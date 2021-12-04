Life
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
😷 Штам Омікрон ⚽ Верес - Динамо: онлайн 💸 Тисяча Зеленського Маско, хто ти? Маско, хто ти?

Свята у Європі

Капелюх на Новий рік

Харчування взимку

Шоу "Маска"-2

Новий рік 2022

Ціна - космос!
СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

Balenciaga та Adidas будуть випускати віртуальний одяг. Розповідаємо, як його носити

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор проекту Красиво
4 грудня, 10:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Над його створенням працюватиме окремий підрозділ бренду
Седрік Чарбіт заявив, що бренд приєднується до метавсесвіту
Седрік Чарбіт заявив, що бренд приєднується до метавсесвіту / Фото: Колаж: Сьогодні

Марк Цукерберг давно зрозумів, що майбутнє його багатомільярдної компанії саме за метавсесвітом, перейменувавши Facebook у Meta. Світ моди також плавно схиляється до цієї думки. Ось і Balenciaga створюватиме одяг для метавсесвітів, розробкою якого займеться новий підрозділ бренду. Також Adidas виходить на ринок метавсесвітів із трьома NFT-партнерами.

На конференції видання The Business of Fashion виконавчий директор Balenciaga Седрік Чарбіт розповів, що бренд приєднується до метавсесвіту. Незабаром марка почне випускати віртуальний одяг. Про це повідомляє Hypebae.

Реклама

Седрік Чарбіт заявив, що Balenciaga приєднується до метавсесвіту
Седрік Чарбіт заявив, що Balenciaga приєднується до метавсесвіту / Фото: открытые источники

Використання цифрового одягу — це те, чого нам не вистачає зараз. На цей момент кульмінацією взаємодії бренду з покупцем є те, що вони коментують, натискають "подобається" або купують щось. Я гадаю, що ми зможемо вийти на наступний рівень.

— заявив Чарбіт.

Така новина не стала сенсацією, оскільки всі давно знають про любов дизайнера бренду Демни Гвасалії до цифрового простору. А багато останніх лукбуків, кампаній і показів Balenciaga створювалися з використанням комп'ютерної графіки.

Реклама

Створенням віртуального одягу Balenciaga займеться окремий підрозділ
Створенням віртуального одягу Balenciaga займеться окремий підрозділ / Фото: Hypebae

Нагадаємо, що раніше бренд випускав відеогру, присвячену осінньо-зимовій колекції 2021, для якої було створено 44 цифрові клони.

Не став дихати в спини іншим і бренд Adidas. Виробник спорттоварів також виходить на ринок метавсесвітів, в рамках співпраці з NFT-проектами Bored Ape Yacht Club, gmoney NFT і PUNKS Comic. Інформація про це з'явилася у мікроблозі компанії.

Реклама

Метавсесвіт — це простір, в якому кожен може виражати свої оригінальні ідеї і бути самим собою в будь-якій формі. Завдяки можливостям технології блокчейн і невзаємозамінним токенам (NFT), ці першопрохідці зможуть отримати право власності на те, що вони створюватимуть.

— повідомили розробники, представивши ініціативу в мобільному додатку.

Як носити віртуальні речі

Щоб "одягти" цифрову річ, потрібно при оформленні онлайн-замовлення у відповідному магазині, завантажити своє фото. Команда дизайнерів обраного бренду адаптує одяг під ваше зображення. В результаті, ви отримаєте фото, на якому будете в такому одязі. Його можна завантажити у соцмережі. Таким чином, користувачі зможуть з'являтися в різноманітних аутфітах у своєму профілі, при цьому не розширюючи гардероб.

Незабаром подібну практику, швидше за все, адаптують і до всіх онлайн-конференцій.

Витрачати гроші на речі, до яких не можна доторкнутися – звучить вкрай дивно і, навіть, безглуздо. Але колись і можливість вимикати світло у будинку зі свого смартфона, перебуваючи в іншій частині світу, теж була фантастикою.

Насамперед, віртуальний одяг може врятувати екологію планети, яка й так страждає від надвиробництва.

Читайте також:

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор проекту Красиво

Я не з тих людей, які знали зі школи, ким будуть, коли виростуть. Але одна важлива людина якось мені сказала: "Освіта філолога - поліфункціональна: можеш бути і вчителем, і журналістом, і будь-ким, якщо мізки працюють", - тому присвятила себе поглибленому вивченню літератури і навіть випустила збірку творів, щоб мама пишалася. У журналістиці з 2014 року. Працювала в інтернет-виданнях: Infomist, Телеграф та HOCHU.ua. До команди Сегодня.ua приєдналася у листопаді 2021 року.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Святковий календар грудня
Оригінальні ідеї подарунків
Зазирни під ялинку!
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Just do it
Корисна порада на сьогодні
No Smoking
Ефективні поради
Зворотній відлік
До Нового року залишилось:
Готуємось разом
Під ялинку!
Happy New Year
Зустрічаємо Новий рік у Європі
Обрати напрямок
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Happy New Year
А ви вже вбрали ялинку?
Лайфхак тижня
Як зробити фото на 1000 лайків
Хакнути
Здорово
Дізнатися індекс маси свого тіла СЬОГОДНІ
Розрахувати
Ваш ІМТ
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні?
Скільки коштує житло у стилі Керрі
Особистий досвід
Що потрібно знати перед тим, як стояти на цвяхах
Чесний відгук
Книжкова полиця
Обираємо книгу під настрій
Читатиму
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Наскільки за рік подорожчало багате життя?
Йдемо у найдорожчий супермаркет Києва
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
29 листопада - 5 грудня
Читати гороскоп
Велике оновлення мереж
Як економити з "розумними лічильниками"
Увімкни мозок!
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти