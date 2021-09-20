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Do not touch my clothes: афганські жінки запустили флешмоб проти режиму талібів

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"
20 вересня, 14:38
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Кампанію підтримали тисячі жінок по всьому світу, які ведуть боротьбу з Талібаном за права жінок в Афганістані. Розповідаємо подробиці в статті
Афганські жінки борються проти режиму талібів
Афганські жінки борються проти режиму талібів / Фото: france24.com

Афганські жінки запустили кампанію в соцмережах, протестуючи проти суворих правил талібів. Вони діляться фотографіями, на яких зображені в яскравих традиційних афганських нарядах, використовуючи хештег #DoNotTouchMyClothes.

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Традиційні сукні різко контрастують з чорними і повністю закритими з ніг до голови шатами, які вимагають носити таліби. Рух з'явилося у відповідь на вимоги режиму обов'язково носити хіджаб всім студенткам. Жінки побоюються, що незабаром їм заборонять вибирати будь-які інші наряди.

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Проект запустила колишня професор історії Американського університету в Афганістані доктор Бахар Джалалі.

Я опублікувала своє фото в традиційному афганському одязі та закликала інших афганців у всьому світі зробити те ж саме, тому що я знаю, що зображення дуже сильні. Все дуже швидко розлетілася. У кампанії беруть участь багато людей, я думаю, це дійсно говорить про невідкладність того, що відбувається в Афганістані.

Жінки заявляють, що таліби зазіхають на національну ідентичність. Джалалі розповіла журналістам France24, що багато освічених людей покинули Афганістан, але перебуваючи за межами країни, беруть на себе відповідальність за інформування, просвіту та боротьбу з дезінформацією про те, що таке афганська культура.

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У кожної етнічної групи і регіону Афганістану є свій традиційна одяг. Незважаючи на цю різноманітність, всі вони мають одну загальну тему: багато кольорів. Зелені, жовті, білі, червоні, сині, рожеві та інші кольори разом з ручною вишивкою передаються з покоління в покоління. Зазвичай цей одяг вибирали для особливих випадків, так як на його виготовлення йде дуже багато часу.

Більшість жінок, які брали участь в онлайн-кампанії, проживають за межами Афганістану. В першу чергу вони переслідують боротьбу за права жінок і право на самовираження.

Традиційну синю паранджу, відому як чадор, люди носили в регіонах і в Кабулі протягом сотень років. Цей предмет одягу родом з Пакистану та Індії.

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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