Поздравления с Днем святого Валентина. Эти прикольные картинки никого не оставят равнодушным

Подборка самых прикольных и забавных открыток ко Дню всех влюбленных

День всех влюбленных весьма специфический праздник. Некоторые считают, что это детально продуманный маркетинговый ход, другие искренне верят в невероятную историю о подвигах святого Валентина. Правда, наверное, где-то посередине.

Но на тот случай, если вы все же надумаете поздравить свою вторую половинку с этим романтическим праздником (а мы настоятельно советуем вам сделать это, дабы не встретить весну в одиночестве), вот вам самые оригинальные и прикольные картинки, открытки и, конечно же, мемы.

Очень смешно и немножко грустно

Фото: Reddit | Epicentr

Удачный маркетинг

Фото: Reddit | Epicentr

"Доброе утро"

Фото: Reddit | Epicentr

14 февраля девушки делятся на два типа

Фото: Reddit | Epicentr

Если вы полюбила врача...

Фото: Reddit | Epicentr

Фото: Reddit | Epicentr

Фото: Reddit | Epicentr

Переписка, ставшая мемом

Фото: Reddit | Epicentr

Ожидание и реальность

Фото: Reddit | Epicentr

Это прекрасно!

Фото: Reddit | Epicentr

К сожалению, так и есть

Фото: Reddit | Epicentr

Разные виды любви

Фото: Reddit | Epicentr

Ну и для пессимистов

Фото: Reddit | Epicentr

А как отмечают День святого Валентина любвеобильные мужчины?

Прямо до слез

Идеальный день святого Валентина

Ну куда без котиков

Напомним, ранее мы рассказывали, как выбрать подарок на День святого Валентина и не облажаться. Кроме этого, поинтересуйтесь, что делать 14 февраля, если вы без пары.

Все подробности в спецтеме Гид по Дню Валентина

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться