Натали Портман – 40! 10 фактов о звезде "Леона", которые вы могли не знать

Сегодня, 9 июня, родилась американская актриса, сценарист и режиссер Натали Портман. Вы можете помнить актрису по роли в фильме "Леон", в котором она снялась в возрасте 13 лет

Интересные факты о Натали Портман Фото: Imdb.com

Звезда фильмов "Черный лебедь", "Близость", "V — значит вендетта" Натали Портман, которая в начале этого года опровергла слухи о своей беременности, сегодня отмечает юбилей. Дебютная роль в культовом фильме "Леон" принесла Натали Портман всемирную славу. Начав сниматься в подростковом возрасте, актриса сыграла в более, чем сорока фильмах. В биографии звезды есть много неожиданных фактов, поэтому сегодня мы делимся самыми интересными.

Натали Портман родилась не в США, а в Иерусалиме. Кроме еврейских корней, у актрисы также есть предки из Австро-Венгрии, Румынии и Польши. В возрасте трех лет Натали Портман переехала в США и поэтому имеет двойное гражданство.

Настоящая фамилия Натали Портман – Хершлаг. Портман – сценический псевдонимом знаменитости, но также имеет отношение к ее предкам по материнской линии.

Ее первая роль в кино – иностранный фильм "Леон" французского режиссера Люка Бессона. На момент выхода фильма Натали Портман было 13 лет.

Когда Натали было 12 лет, она работала вместе с Бритни Спирс дублером главной актрисы в мюзикле "Безжалостный!".

Натали Портман в фильме "Призраки Гойи" Фото: Imdb.com

Натали Портман должна была сыграть роль Джульетты в известном фильме с Леонардо Ди Каприо. Однако режиссер Базз Лурман и продюсеры решили отдать роль актрисе Клэр Дейнс, так как Натали была слишком юна.

Натали Портман закончила психологический факультет Гарвардского университета в 2003 году. Тогда актриса отказалась от всех ролей, кроме саги "Звездные войны", чтобы сконцентрироваться на учебе на протяжении четырех лет.

Во время обучения Натали Портман помогала известному американскому адвокату Алану Дершовицу в работе над его книгой. В свое время, Алан Дершовиц стал одним из самых молодых профессоров Гарварда (в возрасте 28 лет), а также по его книге был снят фильм "Изнанка судьбы", получивший "Оскар".

Натали Портман стала членом жюри Каннского кинофестиваля в 2008 году.

Натали Портман Фото: Imdb.com

Натали Портман не была фанатом "Звездных воин". После того как актрису утвердили на роль, она призналась, что никогда не видела оригинальную трилогию фильмов.

Во время подготовки к роли в фильме "Черный лебедь" Натали Портман тренировалась до восьми часов ежедневно, чтобы похудеть на шесть килограммов за пол года.

Смотрите в сюжете интересные детали закулисья со съемок "Ворошиловграда":

Узнайте также ТОП-5 неожиданных фактов об имениннице Анджелине Джоли.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться