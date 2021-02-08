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Поздравления с Днем святого Валентина. Эти прикольные картинки никого не оставят равнодушным

Сегодня, 10:50

Подборка самых прикольных и забавных открыток ко Дню всех влюбленных

День всех влюбленных весьма специфический праздник. Некоторые считают, что это детально продуманный маркетинговый ход, другие искренне верят в невероятную историю о подвигах святого Валентина. Правда, наверное, где-то посередине.

Но на тот случай, если вы все же надумаете поздравить свою вторую половинку с этим романтическим праздником (а мы настоятельно советуем вам сделать это, дабы не встретить весну в одиночестве), вот вам самые оригинальные и прикольные картинки, открытки и, конечно же, мемы.

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Фото: Reddit | Epicentr

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Фото: Reddit | Epicentr

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Фото: Reddit | Epicentr

А как отмечают День святого Валентина любвеобильные мужчины?

Прямо до слез

CINEMAHOLICS (@thecinemaholics)

Идеальный день святого Валентина

Ну куда без котиков

Напомним, ранее мы рассказывали, как выбрать подарок на День святого Валентина и не облажаться. Кроме этого, поинтересуйтесь, что делать 14 февраля, если вы без пары.

Все подробности в спецтеме Гид по Дню Валентина

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Источники: Сегодня , instagram.com/thecinemaholics
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