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Рэпер Серега издевался над младшей сестрой и поднимал на нее руку — признание девушки

Сегодня, 09:47

Сестра исполнителя рассказала об издевательствах брата

Осенью бывшая жена рэпера Сереги (настоящее имя – Сергей Пархоменко) Полина Ололо рассказала, что артист неоднократно поднимал на нее руку. Сам исполнитель это никак не комментировал. На защиту Полины стала родная сестра Сереги Алена Перший. На своей страничке в Instagram она рассказала, что в детстве популярный исполнитель над ней издевался.

Сейчас девушка прорабатывает травмы детства с психологом. Алена призналась, что с самого детства Серега ее унижал и называл ее ничтожеством.

"Ты ничтожество, ты говно, запомни это, повтори ещё раз. По слогам!". "Я-говно",- это одно из первых воспоминаний из моего детства, которое я прорабатываю с терапевтом годами", – пишет сестра Сереги в Instagram.

Полиграф ШарикоFF
Полиграф ШарикоFF
Фото: instagram.com/poligrafofficial

Девушка была жертвой не только морального насилия. Певец применял силу.

"Я помню как мой старший̆ брат душил меня, называя плаксой и нытиком, когда я просто попросила его купить поесть, будучи танцором в его группе. Это были очередные наши гастроли в столицу. Сколько ещё унизительных, пронизанных сексизмом и отвращением фраз я услышу в свой адрес от родного брата".

Алена призналась, что долго время молчала об этом и закрывала глаза на все – она считала исполнителя родным человеком. Но в ответ девушка слышала одни лишь оскорбления.

Рэпер Серега
Рэпер Серега
Фото: instagram.com/poligrafofficial

"Сколько лет я покрывала его жестокость, насилие, его издевательства... сколько лет я мчалась к нему, как к самому любимому, на любой зов, в ответ, получая "да посмотри на кого ты похожа! Ты нытик, сделай что-то со своей жизнью!" – вспоминает младшая сестра артиста

Алена решила нарушить молчание только потому, что Серега забрал детей у бывшей жены. Сейчас сыновья живут с певцом и по словам сестры, они уже получили психологическую травму. Младшая сестра отметила, что бывшая жена Сереги хорошая мама.

"Я люблю Полину, она всегда была мне как сестра и всегда была хорошей̆ мамой. То, что делает Сергей Пархоменко – отвратительно и ужасно. Уверена, эти мальчишки уже приобрели огромную травму, испытав все это. Уверена, что Сергей Пархоменко получит по заслугам. Уверена, что Марк и Платон будут с мамой. Потому что их мама одна из самых добрых и светлых, потому что их мама умеет любить, а Сергей Пархоменко – нет", – написала Алена.

В конце поста Алена назвала своего брата ничтожеством и нарциссом, унизившим всех, кто в него верил и помогал.

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