Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Я наелась этого опыта": Наталья Холоденко впервые рассказала о своей тайной профессии

Сегодня, 12:34

Экс-участница шоу "Маска" также призналась, что было самым сложным для нее на проекте

В прошлую субботу мы узнали, что в костюме Козы на шоу "Маска" пряталась Наталья Холоденко. В эксклюзивном интервью для программы "Зірковий шлях" она рассказала, что было самым сложным во время участия в шоу, а также о том, кем работала до того, как стала известным психологом.

Наталья Холоденко говорит, что сначала без энтузиазма отнеслась к образу Козы, и вот почему. "Почему коза? Это какое-то раздражающее слово. Мне казалось, что потом будут дразнить козой. А сейчас мне даже это нравится. Меня даже недавно обозвали "козой". Я думаю да, так и есть", – признается она.

Наталья Холоденко на шоу "Маска"
Наталья Холоденко на шоу "Маска"
Фото: телеканал "Украина"

Но воспринять свой образ – полдела. Значительно сложнее с ним подружиться. У звездного психолога аллергия на мех. А им обшит почти весь костюм Козы.

"Мне постоянно попадал это мех, оно все равно внутрь заходил, в глаза, в рот, ну то есть это было испытание еще то, я вам честно скажу", – вспоминает Холоденко.

Коза на шоу "Маска"
Коза на шоу "Маска"
Фото: телеканал "Украина"

Ей также трудно было привыкнуть к габаритам Козы. Несмотря на то, что костюм изготовлен из современных материалов, его вес был ощутим. Особенно массивная – голова, которую Наталья должна была носить на своих женских плечах.

А когда на шоу "Маска" Коза поделилась со звездными детективами подсказкой о себе, она только больше запутала их. Прозвучало слово тамада, которое вызвало недоумение у всех экспертов проекта.

Читайте также:
Шоу "Маска" осуществило детскую мечту Владимира Остапчука

В программе "Зірковий шлях" Наталья Холоденко рассказала, что она действительно подрабатывала тамадой.

"Когда училась в аспирантуре, я работала тамадой. Это такие голодные времена. Но это действительно большой фрагмент моей жизни, о котором я публично никогда не говорила", – признается психолог.

Но возвращаться к роли тамады Холоденко не собирается: "Я думаю, что наелся достаточно этого опыта".

Смотрите самое звездное и загадочное на украинском телевидении шоу "Маска" каждую субботу в 21:00 на телеканале "Украина".

Ранее мы писали, что участница "Маски" заставила плакать Андрея Данилко.

Все подробности в спецтеме Шоу Маска

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Винник закружил Каменских в романтическом танце: "Потап, как тебе повезло" Психолог Наталья Холоденко на шоу "Маска" призналась, что запишет сольный альбом Винник танцевал с Каменских, а Данилко плакал: как прошел пятый эфир шоу "Маска"
Наталья Холоденко шоу Маска
Реклама

Новости партнеров

Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Новое открытие: пчелы против КОВИД. Вот это поворот!
Новое открытие: пчелы против КОВИД. Вот это поворот!
10 звезд, чью карьеру разрушила неудачная пластика
10 звезд, чью карьеру разрушила неудачная пластика
Странная выходка: Монатик разгневал украинцев
Странная выходка: Монатик разгневал украинцев

Популярные статьи

Вчера, 14:39Вкусно

Горячие блюда на 8 Марта: 5 праздничных рецептов

Вчера, 13:17Звездно

Вдовец Легкоступовой решил продать наследство певицы, которое оценили в 38 миллионов гривен

Вчера, 12:13Вкусно

Лайфхак: как правильно варить креветки

Вчера, 06:10Фаново

Иверская икона Божией Матери: история, значение

Вчера, 05:36Психо

Гороскоп на сегодня 25 февраля: Львам нельзя нервничать, а Девам – делать то, что им не свойственно

24 февраляTravel

5 крутых идей для путешествия по Украине на 8 Марта

24 февраляВкусно

Рецепт капкейков с клубничной начинкой на 8 Марта

24 февраляЗвездно

Григорию Чапкису – 91: все о четырех супругах знаменитого хореографа

24 февраляВкусно

Меню на 8 Марта: 5 праздничных рецептов

24 февраляЗвездно

ТОП-15 цитат Стива Джобса: "Работать нужно не 12 часов, а головой"

24 февраляПсихо

Самые верные мужья по знаку зодиака

24 февраляЗвездно

Бывший супруг Алины Гросу впервые назвал причину их развода

24 февраляПсихо

Гороскоп на сегодня 24 февраля: Близнецам нельзя рисковать, а Ракам нужно меньше мечтать

23 февраляПсихо

Что подарить на 8 Марта: оригинальные идеи для любимых женщин

23 февраляЗвездно

Камалия рассказала, как Захур воспитывает дочек: Папа грозится отправить в бомжатскую школу

23 февраляПсихо

Как выбрать мужа по знаку зодиака — кто лучший супруг?

Новости партнеров

К Ющенко никто не повернулся на "Голосе країни-11"
К Ющенко никто не повернулся на "Голосе країни-11"
Зодиак: самые пьющие знаки
Зодиак: самые пьющие знаки
Мишина показала страсть с Эллертом на пляже. Фото
Мишина показала страсть с Эллертом на пляже. Фото
Ксения Мишина позировала в откровенном купальнике на пальме
Ксения Мишина позировала в откровенном купальнике на пальме
Каминская в одном боди показала все свои прелести
Каминская в одном боди показала все свои прелести
Одна из самых красивых украинских баскетболисток. Сами оцените
Одна из самых красивых украинских баскетболисток. Сами оцените
Что известно о национальности Малышевой: кто её родители
Что известно о национальности Малышевой: кто её родители
Супермодели и "черному ангелу" Жасмин Тукс – 40. Фотогалерея
Супермодели и "черному ангелу" Жасмин Тукс – 40. Фотогалерея

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять