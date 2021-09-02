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Дивіться: Олена Зеленська в чорно-білій фотосесії на обкладинці українського глянцю

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"
2 вересня, 13:20
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На честь свого 20-річчя журнал Elle Україна запросив першу леді країни знятися для обкладинки вересневого номера
Перша леді України на обкладинці глянцю
Перша леді України на обкладинці глянцю / Фото: elle.ua

Олена Зеленська, яка зараз перебуває з робочим візитом в США, стала обличчям ювілейного номера журналу Elle Україна. Перша леді України знялася для обкладинки вересневого номера видання, який в цьому місяців святкує своє 20-річчя.

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На чорно-білих фото Олена позує в трикотажному светрі і спідниці в гусячу лапку. Дружина президента знялася разом з дітьми, одягненими в чорні сукні з білими комірцями.

На знімках Зеленська виглядає спокійно і з посмішкою на обличчі.

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/ Фото: elle.ua

Фото були опубліковані сьогодні в усіх соцмережах видання. Поки подробиці відвертого інтерв'ю не розкриваються, журналісти лише заінтригували постами:

Журнал ELLE святкує своє 20-річчя в Україні! Зустрічайте ювілейний номер з Оленою Зеленською на обкладинці! Ексклюзивне інтерв’ю з першою леді України! А також у номері найяскравіші фотосесії та матеріали за всю історію українського видання ELLE!

Дивіться відео про робочий візит президента України і першої леді в США:

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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