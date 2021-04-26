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Лучший иностранный фильм на Оскаре-2021 – "Еще по одной"

Сегодня, 03:24

Фильм был снят в Дании, в главной роли – Мадс Миккельсон

Проходит 93-я церемония вручения кинопремии "Оскар", и мы ведем текстовую онлайн-трансляцию.

В номинации "Лучший иностранный фильм" победила кинолента "Еще по одной" (Дания).

Отметим, что датская трагикомедия "Еще по одной" режиссера Томаса Винтерберга ранее получила главную награду Европейской киноакадемии.

"Еще по одной"
"Еще по одной"
Фото: themoviedb.org

О чем фильм

Сюжет фильма "Еще по одной" повествует о четырех учителях средней школы Копенгагена, которые решают проверить на себе любопытную научную гипотезу. Согласно ей, содержание 0,5 промилле алкоголя в крови способствует счастью и продуктивности человека. Каждое утро друзья решают выпивать такую дозу алкоголя, и вскоре это начинает показывать отличные результаты...

Киноленты, которые также претендовали на победу в этой номинации:

  • "Вся жизнь впереди"
  • "Лучшая пора"
  • "Человек, который продал свою шкуру"
  • Quo Vadis, Aida? ("Куда ты идешь, Аида?")

Напомним, большая часть церемонии "Оскар" проходит в Лос-Анджелесе на станции United Station железнодорожного вокзала города. Кроме этого, мероприятие проходит частично в Лондоне и Париже, откуда гости церемонии не смогли прилететь в США из-за пандемии COVID-19.

Ведущими премии стали многие звезды Голливуда, среди которых: Брэд Питт, Харрисон Форд, Зендая, Холли Берри и многие другие. Одним из продюсеров церемонии в этом году выступил режиссер Стивен Содерберг, снявший в 2011 году судьбоносный фильм о пандемии "Заражение".

Ранее мы показали наряды звезд на красной дорожке.

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