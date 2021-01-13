"Мама не выбирает себе мужа": Александр Эллерт об отношениях с сыном Ксении Мишиной
Победитель "Холостячки" проекта рассказал, как складываются отношения с мальчиком
Александру Эллерту удалось покорить сердце "Холостячки" Ксении Мишиной, а вот как у него сложились отношения с сыном актрисы Платоном? Победитель проекта ответил на этот вопрос в новом выпуске программы "Зе Интервьюер".
Ведущему программы Анатолию Анатоличу победитель шоу "Холостячка" рассказал, что с Платоном они познакомились на проекте. Тогда они вместе катались на квадроциклах.
"Ксю привозила малого, когда были съемки в Карпатах. Он активный. Сразу со всеми познакомился. Был посыл, что мама не выбирает себе мужа, а что это друзья. Это был правильный посыл. Малому было интересно. Куча пацанов, которые уделяют ему внимание", – вспомнил Эллерт.
После проекта Ксения и Александр стали жить вместе. Избранник Мишиной рассказал, что Платон не был против таких перемен.
"Платон обрадовался. Довольный и счастливый. Класс, Саня! Я просто его разорвал тогда на квадроциклах. Гоняли быстрее всех. Я ему еще тогда понравился", – поделился Александр.
Ранее мы рассказывали, был ли секс на проекте "Холостячка".
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