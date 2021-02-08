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Твой выход: выбираем лучшее красное платье из кино на День Валентина

Сегодня, 17:12

Мы знаем, как выглядит идеальный наряд ко Дню влюбленных

Как ни крути, но красный – это цвет любви. Кстати, праздник Валентина уже практически на носу, так что мы не теряли времени зря и подобрали лучшие красные платья из культовых фильмов. Смотрите и вдохновляйтесь!

А если вы еще не придумали маникюр ко Дню влюбленных, то здесь есть подборка с самыми классными идеями ко Дню влюбленных.

Идеальное платье ко Дню Валентина: примеры из кино

"Унесенные ветром"

Кадр из фильма "Унесенные ветром"

Роскошный наряд, в котором Вивьен Ли появилась в легендарной картине сразит любого. Платье сшито из бархата, украшено перьями и камнями. Открытые плечи и глубокое декольте подчеркивает достоинства и создают весьма чувственный и смелый образ.

"Маска"

Кадр из фильма "Маска"

Смелым дамам подойдет платье как у героини Камерон Диаз в комедии "Маска". Это ярко-красное платье в обтяжку с разрезом сбоку, которое отлично сочетается с любой обувью на каблуках.

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"До встречи с тобой"

Кадр из фильма "До встречи с тобой"

Для скромниц отличным вариантом на День влюбленных станет вот такое классическое платье, как у Эмилии Кларк. Здесь ничего лишнего, просто и лаконично. Но классным этот наряд делает именно цвет.

"Красотка"

Кадр из фильма "Красотка"

Элегантный аутфит получится из подобного платья и длинных перчаток, как у Джулии Робертс в фильме "Красотка". Образ обязательно нужно дополнить украшением на шею и сделать красивую прическу, чтобы все выглядело гармонично.

"Забавная мордашка"

Кадр из фильма "Забавная мордашка"

Одри Хепберн блистала в платье от Givenchy в фильме 1957 года, где художником по костюмам был сам основательно французского модного дома. Это объясняет, как образ главной героини получился таким простым и одновременно впечатляющим.

"Бесславные ублюдки"

Кадр из фильма "Бесславные ублюдки"

Героиня "Бесславных ублюдков" выбрала красное платье для рокового вечера, как знак, что она настроена решительно. Если вы не боитесь быть в центре внимания и хотите подчеркнуть свою серьезность, выбирайте наряд с длинными рукавами. И не забудьте вуаль.

"Джентльмены предпочитают блондинок"

Кадр из фильма "Джентльмены предпочитают блондинок"

В мюзикле "Джентльмены предпочитают блондинок" Мэрилин Монро сменила несколько нарядов, но красное платье с вырезами, расшитое пайетками, на наш взгляд, самое лучшее.

Как видите, красный цвет может сделать даже самую простую одежду яркой и запоминающейся. Что уж говорить о праздничных платьях. Желаем вам выглядеть великолепно не только 14 февраля, но и в любой другой день!

Ранее мы рассказывали, как выбрать подарок на День святого Валентина и не облажаться.

Все подробности в спецтеме Гид по Дню Валентина

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