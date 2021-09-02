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Смотрите: Елена Зеленская в черно-белой фотосессии на обложке украинского глянца

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"
2 сентября, 13:20
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В честь своего 20-летия журнал Elle в Украине пригласил первую леди страны сняться для обложки сентябрьского номера
Первая леди Украины на обложке глянца
Первая леди Украины на обложке глянца / Фото: elle.ua

Елена Зеленская, которая сейчас пребывает с рабочим визитом в США, стала лицом юбилейного номера журнала Elle Украина. Первая леди Украины снялась для обложки сентябрьского номера издания, который в этом месяцев празднует свое 20-летие.

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На черно-белых фото Елена позирует в трикотажном свитере и юбке в гусиную лапку. Супруга президента снялась вместе с детьми, одетыми в черные платья с белыми воротниками.

На снимках Зеленская выглядит расслабленно и с улыбкой на лице.

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Первая леди Украины на страницах глянца
Первая леди Украины на страницах глянца / Фото: elle.ua

Фото были опубликованы сегодня во всех соцсетях издания. Пока подробности откровенного интервью не раскрываются, журналисты лишь заинтриговали постами:

Журнал Elle празднует свое 20-летие в Украине! Встречайте юбилейный номер с Еленой Зеленской на обложке! Эксклюзивное интервью с первой леди Украины! А также в номере яркие фотосессии и материалы за всю историю украинского издания Elle!

Смотрите видео о рабочем визите президента Украины и первой леди в США:

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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