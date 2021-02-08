Поздравления с Днем святого Валентина. Эти прикольные картинки никого не оставят равнодушным
Подборка самых прикольных и забавных открыток ко Дню всех влюбленных
День всех влюбленных весьма специфический праздник. Некоторые считают, что это детально продуманный маркетинговый ход, другие искренне верят в невероятную историю о подвигах святого Валентина. Правда, наверное, где-то посередине.
Но на тот случай, если вы все же надумаете поздравить свою вторую половинку с этим романтическим праздником (а мы настоятельно советуем вам сделать это, дабы не встретить весну в одиночестве), вот вам самые оригинальные и прикольные картинки, открытки и, конечно же, мемы.
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Все подробности в спецтеме Гид по Дню Валентина
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