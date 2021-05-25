Світ продовжує слухати Шум Go_A – пісня в топі найкращих хітів світового рейтингу iTunes
Феноменальна україномовна пісня "Шум" у виконанні електрофолк гурту Go_A не перестає підкорювати слухачів по всьому світу. На підтвердження цього – рейтинги найпопулярніших музичних сервісів
Після того як "Шум" Go_A зайняв перше місце в рейтингу кращих хітів, пісня продовжує займати передові позиції в чартах. На цей раз трек підкорив музичний сервіс iTunes і посів восьме місце серед найкращих 10. А у категорії European Songs – "Шум" на п'ятому місці. Про це артисти розповіли у своєму Instagram-акаунті.
"Трек увійшов топ-10 в категорії Worldwide Songs і зараз займає 8 місце. А в категорії European Songs він входить топ-5", – написали Go_A.
На першому місці – корейський k-pop гурт BTS, а на другому – трек представників Італії на "Євробаченні-2021" – переможців Måneskin. Також в топ-10 увійшли такі популярні виконавці, як Бруно Марс, Джастін Бібер, представниця Франції на "Євробаченні-2021" Барбара Праві та представник Швейцарії – Gjon's Tears.
Крім того, "Шум" також став першою україномовною піснею, яка потрапила в глобальний чарт Spotify топ-200 – трек займає 69 позицію.
Раніше повідомлялося, що після тріумфу GO_A на Євробаченні Руслан Квінта передумав йти з Нацвідбору.
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