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Как електрофолк-группа Go_A готовится к "Евровидению 2021" (видео)

Сегодня, 16:35

Солистка группы поделилась, что скоро начнется работа над созданием яркого номера для конкурса

Недавно стало известно, что с какой песней группа Go_A представит Украину на "Евровидении". Популярная украинская группа должна была принять участие в песенном конкурсе еще в прошлом году, но из-за пандемии он был отменен. Теперь же жюри выбирало из трех песен и единогласно проголосовало за "Шум".

Какие же месседжи заложены в песне – об этом разузнала телеведущая утреннего шоу "Сегодня. Утро. Выходной" на телеканале "Украина 24" Юлия Галушка у самой солистки группы.

Ведущая Юлия Галушка
Ведущая Юлия Галушка
Фото: пресс-служба

Оказывается, за основу песни была взята народная песня, с помощью которой наши предки привлекали приход весны. Кстати, несмотря на строгие правила "Евровидения", запрета на исполнения народных песен нет. Но группа Go_A ведет переговоры с организаторами, чтобы их не дисквалифицировали.

Но Go_A будут впечатлять не только вокально, но и визуально. Совсем скоро группа выберет компанию, которая будет помогать в постановке номера, чтобы сделать его ярким и презентабельным для Украины.

Go_A готовится к "Евровидению"
Go_A готовится к "Евровидению"
Фото: instagram.com/Eurovision

Солистка Go_A Екатерина Павленко призналась, что они вовсе не "перегорели" идеей выступления на "Евровидении", но этот год стал периодом трансформации и переосмысления их творчества.

"Мы относимся к "Евровидению" как к платформе для популяризации нашего творчества и мы очень рады, что с нами случилась эта история", – сказала Екатерина.

Смотрите полное интервью с солисткой Go_A в сюжете:

Напомним, что ранее автор комедии "Мої думки тихі" Антонио Лукич рассказал о своем новом фильме.

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Go-A Юлия Галушка Евровидение 2021
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