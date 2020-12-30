"Сидишь и ревешь": беременная жена Джеджулы находится в больнице и собирается с ним разводиться
Юлия Леута прокомментировала скандал
Беременная жена телеведущего Андрея Джеджулы модель Юлия Леута после угрозы выкидыша из-за мужа вышла в прямой эфир у себя в Instagram и рассказала о том, что сейчас происходит в их семье.
Юлия намекнула, что телеведущий поднимал на нее руку. Она заявила, что планирует разводиться и не боится одна воспитывать ребенка.
"Ну какую семью сохранять? Ждать пока он нагуляется в 45 лет? Ждать с моря погоды? Я одного ребенка сама подняла на ноги и второго подниму. Ничего страшного", – сказала жена Джеджулы.
Леута согласилась с сообщениями подписчиц, которые назвали Андрея "абьюзером". Джеджула, по словам Юлии, не раз срывался на жене: "Он утром энергию выпустит, а ты сидишь и ревешь, пока он весь день и вечер пропадает".
Будущая мама отметила, что только сейчас она увидела истинное лицо своего мужа.
"Конечно же, не видела, потому что была слепа. Только сейчас, во время беременности, у меня открылись глаза", – рассказала Юлия.
Она добавила, что все началось после свадьбы. Когда она к нему переехала.
"Он нормальный, когда включаешь камеру, или на людях. А когда мы дома, или с моими родственниками – он сразу король, надевает корону, сразу строит из себя короля", – сказала жена Джеджулы.
Юля не хочет вписывать телеведущего в графу "отец" в свидетельстве. Так она предполагает, что он может потом вставлять палки в колеса и вспомнила историю, что бывшая возлюбленного Джеджулы Санта Димопулос некоторое время не могла вывозить из общего сына за границу. Юля отметила, что сейчас поддерживает отношения с Сантой и только вчера они созванивались.
Леута заявила, что не собирается прощать Андрея Джеджулу и не верит, что он изменится. Завтра Юлию выписывают и она не знает, куда ей идти. Скорее всего она поедет к старшей дочери.
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