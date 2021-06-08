Ничем не отличается от профессиональной актрисы: режиссер похвалила Бузову за игру в спектакле

Рената Сотириади даже сравнила по популярности и неоднозначности Иосифа Сталина и Ольгу Бузову

Ольга Бузова сыграет шпионку в спектакле Фото: instagram.com/buzova86

Телеведущая Оля Бузова сыграет певицу и шпионку Беллу Шанталь в спектакле МХАТ им. Горького "Чудесный грузин". Этот спектакль посвящен молодым годам Иосифа Сталина. Режиссер спектакля Рената Сотириади похвалила телеведущую за ее игру и считает, что она справляется со своей ролью не хуже, чем профессиональные актеры.

"Работать с Ольгой нормально. Она все слышит, она очень вменяемый человек, все понимает, выполняет поставленные задачи. Ольга – трудоголик, много трудится: повторяет все по несколько раз, чтобы запомнить мизансцены, рисунок роли, выучить музыкальные вступления", – рассказала режиссер в интервью Teleprogramma.pro.

Ольга Бузова будет судьей в "Х-Факторе" в Беларуси Фото: facebook.com/buzovareal

По ее словам, они с Ольгой много работают над образом, изучают исторические материалы: "В этом отношении она ничем не отличается от профессиональной актрисы".

Рената Сотириади все же отметила, что телеведущей не хватает опыта для драматической сцены, но он набирается с практической работой.

"Ольга работала в антрепризах. А сейчас это профессиональный театр. А на сцене как артистка и певица она работала очень много, и что здесь можно сказать? Она артистка!" – отметила режиссер.

Сталин и Ольга Бузова. Коллаж "Сегодня"

Кроме того, Рената Сотириади даже сравнила по популярности и неоднозначности Иосифа Сталина и Ольгу Бузову.

"Фигура Иосифа Джугашвили неоднозначна и очень обсуждаема в обществе. И делать о нем спектакль – это все равно что ходить по острию ножа. Так же, как и Ольга Бузова. Это тоже обсуждаемая героиня современного общества. И отношение к ней так же неоднозначно, как и к историческому персонажу Сталина. Конечно, речь здесь идет о разных ипостасях, слоях, направлениях", — поясняла режиссер.

Сцена из спектакля "Чудесный грузин" / instagram.com/mxat.gorkogo

Известно, что Бузова сыграет в спектакле шпионку и певицу Беллу Шанталь. Премьера состоится 11-12 июня.

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