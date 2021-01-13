Александр Эллерт рассказал, был ли секс на "Холостячке"

Этот вопрос мучил многих зрителей после свидания Александра и Ксении в пустыне

Александр Эллерт, который покорил сердце Ксении Мишиной в реалити "Холостячка", признался, был ли у них с Мишиной секс во время съемок проекта.

Александр Эллерт стал героем авторской программы "Зе Интервьюер" ведущего "Ранку з Україною" Анатолия Анатолича. Интимные подробности раскрылись, когда Анатолий попросил Александра рассказать о свидании с Мишиной, где они впервые поцеловались. Парочка не поцеловалась, но и вместе ночевала в палатке в пустыне. Всех поклонников шоу в тот момент интересовал вопрос: "Был ли интим у Саши и Ксюши?"

"Это был переломный момент для меня, для Ксю и вообще для проекта "Холостячка". Секса в палатке не было, и в рамках проекта тоже не было", – заявил Эллерт.

Александр Эллерт и Ксения Мишина Фото: instagram.com/misha.k.ua, instagram.com/ellert_a

Напомним, в финале проекта "Холостячка" Ксения Мишина выбрала Александра Эллерта. Вместе с ним в финале за сердце Ксении боролся Алексей Тригубенко.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться