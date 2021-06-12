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51-летняя Гвен Стефани выходит замуж во второй раз

Сегодня, 09:17

Певица сообщила радостную новость в своем Instagram – она выходит замуж за Блейка Шелтона, с которым встречается больше пяти лет

Певица Гвен Стефани выходит замуж
Певица Гвен Стефани выходит замуж
Фото: instagram.com/gwenstefani

Американская певица Гвен Стефани собралась замуж. Звезда готовится связать себя узами брака с кантри-певцом Блейком Шелтоном, который сделал ей предложение в прошлом году. Свадьба состоится этим летом.

Радостной новостью Гвен Стефани поделилась с фолловерами в Instagram. Она опубликовала красноречивый снимок, который подписала: "Она выходит замуж".

Певица Гвен Стефани сообщила, что выходит замуж
Певица Гвен Стефани сообщила, что выходит замуж
Фото: instagram.com/gwenstefani

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Гвен Стефани состоит в отношениях с Блейком Шелтоном около шести лет. перед тем, как позвать артистку замуж, он попросил благословения у ее троих детей. Гвен воспитывает сыновей Кингстона, Зума и Аполло от первого брака с Гэвином Россдэйлом.

Гвен Стефани выходит замуж за Блейка Шелтона
Гвен Стефани выходит замуж за Блейка Шелтона
Фото: instagram.com/gwenstefani

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шоу-бизнес Гвен Стефани замужество
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