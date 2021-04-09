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Новая утечка личных данных: вслед за Facebook прокололась еще одна соцсеть

Сегодня, 11:49

Теперь информацию о пользователях социальной сети продают на специальных форумах

Недавно в открытом доступе появились данные полумиллиарда пользователей Facebook, вследствие чего выяснилось, каким мессенджером пользуется Марк Цукерберг. Теперь утечка данных произошла из социальной сети LinkedIn, которая служит для делового общения, а также поиска сотрудников и вакансий.

База данных из соцсетей
База данных из соцсетей
Фото: Сегодня

Так, в Интернет попала база данных, которая была извлечена из профилей LinkedIn.

Об этом сообщает "СyberNews".

Исследователи засекли некоего хакера, который продает на одном из форумов данные о людях. Этот хакер подтвердил, что все данные извлечены из профилей как раз из сети LinkedIn. Речь идет о 500 миллионах аккаунтах.

Специалисты сделали специальную выборку из 2 миллионов профилей и оказалось, что можно увидеть имена и фамилии участников LinkedIn, а также их адреса электронной почты, номера телефонов и другие конфиденциальные данные.

В свою очередь руководство социальной сети LinkedIn говорит, что вся эта информация была взята не только у них. Якобы имена и фамилии людей, а также их номера телефонов можно найти и в других источниках. Потому в компании уверяют, что продаваемые базы данных о людях являются совокупностью информации из различных источников.

LinkedIn – это масштабная социальная сеть для делового общения, а также для поиска сотрудников и открытых вакансий. Сеть построена так, что среди ваших потенциальных друзей скорее всего будут коллеги с разных мест работы, а не ваши знакомые из личной жизни. В целом, эта социальная сеть направлена на поиск работы.

Также мы сообщали о том, что российским чиновникам запретили пользоваться Zoom.

Напомним, ранее мы писали о том, что Facebook запустил конкурента Clubhouse и Instagram Live.

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