Do not touch my clothes: афганські жінки запустили флешмоб проти режиму талібів

Афганські жінки запустили кампанію в соцмережах, протестуючи проти суворих правил талібів. Вони діляться фотографіями, на яких зображені в яскравих традиційних афганських нарядах, використовуючи хештег #DoNotTouchMyClothes.

This is Afghan culture. I am wearing a traditional Afghan dress. #AfghanistanCulture pic.twitter.com/DrRzgyXPvm