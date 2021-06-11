Ким Кардашьян все время ощущала себя одинокой в браке с Канье Уэстом – заявление звезды

Ким призналась, что долгое время чувствовала себя одинокой из-за того, что Канье жил на два штата – Калифорнию и Вайоминг. Телезвезда решила, что больше не будет это терпеть

Ким Кардашьян заявила, что долгое время искала счастье Фото: Getty Images, скриншот

Состоялась премьера последнего выпуска популярного в США реалити-шоу "Семейство Кардашьян", где Ким Кардашьян снова разоткровенничалась на тему ее развода с рэпером Канье Уэстом, сообщает People.

Ким призналась, что сейчас она ходит к психологу и пытается "найти ощущение счастья".

"Мне нужно поработать над собой и посмотреть, где я нахожусь – и это то, из-за чего я так взволнована. Ты просто пробуждаешься в свои 40 лет и понимаешь, что хочешь просто быть счастливой", – говорит Ким.

Кардашьян призналась, что ощущала себя одинокой, будучи в браке с Канье Уэстом. Постоянное отсутствие рэпера дома (Канье часто уезжал на свое ранчо в штат Вайоминг) начало сказываться на их отношениях.

"Я никогда не осознавала, что я одинока. Всегда думала, что это нормально, что мой муж переезжает из штата в штат. Я постоянно ездила с ним. Но потом, когда мне исполнилось 40, я поняла: мне не нужен муж, который живет в совершенно другом месте, вдали от меня. Мне нужен человек, который будет каждый день со мной, будет поддерживать меня, заниматься общим делом – это те вещи, которых у меня никогда не было", – говорит Ким Кардашьян.

Ким Кардашьян Фото: instagram.com/kimkardashian

Напомним, ранее Канье Уэста заметили на прогулке вместе с моделью Ириной Шейк во Франции. Ирина прилетела к Канье, чтобы вместе отпраздновать его день рождения, который артист отмечал 8 июня. Как сообщили СМИ, Ирина Шейк была "поражена" тем, что рэпер пригласил ее во Францию, и "с радостью" приняла предложение провести с ним время.

Напомним, что Ким Кардашьян и Канье Уэст заключили брак в 2014 году. До этого они встречались два года. У Ким и Канье четверо детей: дочери Норт и Чикаго и сыновья Сэйнт и Псалм.

Мы также сообщали, что Ким пожаловалась своей сестре Хлое, что не могла больше поддерживать мужа и что "застряла в прошлом".

Смотрите видеосюжет о разводе Ким и Канье:

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