неопрена, деконструированный корсет с баской, как будто торчащей из бедер моделей.

- прокомментировал Мэтью М. Уильямс.

Одним из самых интересных экспериментов стали образы с хэллоунскими мотивами: принты злых смайликов на одежде и сумки-тыквы.

Реклама

Givenchy SS 2022
Givenchy SS 2022 / Фото: Vogue

Givenchy SS 2022
Givenchy SS 2022 / Фото: Vogue

Интересно, как дизайнер интерпретирует размытие гендерности, предложив носить ботфорты как женщинам, так и мужчинам.

Givenchy SS 2022
Givenchy SS 2022 / Фото: Vogue

Givenchy SS 2022
Givenchy SS 2022 / Фото: Vogue

Над украшениями Уильямс также провел эксперимент. Как подметили в Instagram-аккаунте Diet Prada, веревка вокруг шеи напоминает похожие мотивы у Burberry на показе в феврале 2019 года.

Givenchy SS 2022
Givenchy SS 2022 / Фото: Vogue

Givenchy SS 2022
Givenchy SS 2022 / Фото: Vogue

Givenchy SS 2022
Givenchy SS 2022 / Фото: Vogue

Givenchy SS 2022
Givenchy SS 2022 / Фото: Vogue

Givenchy SS 2022
Givenchy SS 2022 / Фото: Vogue

Givenchy SS 2022
Givenchy SS 2022 / Фото: Vogue

Givenchy SS 2022
Givenchy SS 2022 / Фото: Vogue

Givenchy SS 2022
Givenchy SS 2022 / Фото: Vogue

Givenchy SS 2022
Givenchy SS 2022 / Фото: Vogue

Givenchy SS 2022
Givenchy SS 2022 / Фото: Vogue

Givenchy SS 2022
Givenchy SS 2022 / Фото: Vogue

Givenchy SS 2022
Givenchy SS 2022 / Фото: Vogue

Givenchy SS 2022
Givenchy SS 2022 / Фото: Vogue

Givenchy SS 2022
Givenchy SS 2022 / Фото: Vogue

Читайте также:

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Холостячки для Илона Маска
TOП-5 украинских невест
Тина Кароль, 36 лет
Тина Кароль, 36 лет
Злата Огневич, 35 лет
Злата Огневич, 35 лет
Леся Никитюк, 33 года
Леся Никитюк, 33 года
Анна Ризатдинова, 28 лет
Анна Ризатдинова, 28 лет
Дарья Белодед, 20 лет
Дарья Белодед, 20 лет
1/2
Опрос
Ближайшие события

Неделя моды в Париже

27 сентября - 5 октября

Мисс Украина

21 октября

Gotham Awards-2021

29 ноября
ТОП-5 фавориток редакции
"Мисс Украина-2021"
@saraednswel
@saraednswel
@liza__miroshka
@liza__miroshka
@____rudi_____
@____rudi_____
@martareznichenko
@martareznichenko
@kris_trump
@kris_trump
1/2
MUST HAVE
Beauty-новинки по уходу за волосами
Купить
Just do it
Полезный совет на сегодня
Включайте в рацион продукты, богатые витамином D
Узнать ТОП-5 продуктов
Лайфхак дня
Как сделать сушку из яблок
Хакнуть
Сольник звезды
Джамала
21 октября / 19:00
5 главных концертов октября
Брэд Питт для фильма «Вавилон»
Эстетика дома
Интерьерная линейка от Louis Vuitton
1/2
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
27 сентября - 3 октября
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Ночь в отеле на Мальдивах за миллион гривен
За что такие деньги?
Личный опыт
Как съездить в Будапешт недорого
Реальные цены
Гороскоп
Твой гороскоп на сентябрь

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять