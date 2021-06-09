Наталі Портман – 40! 10 фактів про зірку "Леона", яких ви могли не знати

Сьогодні, 9 червня, народилася американська акторка, сценаристка і режисерка Наталі Портман. Ви можете пам'ятати акторку за роллю у фільмі "Леон", в якому вона знялася у віці 13 років

Цікаві факти про Наталі Портман Фото: Imdb.com

Зірка фільмів "Чорний лебідь", "Близькість", "V – значить вендета" Наталі Портман, яка на початку цього року спростувала чутки про свою вагітність, сьогодні відзначає ювілей. Дебютна роль в культовому фільмі "Леон" принесла Наталі Портман всесвітню славу. Почавши зніматися в підлітковому віці, акторка зіграла в більш ніж сорока фільмах. У біографії зірки є багато неочікуваних фактів, тому сьогодні ми ділимося найцікавішими.

Наталі Портман народилася не в США, а в Єрусалимі. Крім єврейських коренів, в акторки також є предки з Австро-Угорщини, Румунії та Польщі. Коли їй виповнилося три роки Наталі Портман переїхала в США і тому має подвійне громадянство.

Справжнє прізвище Наталі Портман – Гершлаг, а Портман – сценічний псевдонім знаменитості, але також має стосунок до її предків по материнській лінії.

Її перша роль в кіно – іноземний фільм "Леон" французького режисера Люка Бессона. На момент виходу фільму Наталі Портман було 13 років.

У віці 12 років Наталі працювала разом з Брітні Спірс дублеркою головної акторки в мюзиклі "Безжальний!".

Наталі Портман у фільмі "Привиди Гойї" Фото: Imdb.com

Наталі Портман мала зіграти роль Джульєтти у відомому фільмі з Леонардо Ді Капріо. Однак режисер Баз Лурман і продюсери вирішили віддати роль актрисі Клер Дейнс, оскільки Наталі була надто юна.

Наталі Портман закінчила психологічний факультет Гарвардського університету у 2003 році. Тоді акторка відмовилася від усіх ролей, крім саги "Зоряні війни", аби сконцентруватися на навчанні протягом чотирьох років.

Під час навчання Наталі Портман допомагала відомому американському адвокату Алану Дершовіцу в роботі над його книжкою. Свого часу, Алан Дершовіц став одним з наймолодших професорів Гарварда (у віці 28 років), а також по його книзі був знятий фільм "Виворіт долі", який отримав "Оскар".

Наталі Портман стала членом журі Каннського кінофестивалю у 2008 році.

Наталі Портман Фото: Imdb.com

Наталі Портман не була фанаткою "Зоряних війн". Після того, як акторку затвердили на роль, вона зізналася, що ніколи не бачила оригінальну трилогію фільмів.

Під час підготовки до ролі у фільмі "Чорний лебідь" Наталі Портман тренувалася до восьми годин щодня, щоб схуднути на шість кілограмів за пів року.

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