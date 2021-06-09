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Натали Портман – 40! 10 фактов о звезде "Леона", которые вы могли не знать

Сегодня, 16:20

Сегодня, 9 июня, родилась американская актриса, сценарист и режиссер Натали Портман. Вы можете помнить актрису по роли в фильме "Леон", в котором она снялась в возрасте 13 лет

Интересные факты о Натали Портман
Интересные факты о Натали Портман
Фото: Imdb.com

Звезда фильмов "Черный лебедь", "Близость", "V — значит вендетта" Натали Портман, которая в начале этого года опровергла слухи о своей беременности, сегодня отмечает юбилей. Дебютная роль в культовом фильме "Леон" принесла Натали Портман всемирную славу. Начав сниматься в подростковом возрасте, актриса сыграла в более, чем сорока фильмах. В биографии звезды есть много неожиданных фактов, поэтому сегодня мы делимся самыми интересными.

  • Натали Портман родилась не в США, а в Иерусалиме. Кроме еврейских корней, у актрисы также есть предки из Австро-Венгрии, Румынии и Польши. В возрасте трех лет Натали Портман переехала в США и поэтому имеет двойное гражданство.
  • Настоящая фамилия Натали Портман – Хершлаг. Портман – сценический псевдонимом знаменитости, но также имеет отношение к ее предкам по материнской линии.
  • Ее первая роль в кино – иностранный фильм "Леон" французского режиссера Люка Бессона. На момент выхода фильма Натали Портман было 13 лет.
  • Когда Натали было 12 лет, она работала вместе с Бритни Спирс дублером главной актрисы в мюзикле "Безжалостный!".

Натали Портман в фильме "Призраки Гойи"
Натали Портман в фильме "Призраки Гойи"
Фото: Imdb.com

  • Натали Портман должна была сыграть роль Джульетты в известном фильме с Леонардо Ди Каприо. Однако режиссер Базз Лурман и продюсеры решили отдать роль актрисе Клэр Дейнс, так как Натали была слишком юна.
  • Натали Портман закончила психологический факультет Гарвардского университета в 2003 году. Тогда актриса отказалась от всех ролей, кроме саги "Звездные войны", чтобы сконцентрироваться на учебе на протяжении четырех лет.
  • Во время обучения Натали Портман помогала известному американскому адвокату Алану Дершовицу в работе над его книгой. В свое время, Алан Дершовиц стал одним из самых молодых профессоров Гарварда (в возрасте 28 лет), а также по его книге был снят фильм "Изнанка судьбы", получивший "Оскар".
  • Натали Портман стала членом жюри Каннского кинофестиваля в 2008 году.

Натали Портман
Натали Портман
Фото: Imdb.com

  • Натали Портман не была фанатом "Звездных воин". После того как актрису утвердили на роль, она призналась, что никогда не видела оригинальную трилогию фильмов.
  • Во время подготовки к роли в фильме "Черный лебедь" Натали Портман тренировалась до восьми часов ежедневно, чтобы похудеть на шесть килограммов за пол года.

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