Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Ничем не отличается от профессиональной актрисы: режиссер похвалила Бузову за игру в спектакле

Сегодня, 08:51

Рената Сотириади даже сравнила по популярности и неоднозначности Иосифа Сталина и Ольгу Бузову

Ольга Бузова сыграет шпионку в спектакле
Ольга Бузова сыграет шпионку в спектакле
Фото: instagram.com/buzova86

Телеведущая Оля Бузова сыграет певицу и шпионку Беллу Шанталь в спектакле МХАТ им. Горького "Чудесный грузин". Этот спектакль посвящен молодым годам Иосифа Сталина. Режиссер спектакля Рената Сотириади похвалила телеведущую за ее игру и считает, что она справляется со своей ролью не хуже, чем профессиональные актеры.

"Работать с Ольгой нормально. Она все слышит, она очень вменяемый человек, все понимает, выполняет поставленные задачи. Ольга – трудоголик, много трудится: повторяет все по несколько раз, чтобы запомнить мизансцены, рисунок роли, выучить музыкальные вступления", – рассказала режиссер в интервью Teleprogramma.pro.

Ольга Бузова будет судьей в "Х-Факторе" в Беларуси
Ольга Бузова будет судьей в "Х-Факторе" в Беларуси
Фото: facebook.com/buzovareal

По ее словам, они с Ольгой много работают над образом, изучают исторические материалы: "В этом отношении она ничем не отличается от профессиональной актрисы".

Рената Сотириади все же отметила, что телеведущей не хватает опыта для драматической сцены, но он набирается с практической работой.

"Ольга работала в антрепризах. А сейчас это профессиональный театр. А на сцене как артистка и певица она работала очень много, и что здесь можно сказать? Она артистка!" – отметила режиссер.

Сталин и Ольга Бузова. Коллаж "Сегодня"
Сталин и Ольга Бузова. Коллаж "Сегодня"

Кроме того, Рената Сотириади даже сравнила по популярности и неоднозначности Иосифа Сталина и Ольгу Бузову.

"Фигура Иосифа Джугашвили неоднозначна и очень обсуждаема в обществе. И делать о нем спектакль – это все равно что ходить по острию ножа. Так же, как и Ольга Бузова. Это тоже обсуждаемая героиня современного общества. И отношение к ней так же неоднозначно, как и к историческому персонажу Сталина. Конечно, речь здесь идет о разных ипостасях, слоях, направлениях", — поясняла режиссер.

Сцена из спектакля "Чудесный грузин" / instagram.com/mxat.gorkogo
Сцена из спектакля "Чудесный грузин" / instagram.com/mxat.gorkogo

Известно, что Бузова сыграет в спектакле шпионку и певицу Беллу Шанталь. Премьера состоится 11-12 июня.

Ольга Бузова снова сама – смотрите видео:

Ранее Ольга Бузова после обвинений в алкоголизме озвучила свой райдер.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Ольгу Бузову привезли в клетке на красную дорожку МУЗ-ТВ (видео) Ольга Бузова после обвинений в алкоголизме озвучила свой райдер Ольга Бузова стала судьей в белорусской версии Х-Фактора. Ей ответил "Лукашенко" Киркоров встал на защиту Бузовой, которую подозревают в передозировке
актриса Ольга Бузова
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Звезда рестлинга захотела сняться для Playboy: фото спортсменки
Звезда рестлинга захотела сняться для Playboy: фото спортсменки
Восхитительная девушка защитника "Динамо": только взгляните
Восхитительная девушка защитника "Динамо": только взгляните
Жена футболиста сборной Украины вызвала “пожар” в сети
Жена футболиста сборной Украины вызвала “пожар” в сети
Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур
Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур

Популярные статьи

Вчера, 17:47Вкусно

5 рецептов вкусного ужина за 30 минут

Вчера, 10:44Вкусно

Как приготовить кабачковую икру – 3 простых рецепта

6 июняЗвездно

У принца Гарри и Меган Маркл родилась дочь

6 июняЗвездно

Поплавский уходит с поста ректора и завершает карьеру певца: Всегда должен быть предел

6 июняЗвездно

Ирина Федишин выходит замуж второй раз, и мы знаем за кого

6 июняЗвездно

Сетка, разрезы и винил: два наряда Дорофеевой с ее сольного концерта, которые хочется повторить

6 июняПсихо

Гороскоп на неделю 6-12 июня: все знаки зодиака

6 июняЗвездно

Экс-супруг Ани Лорак пришел на ее концерт после слухов о воссоединении

6 июняEvents

Поздравления с Днем журналиста-2021: стихи, картинки и открытки

6 июняEvents

Поздравления с Днем журналиста своими словами в прозе

5 июняЗвездно

Надя Дорофеева в лосинах и кроп-топе оголила пресс в преддверии первого сольного концерта: фото

5 июняЗвездно

Позитив не был в восторге от того, что экс-супруга рассказала об их разводе в реалити Каменских

5 июняЗвездно

Продюсер Лободы Крапивина разгромила российский шоу-бизнес: Напоминает цирк уродов

5 июняЗвездно

Елена Кравец с мужем на отдыхе попали в объектив их дочери: теплое видео

5 июняЗвездно

Почему Украина так успешна на Евровидении: объясняют организаторы конкурса (видео)

5 июняЗвездно

Барбаре Брыльской – 80. Мы вспомнили лучшие роли знаменитой польской актрисы

Новости партнеров

Под соусом бешамель. Рецепт нежного мяса по-французски
Под соусом бешамель. Рецепт нежного мяса по-французски
Кравец поделилась деталями о своей новой работе
Кравец поделилась деталями о своей новой работе
В сети показали, как выглядит элитный особняк Каменских
В сети показали, как выглядит элитный особняк Каменских
В закатных лучах. Каменских показала фигуру на пляже в Мексике
В закатных лучах. Каменских показала фигуру на пляже в Мексике
Пять знаков зодиака, которые обречены на одиночество
Пять знаков зодиака, которые обречены на одиночество
Как уберечься от "голодных" клещей?
Как уберечься от "голодных" клещей?
Приходько в белье показала фигуру после третьих родов. Фото
Приходько в белье показала фигуру после третьих родов. Фото
Что помогло Бабкиной пережить многочисленные измены мужа
Что помогло Бабкиной пережить многочисленные измены мужа

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять