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Do not touch my clothes: афганские женщины запустили флешмоб против режима талибов

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"
20 сентября, 14:38
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Кампанию поддержали тысячи женщин по всему миру, которые ведут борьбу с Талибаном за права женщин в Афганистане. Рассказываем подробности в статье
Афганские женщины борются против режима талибов
Афганские женщины борются против режима талибов / Фото: france24.com

Афганские женщины запустили кампанию в соцсетях, протестуя против строгих правил талибов. Они делятся фотографиями, на которых изображены в ярких традиционных афганских нарядах, используя хэштег #DoNotTouchMyClothes.

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Традиционные платья резко контрастируют с черными и полностью закрытыми с ног до головы одеяниями, которые требуют носить талибы. Движение появилось в ответ на требования режима обязательно носить хиджаб всем студенткам. Женщины опасаются, что вскоре им запретят выбирать любые другие наряды.

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Проект запустила бывшая профессор истории Американского университета в Афганистане доктор Бахар Джалали.

Я опубликовала свое фото в традиционной афганской одежде и призвала других афганцев во всем мире сделать то же самое, потому что я знаю, что изображения очень сильны. Все очень быстро разлетелось. В кампании принимает участие много людей, я думаю, это действительно говорит о безотлагательности того, что происходит в Афганистане.

Женщины заявляют, что талибы посягают на национальную идентичность. Джалали рассказала журналистам France24, что многие образованные люди покинули Афганистан, но находясь за пределами страны, берут на себя ответственность за информирование, просвещение и борьбу с дезинформацией о том, что такое афганская культура.

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У каждой этнической группы и региона Афганистана есть своя традиционная одежда. Несмотря на это разнообразие, все они имеют одну общую тему: много цветов. Зеленые, желтые, белые, синие, розовые и другие цвета вместе с ручной вышивкой передаются из поколения в поколение. Обычно эту одежду выбирали для особых случаев, так как на ее изготовление уходит очень много времени.

Большинство женщин, участвовавших в онлайн-кампании, проживают за пределами Афганистана. В первую очередь они преследуют борьбу за права женщин и право на самовыражение.

Так, традиционную синюю паранджу, известную как чадори, люди носили в регионах и в Кабуле на протяжении сотен лет. Это предмет одежды родом из Пакистана и Индии.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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