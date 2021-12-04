Balenciaga та Adidas будуть випускати віртуальний одяг. Розповідаємо, як його носити

Над його створенням працюватиме окремий підрозділ бренду

Седрік Чарбіт заявив, що бренд приєднується до метавсесвіту / Фото: Колаж: Сьогодні

Марк Цукерберг давно зрозумів, що майбутнє його багатомільярдної компанії саме за метавсесвітом, перейменувавши Facebook у Meta. Світ моди також плавно схиляється до цієї думки. Ось і Balenciaga створюватиме одяг для метавсесвітів, розробкою якого займеться новий підрозділ бренду. Також Adidas виходить на ринок метавсесвітів із трьома NFT-партнерами.

На конференції видання The Business of Fashion виконавчий директор Balenciaga Седрік Чарбіт розповів, що бренд приєднується до метавсесвіту. Незабаром марка почне випускати віртуальний одяг. Про це повідомляє Hypebae.

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Седрік Чарбіт заявив, що Balenciaga приєднується до метавсесвіту / Фото: открытые источники

Використання цифрового одягу — це те, чого нам не вистачає зараз. На цей момент кульмінацією взаємодії бренду з покупцем є те, що вони коментують, натискають "подобається" або купують щось. Я гадаю, що ми зможемо вийти на наступний рівень.

— заявив Чарбіт.

Така новина не стала сенсацією, оскільки всі давно знають про любов дизайнера бренду Демни Гвасалії до цифрового простору. А багато останніх лукбуків, кампаній і показів Balenciaga створювалися з використанням комп'ютерної графіки.

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Створенням віртуального одягу Balenciaga займеться окремий підрозділ / Фото: Hypebae

Нагадаємо, що раніше бренд випускав відеогру, присвячену осінньо-зимовій колекції 2021, для якої було створено 44 цифрові клони.

Не став дихати в спини іншим і бренд Adidas. Виробник спорттоварів також виходить на ринок метавсесвітів, в рамках співпраці з NFT-проектами Bored Ape Yacht Club, gmoney NFT і PUNKS Comic. Інформація про це з'явилася у мікроблозі компанії.

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Метавсесвіт — це простір, в якому кожен може виражати свої оригінальні ідеї і бути самим собою в будь-якій формі. Завдяки можливостям технології блокчейн і невзаємозамінним токенам (NFT), ці першопрохідці зможуть отримати право власності на те, що вони створюватимуть.

— повідомили розробники, представивши ініціативу в мобільному додатку.

Як носити віртуальні речі

Щоб "одягти" цифрову річ, потрібно при оформленні онлайн-замовлення у відповідному магазині, завантажити своє фото. Команда дизайнерів обраного бренду адаптує одяг під ваше зображення. В результаті, ви отримаєте фото, на якому будете в такому одязі. Його можна завантажити у соцмережі. Таким чином, користувачі зможуть з'являтися в різноманітних аутфітах у своєму профілі, при цьому не розширюючи гардероб.

Незабаром подібну практику, швидше за все, адаптують і до всіх онлайн-конференцій.

Витрачати гроші на речі, до яких не можна доторкнутися – звучить вкрай дивно і, навіть, безглуздо. Але колись і можливість вимикати світло у будинку зі свого смартфона, перебуваючи в іншій частині світу, теж була фантастикою.

Насамперед, віртуальний одяг може врятувати екологію планети, яка й так страждає від надвиробництва.

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