Не хочу стереотипных юмористических программ: Эллерт о знакомстве родителей с Мишиной

Александр Эллерт назвал главную причину, почему знакомство до сих пор не состоялось

Александр Эллерт уже ответил, был ли секс на проекте. Остался еще один вопрос, которые волнует многих, почему победитель проекта "Холостячка" не познакомил Ксению Мишину с родителями.

В интервью программе "Зе Интервьюер" Эллерт отметил, что его родители живут на Донбассе и варианты знакомства по Skype или Zoom он не рассматривает.

"Я не хочу в первую встречу с женщиной, которую люблю, знакомить, как вот в этих стереотипных юмористических программах. Когда родители сидят в трусах, а потом случайно встают. Я не хочу", – объяснил избранник Мишиной.

Ксения Мишина и Александр Эллерт Фото: instagram.com/misha.k.ua

Для Александра важно, чтобы встреча прошла вживую и он видел эмоции близких.

"Я хочу вживую. Я прекрасно понимаю, как будет реагировать мама, какой она живой человек, какая она активная. Я считаю, что живая встреча намного круче будет", – сказал Эллерт.

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