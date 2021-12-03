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И руки в тепле: 5 модных женских рукавиц сезона, которые нужно было купить еще вчера

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор проекта Красиво
3 декабря, 14:39
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Мы разобрали самые популярные аксессуары, среди которых вы найдете свои. А также предложили стильные варианты и указали их цены
Стильные перчатки зимой 2021-2022
Стильные перчатки зимой 2021-2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

"Она меняла возлюбленных, как перчатки. Перчаток она никогда не меняла", – писал Эмиль Кроткий. К счастью, мы живем в том мире, когда перчатки уже не считаются такой роскошью, и можем себе позволить их менять хоть каждый день, подбирая под ситуации, гардероб, настроение и погоду, как и модные шапки.

Синоптики нам обещают достаточно суровую зиму со всеми ее "прелестями" в виде морозов, снега и ветреной погоды. Поэтому стоит позаботиться об утеплении всех открытых участков тела. Пора говорить о перчатках. Удивительно, как много женщин игнорируют этот предмет гардероба, а зря! Помимо существенного вреда коже от антисептиков, с которым наши руки сталкиваются каждый день, игнорировать в холод рукавицы просто нельзя. Хорошие и качественные не займут в сумочке или кармане много места, но станут панацеей на всю зиму 2021-2021. Но какие же выбрать?

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Классические черные кожаные перчатки

Кожаные перчатки – базовая вещь, которая должна быть в гардеробе, как и черная сумка или белая футболка. Если выбрать правильный размер и как следует за ними ухаживать, то перчатки прослужат вам много лет. Еще осенью современное прочтение классических перчаток показали Prada, украсив их небольшой "сумочкой", которую часто можно встретить на ботинках, сумках и ремнях бренда.

Кожаные перчатки Prada
Кожаные перчатки Prada / Фото: prada.com

А вот такие варианты кожаных перчаток мы подобрали для вас.

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Кожаные перчатки Braska за 999 грн
Кожаные перчатки Braska за 999 грн / Фото: intertop.ua

Кожаные перчатки Karl Lagerfeld 2599 грн
Кожаные перчатки Karl Lagerfeld 2599 грн / Фото: KARL

Женские черные кожаные перчатки TOMMY HILFIGER 3190 грн
Женские черные кожаные перчатки TOMMY HILFIGER 3190 грн / Фото: Tommy Hilfiger

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Перчатки-митенки (без пальцев)

Никто так не любил перчатки без пальцев, как Его Величество Карл Лагерфельд. Помимо того, что дизайнер почти всегда сам появлялся на публике в этом аксессуаре, он также создал немалую коллекцию не самых теплых, но очень стильных аксессуаров. Если вы водите машину, то они вам подойдут. В холодную зиму на них вряд ли придется рассчитывать, но некоторые вещи существуют как дополнение к образу. Это просто нужно принять.

Карл Лагерфельд в перчатках без пальцев
Карл Лагерфельд в перчатках без пальцев / Фото: открытые источники

Предлагаем и вам присмотреться к стильному аксессуару.

Перчатки-митенки Karl Lagerfeld 3534 грн
Перчатки-митенки Karl Lagerfeld 3534 грн / Фото: KARL

Кожаные перчатки-митенки DOLCE&GABBANA с цепочками и бучинами 20179 грн
Кожаные перчатки-митенки DOLCE&GABBANA с цепочками и бучинами 20179 грн / Фото: symbol.ua

Перчатки-митенки тканевые Reserved 359 грн
Перчатки-митенки тканевые Reserved 359 грн / Фото: reserved.com/

Варежки

Как известно, каменный век закончился не потому, что закончились камни. Поэтому эко-мех в современном модном мире давно занял лидирующие позиции. Он повсюду: бренды предлагают выбирать шубы из искусственного меха, покупать курточки из искусственными наполнителями и вставками из эко-меха, ходить в пушистых унтах. Не обошел стороной тренд и перчатки. Givenchy сделали ставку на объемные меховые перчатки, которые вы выберите потому, что это тепло!

Пушистые рукавицы из эко-меха Givenchy
Пушистые рукавицы из эко-меха Givenchy / Фото: instagram.com/givenchyofficial

Вот такие варианты на рассмотрение предлагаем мы вам.

Варежки из искусственной овчины MANGO 549 грн
Варежки из искусственной овчины MANGO 549 грн / Фото: shop.mango.com/

Варежки MAX MARA 3712 грн
Варежки MAX MARA 3712 грн / Фото: MAX MARA

Стильные теплые варежки ISABEL MARANT 4795 грн
Стильные теплые варежки ISABEL MARANT 4795 грн / Фото: Isabel Marant

Удлиненные перчатки

Одним из аксессуаров, не теряющих актуальность, являются удлиненные или так называемые "оперные" перчатки. Это не просто элегантная вещь, истоки которой берут начало в далеких 1920-х годах, но и стильный элемент как повседневного, так и вечернего образа. Немного пафосные на вид, но идеальные, чтобы руки были в тепле. Versace предлагают обыграть черный повседневный образ с помощью эффектной пары перчаток.

"Оперные" перчатки Versace
"Оперные" перчатки Versace / Фото: Versace

А вот что предлагаем мы.

Однотонные кожаные перчатки Jil Sander 9680 грн
Однотонные кожаные перчатки Jil Sander 9680 грн / Фото: Jil Sander

Длинные кожаные перчатки Reserved 1099 грн
Длинные кожаные перчатки Reserved 1099 грн / Фото: reserved.com/

Сенсорные перчатки

Сенсорные перчатки настолько удобны в ежедневной носке, что раз попробовав, больше не захочется их менять. Теперь не нужно снимать рукавицы каждый раз, когда звонит телефон. Ты можешь все, когда на тебе они.

Сенсорные перчатки MANGO из трикотажа 699 грн
Сенсорные перчатки MANGO из трикотажа 699 грн / Фото: shop.mango.com/

Сенсорные перчатки CALVIN KLEIN JEANS 3199 грн
Сенсорные перчатки CALVIN KLEIN JEANS 3199 грн / Фото: Calvin Klein

Женские перчатки Smart Touch LuckyLOOK 695 грн
Женские перчатки Smart Touch LuckyLOOK 695 грн / Фото: luckyLook

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Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор проекта Красиво

Я не из тех людей, которые со школы знали, кем будут, когда вырастут. Но один важный человек как-то мне сказал: "Образование филолога - полифункциональное: можешь быть и учителем, и журналистом, и кем-угодно, если мозги работают", - поэтому посвятила себя углубленному изучению литературы и даже выпустила сборник сочинений, чтобы мама гордилась. В журналистике с 2014 года. Работала в интернет-изданиях: Infomist, Телеграф и HOCHU.ua. К команде Сегодня.ua присоединилась в ноябре 2021.

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